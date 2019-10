Costa Crociere, numeri da record: giro d'affari di 12,6 miliardi di euro e oltre 63mila posti di lavori

Genova - Il grande impatto sul territorio generato dalle crociere. Da uno studio realizzato da Deloitte & Touche con la collaborazione delle Università di Genova e di Amburgo, emerge che i benefici generati in Europa da Costa Crociere nell’anno 2018 sono pari a 12,6 miliardi di euro e oltre 63mila posti di lavori. In occasione dell’Italian Cruise Day, dunque, il Gruppo Costa Crociere, leader nel settore in Europa e in Cina con 3,2 milioni di ospiti, conferma il suo contributo positivo per l’economia europea e italiana.

Dallo stesso studio emerge che sono l’Italia e la Germania a guidare il gruppo dei Paesi europei nei quali il Gruppo Costa Crociere (di cui fanno parte i marchi Costa Crociere e Aida Cruises) genera il maggior valore. In particolare l’Italia, casa della compagnia da oltre 70 anni, può contare su un impatto economico di 3,5 miliardi di euro, mentre dal punto di vista occupazionale sono circa 17.000 i posti di lavoro creati, di cui 3.200 diretti, totale che comprende anche il personale di bordo imbarcato sulle navi battenti bandiera italiana della flotta Costa.

Molto significativo anche il numero dei fornitori e partner italiani con cui la compagnia collabora, oltre 4.700, tra cui Fincantieri e grandi marchi dell’eccellenza italiana nei settori del design e del food&beverage. L’Italia è anche tra le prime destinazioni delle navi del Gruppo Costa Crociere, con 3,2 milioni di passeggeri movimentati e 852 scali in 20 differenti porti nel 2018.



Lo studio conferma anche i benefici che arrivano dai passeggeri delle navi da crociera quando visitano le città toccate dalle navi. L’impatto economico a livello europeo ed italiano del Gruppo Costa è la spesa generata direttamente dagli ospiti nelle varie tappe della crociera, pari ad un valore medio di 74,60 euro a passeggero in ogni porto europeo toccato dalle navi della compagnia. Parallelamente, a conferma dell’importanza del settore nella promozione turistica del territorio, il 60% degli ospiti dichiara di voler tornare nelle destinazioni visitate.

“L’Italia rappresenta un Paese strategico - dice Carlo Schiavon, Country Manager Italia di Costa Crociere - per il futuro di Costa Crociere, dove stiamo effettuando importanti investimenti e dove porteremo, da fine novembre, la nostra nuova ammiraglia Costa Smeralda. Una nave che rappresenta un vero punto di svolta per l‘intero settore, sia dal punto di vista della sostenibilità, in quanto sarà alimentata a Gnl, sia dal punto di vista del prodotto, dal momento che sarà in grado attrarre nuove fasce di pubblico contribuendo alla crescita del mercato delle crociere in Italia”.

E bisogna anche dire che la spesa diretta proveniente dagli ospiti Costa è destinata ad un aumentare, in particolare in Italia, grazie all’arrivo a fine novembre 2019 dell’ammiraglia Costa Smeralda, attualmente nelle fasi finali di allestimento presso il cantiere Meyer di Turku, in Finlandia. Infatti, nel corso del suo itinerario di una settimana giorni nel Mediterraneo occidentale, Costa Smeralda visiterà ben cinque diversi porti italiani: Savona, con 72 scali, e Civitavecchia, con 71 scali, da novembre 2019 ad aprile 2021; La Spezia, con 25 scali, nell’inverno 2019/20; Cagliari, con 18 scali, nell’estate 2020; Palermo, con 28 scali, nell’inverno 2020/21.

La crescita in termini di passeggeri e impatto garantita dalla nuova ammiraglia avverrà in maniera sostenibile, dal momento che Costa Smeralda, così come la gemella Costa Toscana in consegna nel 2021, sarà la prima nave Costa alimentata a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile più “pulito” al mondo, in grado di garantire un basso impatto ambientale. L’utilizzo dell’LNG permette infatti di eliminare quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo e particolato.

“Costa Smeralda - sottolinea Schiavone - sarà una sintesi e allo stesso tempo un omaggio al meglio dell’Italia. I nomi dei ponti e delle aree pubbliche sono dedicati a luoghi e piazze famosi d'Italia. L’offerta enogastronomica farà riferimento alla grande tradizione italiana e si avvarrà della collaborazione di partner di assoluta eccellenza. La nave avrà 11 diversi ristoranti, di cui uno pensato per le famiglie, 19 bar, una splendida area spa con 16 sale riservate ai trattamenti, un parco acquatico con scivoli, 4 piscine e un'area interamente dedicata ai bambini. Costa Smeralda avrà anche il suo Museo, il CoDe - Costa Design Collection Museum, dedicato all'eccellenza del design italiano”.