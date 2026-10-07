Da Genova il super-natante di Tuccoli: il nuovo T235 SF adatto al diporto e al lavoro, resiste al vento forza 8 e vola a 42 nodi!

Quando si parla di piccola nautica il pensiero corre ai gommoncini e alle barchette in vetroresina motorizzate con piccoli fuoribordo. Ma il comparto è molto ampio e include anche barche d’un certo livello, magari di misura compatta, inferiore ai 10 metri, ma non per questo incapaci di distinguersi per qualità costruttiva, prestazioni e per una versatilità che le rende adatte sia al diporto che ad usi professionali. E’ questo il caso di Tuccoli Marine, cantiere toscano che da tempo ha fatto una scelta radicale: produrre barche adatte al diporto, ma anche alla pesca, ai servizi istituzionali, come quelli dell’arma dei carabinieri, o a quelli di agenzie regionali impegnate nella protezione dell’ambiente. Una strategia che nel 2025 ha prodotto una crescita del fatturato del 35% e lascia prevedere risultati positivi anche per il 2026.

La novità del momento è il T235SF, uno sport-fisherman di 7,20 metri presentato in anteprima al salone di Genova. Dove non ha stupito per valori “alla moda” (design, finiture, murate apribili…) ma ha suscitato molta curiosità per la capacità di dimostrare nel migliore dei modi come si possano conciliare le qualità strutturali di una barca da lavoro con quelle tipiche di una unità da diporto. “E’ la filosofia dell’over-engineering” è stato detto nella presentazione allo stand, specificando che per la costruzione di questa nuova barca sono stati adottati gli stessi criteri usati per i mezzi destinati a un uso intensivo, ovvero rigidità strutturale elevata, attenzione alla stabilità, alla manovrabilità e alla sicurezza. “Il risultato – è stato sottolineato - si traduce in tenuta di mare, durata dello scafo e valore della barca alla rivendita”.

Un esame più approfondito rivela che la scelta dei tessuti di vetro usati per la laminazione della carena, le specifiche strutturali e il dimensionamento dello scafo hanno permesso di ottenere la Categoria di Progettazione B, che abilita la barca a navigare con onde fino a 4 metri e vento fino a forza 8 (in pratica vento di burrasca). Una caratteristica che poche barche di queste dimensioni possono vantare. Quanto alla motorizzazione, prevede un singolo fuoribordo oppure una coppia di motori fino a 300 cavalli complessivi. In tal caso la velocità massima dichiarata dal cantiere è di 42 nodi.

Sottocoperta trovano posto una cabina con letto matrimoniale a V adatto per due adulti e un locale toilette separato con lavabo e doccia. Sotto l’hard-top la cucina è dotata di fuochi e lavello. Il pozzetto cambia volto in base all’uso della barca che l’armatore predilige: la seduta a scomparsa e abbattibile libera spazio quando non utilizzata, mentre chi pesca può aggiungere vasche vivo e portacanne.

Tra le dotazioni spicca il passaporto digitale integrato nello scafo: è un chip NFC (Near Field Communication) laminato in modo permanente nello scafo, che restituisce sullo smartphone il certificato di costruzione, i materiali impiegati, lo storico delle manutenzioni certificate, i manuali tecnici e la documentazione originale. Il sistema rende tracciabile la vita della barca e più oggettiva la stima del suo stato e del suo valore nel tempo. Secondo il cantiere “è una dotazione che guarda anche a un tema che il settore nautico dovrà affrontare sempre più spesso, ovvero la tracciabilità dei materiali e la gestione del ciclo di vita dell’imbarcazione, in linea con l’evoluzione della normativa europea”.