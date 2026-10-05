Da Genova messaggi di fiducia per la piccola nautica. Novità in arrivo e operatori ottimisti: “La ripresa ci sarà”

La grande nautica, quella dei superyacht e dei megayacht, continua a navigare in acque tranquille, avendo registrato nel 2025 una crescita sia pur contenuta (+1,4%) e resistito al terremoto dei dazi, delle tensioni geopolitiche e delle guerre. Non è stato così per la piccola e media nautica, ovvero per la cantieristica concentrata sui natanti (barche e gommoni fino a 10 metri) e sulle imbarcazioni entro i 24 metri, che per il secondo anno consecutivo hanno registrato una contrazione significativa, provocata dalla maggiore incertezza economica e sociale. Ciò detto, dalla 64ma edizione del Salone di Genova sono arrivati segnali incoraggianti anche per questa parte della cantieristica: il comparto è vivo e vegeto, ha reagito con vigore alle difficoltà, si è presentato al salone con numerose novità di prodotto e non sono pochi gli operatori del settore che si dimostrano fiduciosi nella ripresa.

La svolta negli umori della categoria è stata rivelata da Stefano Pagani Isnardi, direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica, il quale ha rivelato che prim’ancora dell’apertura del salone di Genova è stato svolto un sondaggio mirato a registrare il sentiment della categoria. E il risultato emerso è stato incoraggiante: a tre mesi dalla conclusione del 2026 e prima di poter consuntivare il bilancio delle ultime fiere (Cannes e Genova) gli operatori della piccola e media nautica hanno espresso infatti fiducia. I produttori di barche al di sotto di 24 metri – è stato rivelato – credono in una crescita del mercato del 5%, mentre nel settore dei motori e degli accessori si prevede un più 4,4%. “Certo – dice lo stesso Pagani Isnardi – si tratta di un sentiment, non di un sondaggio su dati economici concreti, ma il campione è attendibile e tutto ciò porta una ventata di ottimismo che alla nautica fa solo bene”.

Le rivelazioni dei vertici confindustriali hanno trovato conferma girando tra le banchine del salone. Non abbiamo intercettato un solo profeta di sventura, in tutti i cantieri si respira un’aria nuova, permeata di fiducia. C’è persino chi ha già investito sull’acquisto di nuovi capannoni per il potenziamento della capacità produttiva, come Fratelli Aprea, cantiere produttore delle magnifiche lance progettate con il contributo di Brunello Acampora, nel cui stand è stato svelato che “prima o poi sarà varata, dopo i modelli 42 e 52 esposti a Genova, anche una maxi lancia di 62 piedi destinata a collocarsi al vertice della gamma”.

Allo stand di Apreamare, storico produttore di gozzi, Giovanni Aprea ha confidato: “Non mi sarei mai aspettato un’estate così vivace, con un ritrovato interesse per i nostri prodotti. Certo – ha aggiunto il manager del cantiere d’origine sorrentina (oggi opera a Torre Annunziata) – i conti si faranno a fine anno, ma sicuramente c’è stata un’inversione di tendenza.

In sintonia, tra i produttori di gozzi, l’opinione di Domenico Senese, titolare del cantiere Mimì, il quale si sbilancia fino a dire che “la nostra azienda non ha lamentato né cali di produzione né di vendite, abbiamo incrementato l’export arrivando fino all’Australia e stiamo lavorando all’ampliamento del cantiere per ottimizzare una produzione sempre più concentrata sulla qualità e sull’innovazione, come dimostrato dalla collaborazione con l’Università Federico II per la ricerca sui materiali ecocompatibili”.

In sintonia le confidenze di Rosario Arcaro, imprenditore calabrese a capo del Gruppo Aschenez, che controlla i marchi Invictus, Marcopolo e Capoforte. Alla domanda che gli abbiamo rivolto – è vero che tra voi operatori c’è un sentiment votato alla fiducia nella ripresa? – ha risposto perentorio: “Verissimo”. E ha rivelato che “il bilancio del suo gruppo, da agosto 2025 ad agosto 2026, è già raddoppiato e tra Cannes e Genova si è registrato un rinnovato interesse per le barche di dimensioni meno impegnative. “Purtroppo – è l’opinione di Arcaro – le barchette di 20 piedi non hanno più mercato, però molti diportisti che hanno avuto barche fino a 35/38 piedi oggi si mostrano interessati a misure inferiori, tra 27 e 28 piedi. In tal modo risparmiamo qualcosa sui costi d’acquisto e di gestione, senza perdere il piacere di navigare e, nel nostro caso, non rinunciando alla qualità”.

Un altro cantiere calabrese, Ranieri International, da anni in prima linea con una gamma di barche in vtr e gommoni (in tutto circa 700 unità l’anno) si rivela non solo fiducioso nella ripresa del mercato, ma motivato al punto da presentarsi a Genova con il nuovo marchio Vertex, destinato a occupare uno spazio mai esplorato nella parte alta della middle class nautica, capace di distinguersi per la costruzione “rinforzata” dalla fibra di carbonio e per numerose altre peculiarità mirate alle prestazioni e al comfort. Funzionerà?

“L’accoglienza registrata a Genova è stata ottima” ci ha confidato Giuseppe Penta, responsabile vendite per il Centrosud del cantiere, rivelando che “l’esemplare numero uno del Vertex 45Z è stato già venduto a un cliente napoletano”. Salvatore Ranieri, da parte sua, osserva:”Effettivamente nel 2026 si è percepito qualche segnale di ripresa nel segmento medio-piccolo, soprattutto per i natanti motorizzabili con motori di potenza non superiore a 40 cavalli. Forse ha influito il gran caldo, che può aver spinto qualcuno a sperimentare il piacere della navigazione, però – aggiunge – è anche vero che le tensioni internazionali permangono, le difficoltà economiche di molte famiglie anche, e molti, prima di spendere soldi per una barca, ci pensano due volte”.

“Con la situazione politica del 2025 e poi con gli attacchi a Dubai abbiamo perso quasi il 16%” ha confidato, rispondendo a un quesito del quotidiano di Confindustria, Guido Cranchi, alla guida di uno dei marchi storici del made in Italy del mare. Ma ha aggiunto: “Siamo poi riusciti a recuperare quasi il 6% compensando su altri mercati e da luglio c’è effettivamente un nuovo fermento, perciò ci sentiamo di essere positivi”. In sintonia l’opinione di Teo Aiello (Nuova Jolly, produttore di battelli pneumatici tra 5 e 15 metri) il quale sostiene che a fronte del rallentamento registrato nel 2026, “ora sembra che l’asticella si stia rialzando soprattutto nella fascia attorno ai 10 metri ed è possibile aspettarsi una ripresa”.

Nessun problema per Italyure, cantiere specializzato in forniture a società di charter, che ad aprile del 2027 presenterà a Marina di Stabia la nuova Italyure 42, ma intanto ha esposto a Genova una versione aggiornata della sua ammiraglia di 50 piedi, un walkaround planante di 15,50 metri, che si segnala per il design accattivante, l’abitabilità e le buone prestazioni (con motorizzazione Volvo Penta IPS 800). “Con questa barca – dice Raffaele Vitiello, titolare del cantiere – la nostra unica difficoltà è stata rispettare i tempi delle consegne. Il charter è infatti in grande sviluppo e la domanda proveniente dal settore è tuttora vivacissima.”

Tra i produttori di gommoni (ma anche di barche in vtr) l’operatore che manifesta maggiore ottimismo è Antonio Pane, titolare di Salpa, cantiere presentatosi a Genova con una flotta imponente di ben 12 battelli pneumatici della famiglia Soleil, di misura compresa tra 18 e 52 piedi (più una versione aggiornata della barca in vtr Avantgarde 40 HT). “Grazie a una rete commerciale forte anche all’estero e a una qualità produttiva che non teme confronti – dice l’imprenditore napoletano – noi abbiamo resistito alle difficoltà del mercato imposte dalle tensioni internazionali e siamo passati da un fatturato di 18,5 milioni del 2024 ai 25,6 milioni del 2025, un risultato che ci rende leader in Campania e ci consente di affrontare il 2027 con nuovi prodotti che potenzieranno la gamma verso l’alto”.

Nei piani di Salpa un maxi-RIB più grande dell’attuale ammiraglia Soleil 52 (“molto più grande” si limita a dire Pane) progettato con il fondamentale contributo di Adam Jounger, progettista inglese che opera in Australia, al quale è stata affidata la progettazione della carena. La nuova superammiraglia dovrebbe arrivare nel corso del 2027, unitamente a un gommone di misura inferiore. Obiettivo dichiarato “dimostrare che non abbiamo remore nel misurarci con marchi come SACS-Technorib e Pirelli, colossi che fatturano 60/70 milioni l’anno e realizzano prodotti di qualità, senza però avere i tubi gommati in acqua, caratteristica per noi irrinunciabile”.

Novità sono in arrivo anche da MV Marine, cantiere specializzato in battelli pneumatici hi-tech guidato dal consigliere di Confindustria nautica Enzo Nappo. Il quale confida di cogliere l’inversione di tendenza registrata nella seconda parte del 2026 con l’arrivo, nei prossimi mesi, di un nuovo gommone di 33 piedi (circa 10 metri). “Anche se sarà simile all’MV 29, punteremo molto sull’innovazione, che riguarderà molte componenti della costruzione” confida l’ingegnere alla guida di questo cantiere che a Genova ha stupito per una trovata originale: tra i battelli esposti, in primo piano ne è stato collocato uno del 2018, un MV Mito 45 con 870 ore di navigazione. In bella evidenza un cartello con la seguente scritta: “La qualità non invecchia mai”.