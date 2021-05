Design svedese e marchio italiano: con il Pirelli 35, Tecnorib rilancia la formula del super RIB comodo e sportivo

RESCALDINA - A ottobre 2020 venne presentato al Salone di Genova, ma era ancora soltanto un modellino in scala. Il varo dell’esemplare numero 1 avvenne nei primi giorni di dicembre, i test in mare sono andati avanti nei primi mesi del 2021 e ora, finalmente, il Pirelli 35 by Tecnorib è sul mercato, con il suo carico di qualità assicurate dalla carena a doppio step e dalle linee aerodinamiche e grintose firmate da Mannerfelt Design Team, lo studio svedese fondato alla fine degli anni ’80 da Ocke Mannerfelt, pioniere nella progettazione di carene da competizione.

In questo caso non parliamo di un’imbarcazione racing, ma di un walkaround motorizzabile sia con propulsori fuoribordo sia entrobordo, capace di conciliare al meglio la sportività con la versatilità e il comfort di un RIB di dimensioni medio-grandi. Misura infatti 11,10 metri, offre ampi e comodi spazi all’aperto, e sottocoperta presenta una dinette trasformabile, con due posti letto più un locale bagno separato (a richiesta). Insomma, l’ideale per rendere questo modello adatto a crociere a corto e medio raggio, un po’ come già fatto con il Pirelli 42, anche se in spazi più contenuti.

Lo ha detto chiaramente Gianni De Bonis, direttore di TecnoRib, sottolineando che “i grandi risultati del Pirelli 42 hanno messo il cantiere sulla giusta rotta. Con il 35 abbiamo voluto offrire agli armatori una barca che proponesse le stesse caratteristiche vincenti della sorella maggiore ma in spazi più contenuti. E presto – ha aggiunto il manager – porteremo avanti il discorso con un altro modello più grande”.

La ricerca stilistica mirata a conciliare la sportività con le altre caratteristiche è stata spiegata chiaramente da Ted Mannerfelt, oggi a capo dello studio fondato dal padre Ocke. “Abbiamo voluto creare un modello che sembri veloce anche quando è fermo” ha detto il progettista svedese, sottolineando come il nuovo Pirelli 35 rappresenti “una bellissima evoluzione del 42 appartenente senza dubbio al nuovo filone intrapreso dal brand a livello di design”. Quanto alle qualità tecniche, Mannerfelt ha tenuto a ricordare l’importanza della carena a doppio redan, sottolineando la capacità di rendere l’imbarcazione efficiente e stabile in acqua, anche a velocità elevate.

Le prestazioni sono ovviamente legate anche alla scelta della motorizzazione, che può essere, come detto, fuoribordo o entrofuoribordo. La potenza prevista va da un minimo di 600 a un massimo di 700 cavalli nella versione a benzina, mentre la versione diesel parte da 600 cavalli di minima fino a 640 di massima. Nella configurazione più estrema – informa il cantiere – il Pirelli 35 può raggiungere la velocità massima di 50 nodi.

Al di là delle performance, il nuovo RIB offre, come detto, un buon comfort e, soprattutto, finiture molto curate, in linea con la tradizione del marchio. Il comodo camminamento perimetrale, caratteristico dei walkaround, assicura un’estrema godibilità degli ambienti esterni, che offrono ampi spazi prendisole sia nella zona di prua, arredata anche con un divanetto, sia a poppa, dove un tavolino offre la possibilità di pranzare all’aperto.

La postazione di comando centrale, con due posti affiancati, è strutturata come un unico blocco che dal parabrezza prosegue trasformandosi in T-Top. Le fiancate alte offrono buona protezione dagli eventuali schizzi e sicurezza negli spostamenti a bordo; i passavanti laterali sono larghi, mentre il lungo tientibene in acciaio inox non visibile dall’esterno risulta molto utile negli spostamenti. La coperta è rivestita in Seadek, materiale altamente resistente, facilmente lavabile e con una notevole tenuta, che dona una sensazione di morbidezza e comodità. Ciò detto si può adottare, a richiesta, anche il teak tradizionale. Stesso discorso per la scelta di colori, materiali e tessuti vari, che non sono vincolati a forniture obbligate.

Il prezzo base per la versione fuoribordo è di 199.000 euro (più IVA e più la spesa per i motori). La versione entrofuoribordo prevede la possibilità di scegliere tra benzina e diesel, Mercruiser o Volvo Penta di varia potenza, con prezzi compresi tra un minimo di 252.000 euro e un massimo di 320.000 (più IVA), cui vanno aggiunti eventuali optional.