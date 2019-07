Damon Air e non solo: Frauscher al Salone di Cannes con la nuova ammiraglia

ROMA - Un’anteprima mondiale e due versioni aggiornate di modelli già presenti sul mercato: saranno tre le barche che il cantiere austriaco Frauscher, noto in Italia per l’impegno con cui lo rappresenta il cantiere nautico Feltrinelli, esporrà al prossimo Salone di Cannes, in programma dal 10 al 15 settembre in due porti (Port Canto per la vela, e Port Vieux per il motore).

La novità più attesa è il 1414 Demon Air, ammiraglia della scuderia Frauscher nata sulla base dell’omonimo 1414 Demon. Le linee che ne disegnano la silhouette definiscono una perfetta sintesi di tutti gli stilemi tipici del design Frauscher, differenziandosi dagli altri per due caratteristiche: il tetto apribile interamente in carbonio e il tavolo retrattile automatico nell’area salotto di prua.

“Con il modello 1414 Demon Air abbiamo creato una barca offshore che combina la guida vivace di un motoscafo con il lusso di uno yacht” ha dichiarato Michael Frauscher alla vigilia della presentazione. “Se non bastasse – ha aggiunto il patron del cantiere austriaco - a livello di customizzazione non c'è quasi nessun desiderio che non si possa trasformare in realtà”.

A Cannes saranno esposti anche i modelli 858 Fantom Air e 1017 GT. Il primo è un motoscafo veloce, elegante, compatto, già vincitore del prestigioso Concorso d’Eleganza tenutosi lo scorso anno. In pratica è la versione aperta del Fantom 858, nata dalla collaborazione fra Thomas Gerzer (concept e progetto), Harry Miesbauer (carena) e il team Kiska (design). Quanto al 1017 GT, si è imposto come gentlemen's racer di classe, capace di stupire per il design, per la qualità della costruzione e per le notevoli prestazioni, senza escludere i valori aggiunti di una cabina esclusiva a prua e dello spazio ricavato per il comfort di bordo.

Come è noto, Frauscher ha realizzato anche una versione Air del 1017 GT, presentata al Salone di Dusseldorf. In proposito la filiazione italiana del cantiere austriaco fa sapere che coloro che desiderano provare la sorella scapigliata del 1017 GT potranno farlo in occasione del Frauscher Autumn Open Doors in programma dopo l’estate a Gargnano sul Garda, nella sede storica del Cantiere Nautico Feltrinelli.