Pronto per il debutto a Cannes il Solaris 40 Open: stile, spazio e qualità marine al top della categoria

FORLI' - I primi esemplari sono in acqua già da tempo e hanno fatto passerella in Spagna, a Palma de Maiorca, ma la presentazione ufficiale è in programma dal 6 all’11 settembre allo Yachting Festival di Cannes e, subito dopo, a Genova (22-27 settembre): parliamo del Solaris 40, open di quasi 12 metri fuori tutto (11,97 per la precisione) destinato a completare dal basso una gamma che già esibisce i più grandi Solaris 44, 48 e 60, imbarcazioni di qualità eccelsa, capaci di coniugare al meglio prestazioni, stile e un’eleganza fuori dal comune. Non per niente, grazie a questi modelli di recente generazione, il cantiere forlivese ha moltiplicato per 5 le vendite e ora guarda al futuro con l’ambizione di fare ancora meglio.

In anticipo rispetto al vernissage in programma a Cannes, e con l’enfasi tipica dei lanci commerciali, il cantiere di Forlì definisce il nuovo Solaris 40 “un prodotto in grado di ridefinire gli standard della categoria, con il layout e i volumi di una barca più grande, di 43 piedi”. E ad esaltare le qualità del nuovo open, viene sottolineato che “offre il layout esterno più lungo della categoria, assicurando la più ampia area di vivibilità tra dinette e prendisole”. Importante, in proposito, sottolineare che le aperture laterali e la plancetta di poppa consentono di configurare una vera e propria terrazza sul mare. Se a tutto ciò aggiungiamo l’indubbia unicità e bellezza dal punto di vista estetico, si avrà chiaro il quadro di un prodotto in grado di conquistare un posto di riguardo ai vertici della categoria.

Anche gli interni esprimono una qualità superiore alla media, ma in questo caso non si sono inseguite soluzioni miracolistiche alla ricerca dello spazio: di serie viene proposta una sola cabina, con letto matrimoniale; soltanto a richiesta è disponibile una seconda cabina, con altri due posti letto affiancati. In compenso il bagno ha box doccia separato, non usuale su queste dimensioni. Sotto il prendisole, poi, ci sono tre ampi gavoni. E pure questa è una rarità su queste misure.

Il T-Top è molto grande e permette un’ampia zona d’ombra, a partire dalla postazione di comando, che prevede tre posti centrali e una strumentazione adeguata a tutte le esigenze di navigazione. Ovviamente non manca il joystick per ottimizzare la governabilità della barca. Invisibile dall’esterno, merita di essere citato l’allestimento della sala macchine, ampia, funzionale e con componenti di altissima qualità.

Il progetto della carena è stato affidato ancora una volta a Brunello Acampora, titolare dello studio Victory Design, che vanta in questo campo un’esperienza ultratrentennale maturata anche nel campo degli offshore da competizione. Il risultato – assicurano in cantiere – è una carena che rappresenta un ulteriore step evolutivo di Solaris Power, rivelandosi in grado di esaltare la marinità e di affrontare qualsiasi mare, ma anche di assicurare comode navigazioni in regime dislocante. In una nota del cantiere si parla di “passaggio morbido sull’onda” e di “coperta asciutta anche con mare formato”. E ancora, in casa Solaris viene sottolineata anche la grande stabilità in navigazione e alla fonda e viene assicurata la capacità di contenere i consumi e aumentare l’autonomia, riducendo le emissioni di CO2.

Quattro le possibilità di scelta per la motorizzazione, tre diesel e una a benzina, sempre fornite da Volvo Penta. L’entry level a gasolio è costituita da due D4 300; al top di gamma due D6 400; al centro due D6 380. Per la motorizzazione a benzina sono forniti due Volvo Penta VS 280, ma per ora è da escludere richiesta di questi propulsori in Italia. Secondo le anticipazioni del cantiere, con le motorizzazioni diesel la velocità massima varia tra un minimo di 30 e un massimo 42 nodi; da 20 a 27 l’andatura di crociera.

Il prezzo di vendita del nuovo Solaris Power 40 open è stato fissato in 387.000 euro (più IVA).