Crociera sul super yacht Ritz-Carlton con 149 suite e la piscina a sfioro: costa almeno 6.500 euro a settimana

L'attesissima crociera sul super yacht di Ritz-Carlton ha finalmente fatto il suo debutto, tre anni e mezzo dopo l'inizio del suo viaggio inaugurale. Evrima, il primo di tre yacht su misura della famosa catena alberghiera Ritz-Carlton Yacht Collection, ha iniziato una crociera di sette notti da Barcellona, ​​in Spagna, a Nizza, in Francia, il 15 ottobre.

La nave di 190 metri, che può ospitare 298 passeggeri, è composta da 149 suite con terrazza privata, oltre a finestre dal pavimento al soffitto, e dispone di una piscina a sfioro, una cantina, una Ritz-Carlton Spa, una discoteca. Le tariffe per un soggiorno di una settimana partono da 6.500 euro a persona per i viaggi nel Mediterraneo, con opzioni di alloggio che vanno dalle cabine standard agli appartamenti "in stile loft" a due piani e vasca idromassaggio privata.

I servizi estra lusso della crociera

Lo yacht vanta uno dei più alti rapporti tra personale e spazio per gli ospiti in mare - oltre a esperienze culinarie raffinate, sport acquatici gratuiti e intrattenimento. Evrima, che in greco significa "scoperta", salperà verso una vasta gamma di destinazioni in tutto il Mediterraneo, i Caraibi, nonché l'America Centrale e il Sud America, con una durata della crociera che va da sette a 10 notti.

Lo yacht di lusso sarà seguito da altri due, Ilma e Luminara, attualmente in costruzione presso il cantiere Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia. Ritz-Carlton ha annunciato per la prima volta l'intenzione di entrare nel mondo della nautica di lusso nel 2017, descrivendo l'impresa come «un ibrido tra la crociera di lusso e la nautica da diporto». «La Ritz-Carlton Yacht Collection sta rivoluzionando l'industria delle crociere di lusso, creando una categoria del tutto unica progettata per chi è alla ricerca di fughe impareggiabili, itinerari altamente curati, accesso privilegiato e un livello di personalizzazione mai visto», ha detto Douglas Prothero, responsabile esecutivo della Ritz-Carlton Yacht Collection. La partenza di Evrima è stata riprogrammata più volte a causa di problemi tra cui la pandemia.

All'inizio di questo mese, il Four Seasons ha annunciato i piani per la sua prima nave, un superyacht a 14 ponti e 207 metri di lunghezza con 95 suite, la cui entrata in servizio è prevista per la fine del 2025.