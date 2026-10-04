Design Innovation Award: Azimut vince con Magellano 27M, primo crossover del mare. Bene Cranchi e Pardo

Volete sapere qual è il superyacht più bello e innovativo del Salone di Genova? Basta dare un’occhiata ai giudizi espressi dalla giuria del Design Innovation Award, che ha assegnato il premio all’Azimut Magellano 27M, imbarcazione di 27 metri che ha segnato una svolta nel made in Italy dello yachting, con il suo stile unico, anticonformista ma non stravagante. E’ la barca che ha aperto il terzo capitolo di una storia iniziata nei primi anni 2000 grazie alla visione di Paolo e Giovanna Vitelli. Furono loro i primi a inaugurare una categoria completamente nuova — il crossover del mare — dando avvio a una rivoluzione nell’esperienza e nel design pari, per impatto, a quella dei SUV nell’automotive.

Secondo la giuria del premio, un pool di esperti italiani e stranieri capitanato da Paolo Brescia, architetto e cofondatore dello studio OBR (Open Building Research), al Magellano 27M “va riconosciuta la capacità di coniugare una rottura di schemi stilistici, innovazione distributiva, eleganza nelle finiture e un perfetto dialogo con elevati standard di qualità degli spazi interni. Il risultato – si legge nella motivazione del premio - è un prodotto dalla forte identità, ma che dichiara la sua vocazione di imbarcazione da vivere”.

Musica per le orecchie di Giovanna Vitelli, presidente del gruppo numero uno al mondo nella produzione di yacht sopra i 24 metri, la categoria, appunto, del Magellano, imbarcazione che deve il suo stile distintivo a Jarkko Jämsén per gli esterni e, per gli interni, a AMDL CIRCLE & Michele De Lucchi. Ma non solo: vale la pena ricordare che la barca naviga su una carena Dual Mode che unisce i punti di forza delle carene plananti e dislocanti, pensata non per inseguire la velocità né per accontentarsi della lentezza, ma per navigare al proprio ritmo, con la libertà assoluta di salpare anche quando il mare tiene gli altri in porto. Tutto ciò garantendo comfort superiore in un’ampia gamma di condizioni e andature.

Ma il premio ad Azimut per il Magellano è soltanto uno dei riconoscimenti assegnati a Genova dalla giuria del design Innovation Award, premio destinato alle eccellenze del design, della ricerca, dell’innovazione, giunto alla settima edizione con ben 100 candidature. 11 le categorie in lizza, tre i premi speciali assegnati (all’Innovazione, alla carriera e al talento) e due menzioni d’onore ai prodotti meritevoli di particolare attenzione. Qui di seguito i premiati nelle varie categorie.

Nella categoria riservata alle imbarcazioni a motore fino a 14 metri ha vinto Cranchi Yachts con il Cranchi A48 fuoribordo realizzato con la collaborazione della direzione artistica di Christian Grande. Oltre i 14 metri si è imposto invece Pardo con il GT65 frutto del lavoro di Nauta Design e Zuccheri Yacht Design.

Tra i Maxi-RIB (battelli pneumatici oltre i 10 metri) si è imposto Magazzù Yachting per l’MX-15 Explorer, definito dalla giuria “un concept multifunzionale ed estremamente elegante caratterizzato da un elevato comfort, con interni curati nei materiali e nei colori, pensato per i viaggi e le attività acquatiche all’aperto”.

Nel settore multiscafi il premio è andato al Lagoon 47, catamarano segnalatosi per l’innovativo passaggio diretto tra il salone interno e la zona lounge del pozzetto di prua; “il tutto – ha spiegato la giuria - abbinato a una disposizione degli spazi generosa e a una raffinata scelta di colori e materiali”.

Nella categoria natanti (a vela, a motore o pneumatici fino a 10 metri) il premio è andato al Key Largo 25 di Sessa Marine: firmato dal designer Daniele Mazzon, fa bella mostra di sé proprio sul piazzale d’ingresso del salone di Genova.

Tra le barche a vela fino a 14 metri è stato premiato il Dufour 39 con interior design firmato da Luca Ardizio e architettura navale di Umberto Felci Yacht Design; oltre i 14 metri si è imposto il Cantiere del Pardo con il Grand Soleil 60.

Premi sono stati conferiti anche alla componentistica e agli accessori, per le innovazioni nelle dotazioni di bordo, dai verricelli alla strumentazione. Bettersea Power è stato premiato per le forniture e gli equipaggiamenti per la nautica, mentre tra i fornitori di elettronica e software è stato premiato Garmin per lo SmartDrive, definito dalla giuria “una vera e propria innovazione radicale dell’attuatore dell’autopilota, che riduce il consumo energetico, il cablaggio, i componenti esterni e la complessità di installazione, aumentando al contempo l’affidabilità e la flessibilità.”

Sono state assegnate anche menzioni d’onore e distribuiti “premi speciali” tra grandi yacht e piccoli natanti. Per le barche di misura superiore a 14 metri la menzione è andata al Riva 56 Super di Ferretti Group, imbarcazione “firmata” da Officina Italiana Design in partnership con il cantiere della holding guidata da Stassi Anastassov. Nella motivazione si legge che “la silhouette tipicamente aerodinamica e armoniosa del Riva è valorizzata dalla selezione di materiali pregiati e moderni per gli interni, nonché da soluzioni formali innovative”. Un’altra menzione d’onore è andata al piccolo Sestante 6.8 Lupo di mare Verga 1958, natante firmato dal designer Matteo Costa, autore di un progetto originale che ha conquistato la giuria “per il prezzo entry level, lo stile nautico contemporaneo e l’approccio sostenibile ai materiali e alla costruzione”.

Un premio speciale per l’innovazione è andato invece all’imponente Icona 70 by Mangusta di Overmarine Group, “scultura in movimento” firmata da Igor Lobanov, progettista capace di combinare un design senza tempo con l’attitudine prestazionale di uno yacht moderno in grado di volare sull’acqua fino alla velocità di 35 nodi con la spinta di tre motori Volvo Penta.

La startup Limenet è stata premiata invece “per le idee e percorsi imprenditoriali ad alto potenziale, legati allo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili, in particolare nel campo della decarbonizzazione e dello stoccaggio della CO₂ in mare”. Un premio alla carriera è andato infine a Veleria San Giorgio e Gottifredi Maffioli, azienda leader nella produzione di cime, cordami, fibre sintetiche a altri materiali di qualità superiore forniti, tra l’altro, anche a team di Coppa Amarica.