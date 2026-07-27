Dai motori fuoribordo a idrogeno alle saune sostenibili: accordo tra Yamaha e finlandesi per la svolta eco

Avanti piano. Ma comunque avanti. E’ così che avanzano ricerca e innovazione nella nautica da diporto, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente marino. Ed è su questa rotta ormai tracciata che si registrano passi avanti destinati a uno sviluppo tutto da scoprire. A volte con novità sorprendenti. Come nel caso di Yamaha, colosso giapponese della motorizzazione fuoribordo, che ha appena annunciato di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con una fondazione finlandese, la Finnish NGO Central Finland Foundation, per sviluppare il prototipo di una imbarcazione dotata di un sistema in grado di far funzionare una sauna alimentata a idrogeno, oltre che sostenere una navigazione pulita, a emissioni zero.

Un’impresa decisamente originale, e tuttavia in sintonia con l’impegno sul fronte dell’ecocompatibilità intrapreso da tempo in casa Yamaha: era il 2021 quando l’azienda nipponica presentò in anteprima mondiale, al salone di Genova, il primo motore fuoribordo elettrico Harmo, e sempre a Genova, tre anni dopo, fu messo in mostra, dopo un’anteprima in America, il fuoribordo a idrogeno Yamaha H2, grande propulsore a emissioni zero derivato dal blocco termico V8 dell’XTO sviluppato per la nautica da diporto.

Quel progetto ha aperto la strada alla ricerca avanzata sulle emissioni zero nella nautica da diporto, ma in casa Yamaha sono state valutate anche variabili estranee alla propulsione. I sistemi di controllo elettrici per imbarcazioni HARMO consentono infatti di esplorare nuove applicazioni nautiche in cui alimentazione elettrica e idrogeno possono convivere. Ed è su queste basi che è nata la collaborazione con l’organizzazione no-profit finlandese CEFMOF (Central Finland Mobility Foundation) per sviluppare il progetto destinato alla realizzazione del prototipo di un’imbarcazione dotata di sauna alimentata a idrogeno.

Il programma prevede che l’elettricità venga generata tramite serbatoi di idrogeno. Le cartucce di combustibile saranno utilizzate sia per alimentare il sistema di controllo elettrico HARMO di Yamaha, dedicato alla navigazione, sia per gestire la sauna di bordo. “Si tratta – spiega una nota dell’azienda giapponese - della prima iniziativa Yamaha che combina elettricità e idrogeno in ambito nautico, con l’obiettivo di valutarne le potenzialità”.

Tutto ciò nasce grazie all’esperienza maturata con HARMO, il sistema integrato di propulsione e controllo che comprende un’unità di propulsione elettrica, un sistema di sterzo e altri componenti. Grazie alla tecnologia rim-drive, garantisce una spinta altamente efficiente e una propulsione particolarmente potente alle basse velocità. “Il funzionamento silenzioso e le vibrazioni ridotte – informa Yamaha - assicurano ai passeggeri un’esperienza di navigazione piacevole, senza rinunciare alla semplicità d’uso e alla precisione della manovrabilità. Per questo progetto – viene inoltre assicurato - verranno fornite le unità HARMO e sarà assicurato supporto tecnico e personale per l’installazione a bordo.

Il prototipo è attualmente in fase sperimentale e, al momento, non sono state valutate opzioni di vendita o commercializzazione. Una volta completato, l’innovativo concept dell’imbarcazione con sauna sarà presentato al Rally Finland, tappa del campionato mondiale Rally FIA, in programma il 30 luglio.

Una nota diffusa dalla filiazione italiana della casa giapponese, tiene a spiegare che “questa iniziativa si inserisce perfettamente nella visione di Yamaha, orientata alla sostenibilità e alla creazione di una società a impatto ambientale zero. Oltre all’elettrificazione - viene sottolineato – si continuerà a esplorare le potenzialità dell’idrogeno e di altre fonti energetiche, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e generare valore aggiunto per i clienti”.