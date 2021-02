Da Baglietto nel 2022 uno yacht Superfast di 42 metri: tre motori, carena planante, 28 nodi e 5 cabine

LA SPEZIA - La costruzione è stata appena avviata e il varo non avverrà prima dell’estate 2022. Ma il progetto, battezzato SuperFast42, è stato definito in tutti i dettagli e sin da ora si può esser certi che la nuova barca di Baglietto, uno yacht in alluminio di 42 metri, con tre motori e carena planante, occuperà un posto di prestigio nella parte più alta del nostro made in Italy nautico.

Disegnata da Francesco Paszkowski su commissione di un armatore europeo (da casa Baglietto non trapela di più), l’imbarcazione si segnala, sin dall’illustrazione dei primi rendering, come un capolavoro di stile e di eleganza capace di dare una interpretazione moderna delle qualità originarie del cantiere spezzino.

Esteticamente la nuova barca si caratterizza per uno scafo filante ed un look aggressivo, con ampio uso di superfici vetrate su più livelli che conferiscono uno stile fortemente contemporaneo agli esterni. Completamente nuova la carena progettata da Plana Design: secondo le anticipazioni del cantiere sarà in grado di consentire sicure navigazioni plananti e di raggiungere velocità fino a 28 nodi, grazie anche alla spinta di tre motori MTU 16V 2000 M96 L con 2 trasmissioni esterne in linea d’asse tradizionale e trasmissione VOITH linear jet centrale. Di rilievo anche il pescaggio, limitato a 2,10 metri, in modo da assicurare facili navigazioni anche nelle aree con bassi fondali.

Ad esaltare il design accattivante contribuisce la sovrastruttura Hard-Top compatta e poco sviluppata in altezza. Dal design innovativo anche la poppa di questa imbarcazione, con un portellone che apre verso il basso così da creare una comoda swimming platform aperta sul mare con zona divani e bar mentre un portellone laterale consente l’alaggio e varo del tender.

Ampi volumi caratterizzano questo yacht pensato soprattutto per godere di giornate al mare con gli amici e all’aria aperta. Il layout degli interni segue una struttura classica, con la cabina armatoriale a prua a tutta larghezza sul ponte principale, comprensiva di un grande bagno e di uno spazioso vano armadio. Un’area conversazione accoglie gli ospiti all’ingresso su questo ponte dove trovano posto anche la zona pranzo e la cucina.

La zona notte posta nel ponte inferiore include quattro cabine: 2 VIP matrimoniali e 2 con letti separati e letto pullman aggiuntivo. Su questo stesso ponte, a prua, la zona equipaggio con cabina comandante, dinette e tre cabine con letto a castello.

Sull’upper deck trova posto la timoneria direttamente collegata allo spazioso sky lounge con zona conversazione e sala cinema. Il tavolo da pranzo si trova all’esterno; più a poppa la zona prendisole con lettini e sedute. Una seconda area prendisole è posta a prua su questo stesso ponte.