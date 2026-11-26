Prosegue a ritmo intenso la crescita della capacità produttiva di Custom Line, il cantiere di Ferretti Group che nei giorni scorsi ha varato il Custom Line 50, il secondo di sempre in alluminio (il primo nel 2024) e con ogni probabilità l’ultimo di questo 2026 rivelatosi anno di grande intensità per il brand: al 31 dicembre dovrebbero essere infatti 19 i vari di nuovi yacht. Un ritmo destinato a proseguire anche nel nuovo anno, se è vero com’è vero che per il solo mese di gennaio 2027 sono già previsti quattro vari.

Il nuovo Custom Line 50 appena varato presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona è uno yacht di 49,90 metri con baglio massimo di 9,60 frutto della collaborazione tra il Dipartimento Strategico di Prodotto e il Ferretti Group Superyachts Division Engineering; gli esterni sono firmati dall’architetto Filippo Salvetti, l’architettura progettuale e gli interni sono stati curati dallo Studio ACPV Architects di Antonio Citterio e Patricia Viel. Il risultato è un capolavoro di stile ed eleganza che poggia su una carena dislocante e promette qualità della vita a bordo ai massimi livelli.

Tra le qualità distintive spiccano anche la capacità di ridurre del 70% le emissioni nocive di NOx e la certificazione IMO Tier III, in linea con la visione progettuale di Ferretti Group, fortemente orientata al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Tutto ciò, con la spinta di due motori CAT C32 ACERT da 1.081 kW ciascuno, che consentono di raggiungere la velocità massima di 16 nodi e di disporre di un’autonomia di circa 4.500 miglia nautiche all’andatura di crociera economica di 10 nodi.

Quanto allo stile, le linee esterne esprimono una classicità senza tempo: forme essenziali e pulite e una prevalente lettura orizzontale conferiscono allo yacht un carattere deciso quanto elegante. La struttura si sviluppa su quattro ponti, con un layout – viene sottolineato dal cantiere – che tiene a salvaguardare la privacy dell’armatore e a separare nettamente i flussi tra ospiti ed equipaggio. In questa ottica, il ponte superiore è stato dedicato interamente all’armatore, che a prua dispone di un appartamento di 75 metri quadri circondato da vetrate a tutta altezza in grado di offrire una vista a 180° e di aprirsi su una terrazza privata con lounge e solarium. A poppa trovano posto la sky lounge e un’area outdoor di 60 metri quadri con zona per mangiare al fresco in grado di ospitare fino a 12 persone.

Il ponte principale vive in totale continuità con il mare: dal salone con zona living e dining si accede all’ampio “aft deck” di quasi 65 metri quadri, allestito con lounge e area pranzo, collegato attraverso l’infinity pool al beach club a due livelli a pelo d’acqua, una vera “spiaggia” sul mare di 120 metri quadri.

Il ponte inferiore ospita 2 cabine VIP e 2 cabine ospiti, tutte con bagno privato. La zona equipaggio, interamente a prua, collega in soli due ponti alloggi, cucina, plancia e cabina del comandante; a poppa, oltre la sala macchine, il garage accoglie un tender di 6,25 metri. Esteso su 106 metri quadri, il ponte sole offre un’esperienza all’aperto completa, con area lounge, zona solarium, american bar e area barbecue, oltre a un accesso di servizio riservato all’equipaggio che assicura la massima discrezione operativa.

“Il dialogo costante tra interni ed esterni – tengono a dire in cantiere – è il filo conduttore dello yacht, e in questa ottica vanno viste le grandi vetrate a tutt’altezza e le superfici riflettenti dei saloni del ponte principale e del ponte superiore che creano una continuità visiva ininterrotta con il mare. L’attento studio delle volumetrie – viene sottolineato - offre agli ospiti ampi spazi conviviali, preservando al tempo stesso la privacy della famiglia armatrice.

Come consuetudine dei produttori di imbarcazioni di questo livello, non sono state fornite indicazioni sul prezzo. Ciò detto, YachtBuyer riporta un prezzo di partenza di circa 35,3 milioni di euro, mentre dealer ufficiali come Italian Yacht Store parlano di “quotazione su richiesta” legata a dotazioni, accessori e personalizzazioni.