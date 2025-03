Msc, consegnata a Saint Nazaire la nuova regina dei mari World America

SAINT NAZAIRE - È stata consegnata a Msc Crociere dai Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire la nuova ammiraglia Msc World America. Una nuova regina dei mari, il punto tecnologico più avanzato al mondo nella transizione ecologica delle navi cruise. Con la consegna di Msc World America la compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte tocca un altro importante traguardo: sono diventate 23 le unità che con le insegne di Msc Crociere navigano in tutti i mari del mondo. E non è finita certo qui: a Saint Nazaire con la consegna di Msc World America si sono celebrate altre due cerimonie: la posa delle monete per Msc World Asia e il taglio della prima lamiera di Msc World Atlantic. E poi ci sono gli altri cantieri: tutti i più grandi stabilimenti europei sono al lavoro per Msc Criciere.

All'evento hanno partecipato il comandante Gianluigi Aponte, fondatore e presidente del Gruppo Msc; Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione crociere; Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, e il ministro francese dell'Industria e dell'Energia, Marc Ferracci, insieme ai rappresentanti del team di costruzione di Msc Crociere e alle maestranze del cantiere che hanno lavorato alla nave negli ultimi 30 mesi.

Msc World America, come dicevamo, è la 23ma unità della moderna flotta della compagnia e sarà ufficialmente battezzata il 9 aprile negli Stati Uniti, presso il nuovo «Msc Cruise Terminal» di Port Miami, il terminal croceristico più grande e tecnologicamente avanzato al mondo. La nave offre spazi e concept ripensati appositamente per il mercato statunitense e per tutti gli ospiti europei, coniugando perfettamente lo stile europeo con il comfort americano.

«Questo - ha detto Pierfrancesco Vago - è un momento di grande orgoglio per tutti noi di Msc Crociere e di Chantiers de l’Atlantique perché celebriamo importanti traguardi nello sviluppo della nostra flotta. La nuova ammiraglia è una testimonianza della nostra lunga e innovativa collaborazione, che dura da oltre 20 anni e ha dato vita a cinque prototipi rivoluzionari e 19 navi. Insieme, continuiamo a superare i confini, combinando design all'avanguardia, le tecnologie più avanzate e un'ampia gamma di esperienze per definire nuovi standard nelle crociere, cercando sempre di migliorare le prestazioni ambientali di ogni nave. Siamo impazienti di alzare ancora di più l’asticella con le prossime Msc World Asia e Msc World Atlantic».

Laurent Castaing, da parte sua, ha aggiunto: «Con grande emozione celebriamo oggi non una, ma tre navi World Class di Msc. Il miglioramento continuo dell’esperienza a bordo e l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche sono il risultato del magnifico lavoro svolto dai team di Msc Crociere e Chantiers de l’Atlantique. Ad oggi, Msc World America vanta il miglior indice di efficienza energetica (Eedi) dell’Imo, che si traduce nell’impronta di carbonio più bassa dell’intero settore croceristico. Andremo ancora oltre con le due navi gemelle che stiamo celebrando oggi».

Come dicevamo si è svolta anche la tradizionale cerimonia della moneta di Msc World Asia, durante la quale alcune monete commemorative sono state inserite all'interno della nave come segno di benedizione e buona fortuna. Le due madrine dell'evento, Marialuisa Iaccarino, Vp Shore Excursions di Msc Crociere, e Flavie Biondo, Chargé d'affaires di Chantiers de l’Atlantique, hanno avuto l’onore di compiere questo rito marittimo. Msc World Asia entrerà in servizio nell’inverno 2026-27, svolgendo crociere in Mediterraneo verso Francia, Italia, Spagna e Malta.

E poi è stato celebrato anche la cerimonia del taglio della lamiera della quarta unità World Class della compagnia, che segna ufficialmente l'inizio della costruzione della nave, destinata a entrare in servizio nel 2027. Il nome della nave è stato rivelato per la prima volta: si chiamerà Msc World Atlantic e opererà nei Caraibi con partenze da Port Canaveral, a partire dall’inverno 2027-2028.

Il prototipo World Class ha fissato nuovi standard nel settore delle crociere con l’introduzione di Msc World Europa nel 2022. Il progetto continua a evolversi perché ogni nuova nave presenta innovazioni nel design, nella tecnologia e nell’esperienza degli ospiti. Coerentemente al posizionamento globale di Msc Crociere, le navi derivano il loro nome dai continenti e dagli oceani, senza necessariamente indicare le aree in cui saranno impiegate, ma esprimendo l’ampia offerta di destinazioni della compagnia che naviga in tutte le parti del mondo.

Msc World America è una delle navi da crociera più efficienti al mondo dal punto di vista energetico, superando tutti i requisiti di progettazione stabiliti dall’Indice di Efficienza Energetica dell’Imo (Organizzazione Marittima Internazionale). I suoi motori di ultima generazione funzionano a Gnl, consentendo una transizione diretta verso biocarburanti e combustibili sintetici rinnovabili. La nave è dotata inoltre di connessione alla rete elettrica terrestre, che permette di spegnere i motori nei porti attrezzati con l’alimentazione da terra come il nuovo terminal MSC crociere di Miami. Tra le numerose altre caratteristiche, la nave dispone di un avanzato sistema di trattamento delle acque reflue e di un impianto di gestione dei rifiuti a bordo che, combinati, riducono significativamente la produzione di rifiuti.

La stagione inaugurale della nave partirà da Miami il 12 aprile. Offrirà itinerari alternati di 7 notti nei Caraibi orientali verso Puerto Plata (Repubblica Dominicana), San Juan (Porto Rico) e l’isola privata di Msc, Ocean Cay, e 7 notti nei Caraibi occidentali verso Costa Maya e Cozumel (Messico), Isla de Roatan (Honduras) e Ocean Cay.

Vediamo tutti i numeri di Msc World America: ha 22 ponti e una stazza lorda di 216.638 tonnellate, misura 333,3 metri di lunghezza e 47 metri di larghezza. La nave ha una capacità di 6.762 passeggeri e ospita 2.138 membri dell’equipaggio, disponendo di 2.614 cabine e di oltre 38.400 m² di spazi pubblici. L’unità inaugura una nuova era delle crociere, fondendo perfettamente lo stile europeo con il comfort americano. Tra le caratteristiche: sette distretti progettati per offrire esperienze di vacanza personalizzate; 19 ristoranti, incluso l’unico ristorante Eataly presente a bordo di una nave; 18 bar e lounge, con nuove location come All Stars Sports Bar e The Loft Comedy Club. E poi The Harbour, un’area all’aperto dedicata alle famiglie con giostre, percorsi di avventura, parco acquatico, aree relax e ristorazione informale; la World Promenade, con negozi, ristoranti e uno degli scivoli asciutti più presenti su una nave da crociera; la World Galleria di 3 livelli, con bar, negozi e ristoranti; il più grande Msc Yacht Club dei Caraibi, con servizi esclusivi come maggiordomo 24 ore su 24 e accesso riservato.