Denza è sponsor ufficiale al Salone Nautico di Genova. In programma dal 18 al 23 settembre

Denza, marchio premium del gruppo cinese BYD, ha annunciato la propria partecipazione alla 65° edizione del Salone Nautico Internazionale, in programma dal 18 al 23 settembre, in qualità di sponsor ufficiale dell'evento. La cerimonia inaugurale del Salone è fissata per il 18 settembre 2025 a cui fanno seguito giornate ricche di eventi, networking e presentazioni. Per l'occasione, Denza sarà protagonista nella giornata del 19 settembre per la proclamazione del Design & Innovation Award, cerimonia durante la quale il marchio automobilistico premium mostrerà la sua visione di mobilità e sostenibilità annunciando il vincitore del premio all'Innovazione.

Durante l'intera durata del Salone Nautico Internazionale, Denza sarà presente con la nuova Z9GT, una granturismo all'avanguardia che arriverà sul mercato italiano entro la fine dell'anno. Tra le sue qualità non mancano le performance, grazie alla potenza che, nella versione DM-i plug-in hybrid, raggiunge i 900 cv.