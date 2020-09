Costa Crociere riparte da Trieste, a bordo per ora solo ospiti italiani

TRIESTE - Costa Deliziosa è arrivata puntualissima nel porto di Bari, prima tappa della crociera n. 1 della compagnia dopo il fermo per il covid. Costa Deliziosa è salpata da Trieste con 350 passeggeri a cui se ne aggiungeranno altri strada facendo, per quello che a tutti gli effetti è un vero e proprio viaggio inaugurale della stagione 2020.

Le misure di protezione prevedono test con tampone per tutti gli ospiti e l'equipaggio, controllo della temperatura, visite delle destinazioni con escursioni protette, nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo, potenziamento della sanificazione e dei servizi medici. Il viaggio della nave durerà una settimana e dopo Bari toccherà i porti di Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania, per poi fare ritorno a Trieste in vista della successiva partenza.

"È un momento storico ed emozionante. La ragione per cui sono qua è proprio perché rappresenta una reale ripartenza - ha detto Massimo Brancaleoni, senior vice presidente World Wide Sales di Costa. Questa crociera è un riscaldamento che ci aiuterà sia da un punto di vista dei protocolli che a capire la qualità dell'esperienza che forniremo ai nostri ospiti, e anche attraverso il loro ascolto magari modificheremo qualcosa. Si tratta di imparare e ascoltare".

Anche Michael Thamm, Group ceo di Costa Group e Carnival Asia, ha voluto ringraziare gli ospiti. "È un grande piacere poter dare nuovamente il benvenuto a bordo ai nostri ospiti dopo oltre cinque mesi di pausa e siamo felici di ripartire proprio dall'Italia". Per ora solo porti italiani nell’itinerario e solo passeggeri con passaporto italiano. La speranza, però, è che ultimato un’intervista periodo di rodaggio il movimento delle navi possa riprendere in grande stile.

Costa Crociere in riferimento alla sicurezza sanitaria dei passeggeri e dell’equipaggio ha ribadito che le destinazioni comprese nell’itinerario di Costa Deliziosa, potranno essere visitate esclusivamente con escursioni protette organizzate dalla compagnia in gruppi ristretti di persone, con controllo della temperatura prima di uscire e di rientrare a bordo, e utilizzo di mezzi igienizzati. Tramite le escursioni Costa si potranno visitare anche località vicine ai porti di scalo previsti dall’itinerario, come Lecce, Ostuni, Otranto, Alberobello, Gallipoli, Taormina, Noto, Modica, Ragusa, Sibari.

Dopo Costa Deliziosa, che farà scalo a Trieste tutte le settimane sino a fine anno, la prossima nave di Costa Crociere a riprendere il mare sarà Costa Diadema il 19 settembre da Genova. L’itinerario anche in questo caso sarà solo in porti italiani e riservato a ospiti residenti in Italia, con scali a Civitavecchia/Roma, Napoli, Palermo, Cagliari e La Spezia. Da ottobre tornerà operativa anche l’ammiraglia Costa Smeralda, seguita a dicembre da Costa Firenze, la nuova nave della compagnia in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera.