Da Genova nuovi messaggi per l’ibrido nella nautica: Velettrica lancia il Drive-Pod-16, ideale per barche a vela e a motore

Nella 66ma edizione del Salone di Genova ha recitato un ruolo importante la tecnologia più avanzata. E tra le novità che hanno conquistato la scena ce n’è una che merita particolare attenzione: si chiama Drive-Pod-16. E’ un innovativo sistema di propulsione ibrida sviluppato da Velettra, azienda italiana nata nel 2021 dalla passione del velista Roberto Baffigo che opera nel campo della mobilità elettrica con la missione di realizzare soluzioni di navigazione in grado di garantire la massima efficienza energetica nel rispetto dell’ambiente marino. Tra le credenziali illustrate a Genova la vittoria del MOST Mobility Challenge, un programma italiano di finanziamento, accelerazione aziendale e open innovation dedicato alle startup innovative che operano nel settore della mobilità sostenibile.

Progettato per aumentare autonomia, sicurezza e manovrabilità, riducendo al tempo stesso consumi, costi di gestione e impatto ambientale, il nuovo sistema è composto da un pod immerso, contenente motore e driver, abbinato a un pacco batterie modulari. Oltre all’alimentazione tramite batterie, il sistema può essere integrato con ogni tipo di range extender, come generatori tradizionali, celle a idrogeno, pannelli solari e generatori eolici.

Il sistema può essere utilizzato per la propulsione principale di scafi dislocanti a vela e a motore fino a 14 metri di lunghezza, oppure come ausiliario per motoscafi fino a 20 metri; in quest’ultimo caso rappresenta un upgrade ideale per la conversione ibrida, sia su imbarcazioni nuove, sia in ambito refit. L’installazione – è stato spiegato - può avvenire sotto lo scafo, in sostituzione di un sail-drive esistente, senza modifiche strutturali dell’imbarcazione, oppure in configurazione retrattile sulla poppa, tipicamente in tandem.

Tra i principali vantaggi dell’innovazione figurano un’elevata manovrabilità, maggiore sicurezza, comfort di bordo e una concreta sostenibilità ambientale. Durante la navigazione a vela, infatti, l’elica può essere utilizzata come generatore per ricaricare le batterie, mentre l’energia accumulata può essere utilizzata per alimentare i servizi di bordo, inclusa l’aria condizionata.

Anche la scelta dei materiali riflette la visione incentrata sull’ecocompatibilità: l’elica e la pinna del Drive-Pod-16 sono realizzate infatti in un polimero riciclato a base di nylon e fibra di carbonio, mentre il nylon utilizzato proviene da attrezzature da pesca dismesse o abbandonate in mare, recuperate dai partner di PiùBlu ETS, associazione no-profit italiana dedita alla tutela degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, con un focus specifico sulla lotta all’inquinamento da plastica. Quanto alla fibra di carbonio riciclata, è fornita da Hera Group e i due materiali vengono integrati attraverso un processo sviluppato e validato dall’Università di Pisa, nell’ambito di un progetto promosso dal MOST.

Inutile dire che tutti i materiali utilizzati nella costruzione di Drive-Pod-16 sono riciclabili. Considerando l’intero ciclo di vita del prodotto, queste scelte consentono di abbattere di oltre il 40% le emissioni di CO₂ rispetto alle soluzioni tradizionali, contribuendo a creare un modello produttivo virtuoso, pienamente circolare ed eco-compatibile, orientato alle esigenze di armatori e operatori del settore sempre più attenti al rispetto della sostenibilità.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il CEO di Velettrica Roberto Baffigo ha sottolineato la versatilità del progetto e il percorso di ricerca e sviluppo che ne ha reso possibile la realizzazione. “Drive-Pod-16 – ha detto il manager - è il risultato dell’ingegneria Velettrica e di un grande lavoro di squadra. Insieme ai nostri partner industriali, che condividono con noi una nuova filosofia dell’andar per mare, abbiamo creato un sistema integrato, completo, capace di fornire energia alla barca e di gestirne tutti i sistemi elettronici. Un ringraziamento particolare – ha tenuto a dire Baffigo - va a MOST, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, che attraverso il direttore generale Gianmarco Montanari ha creduto nel progetto, entrando nella compagine sociale e contribuendo a dare nuovo impulso alla direzione intrapresa.”

Tra i partner dell’impresa presenti alla presentazione del Drive-Pod-16 anche Edoardo Ruggieri, project manager electrification di Settima Motori, il quale ha tenuto a sottolineare il carattere innovativo del motore integrato nel Drive-Pod ricordando che “è stata sviluppata e brevettata una tecnologia denominata SpinRail, basata su motori sincroni a riluttanza privi di magneti permanenti e terre rare, una soluzione unica a livello mondiale che consente di realizzare un motore completamente ecosostenibile composto solo di alluminio, rame e acciaio per le parti meccaniche. Il nostro contributo – ha spiegato Ruggieri - è stato quello di integrare questa tecnologia all’interno del progetto Drive-Pod-16 e coordinare l’implementazione nel power-train della gestione elettronica di potenza tramite l’inverter fornito dalla società spagnola NX Technologies.”

Marco Giannini, amministratore di FCE-Fast Charge Engineering, ha invece illustrato le caratteristiche delle batterie, affermando che il lavoro è stato concentrato su tre aspetti fondamentali: sicurezza, affidabilità e flessibilità. “Le batterie – è stato spiegato - utilizzano celle al litio-ferro-fosfato, una tecnologia intrinsecamente sicura che consente di prevenire ed evitare eventuali principi d’incendio. L’affidabilità è garantita da una tecnologia ampiamente rodata, in grado di operare con efficacia anche in condizioni ambientali complesse come quelle marine. Infine – ha aggiunto Giannini - abbiamo predisposto una tecnologia aperta all’evoluzione futura, che potrà permettere di integrare nel sistema anche batterie agli ioni di sodio, ancora più sostenibili e sicure.”