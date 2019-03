Ecco Dragon, Palumbo Superyachts vara il suo gioiello da 80 metri

ANCONA - Bellissimo, elegante, unico per stile, rifiniture e dotazioni. Dragon, il superyacht di 80 metri varato dal cantiere Palumbo di Ancona, ha fatto stropicciare gli occhi anche a chi con le grandi barche ha dimestichezza. Una emozionante cerimonia per testimoniare il fatto che per l’azienda Columbus il motor yacht Dragon non è solo la barca più grande varata fino ad oggi, ma la conferma che la strategia intrapresa da Giuseppe Palumbo, quando nel 2011 decise di investire nel settore Superyacht, si è rivelata vincente.

La famiglia Palumbo ha costruito un impero nel settore della cantieristica navale grazie alla tenacia di Antonio Palumbo e dei figli Giuseppe e Raffaele. Oggi il gruppo Palumbo ha cantieri sparsi in tutta l’Europa per le riparazioni e le trasformazioni navali e anche per la costruzione di nuovi superyacht.

Il motor Yacht Dragon si aggiunge, infatti, alla flotta di fuori serie del brand Columbus quali i pluripremiati Sport Hybrid 40 metri, il M/Y Divine e M/Y Eleonora 3, il 54 metri M/Y Prima, il 57 metri M/Y Taiba.

Per l’operazione di varo è stata utilizzata la nuovissima piattaforma syncrolift di Palumbo Superyachts in grado di sollevare fino a 3.300 tonnellate di peso.

Dragon è stato commissionato nel 2016 da un armatore di grande esperienza e lo avrà a disposizione per l’estate 2019. Il cantiere, comunque, lo esporrà in anteprima mondiale al prossimo Monaco Yacht Show si settembre 2019.

Le linee straordinarie di Dragon sono frutto di una attenta ricerca stilistica. Il motor yacht è nato, infatti, dalla sofisticata ingegneria navale dello studio Hydro Tec che ne ha firmato anche il design esterno. Gli interni sono stati creati, invece, da Francesco Guida.

Ma vediamolo più da vicino questo simbolo della tecnologia più avanzata. Il superyacht si sviluppa su sei ponti. Uno è completamente dedicato all’armatore con una ampia suite, studio, armadi, salotto, bagni. Un altro ponte è dedicato agli ospiti con cinque maxi cabine posizionate nel main deck.

Ma il bello deve ancora venire. Tra le caratteristiche distintive di Dragon, vanno sicuramente menzionate la piscina di 8 metri con impianto per il nuoto controcorrente sul sun deck, un beach club di 200 metri quadri a poppa ed un’area wellness/Spa completamente attrezzata sul penultimo ponte.

Dragon può navigare fino a 16,5 nodi grazie a una coppia di motori Mtu da 2.240 kW l’uno. Molte Interessante anche: Dragon può arrivare a percorrere seimila miglia nautiche alla eco-velocità di 12 nodi.

Palumbo Superyachts nasce nel 2008, con il marchio Columbus Yachts. Tre anni dopo, nel 2011, Columbus Yachts lanciò il suo primo superyacht, emblematicamente battezzato "Prima". La Palumbo Superyachts comprende un ufficio di rappresentanza a Monaco ed una rete logistica di cinque cantieri navali nel Mediterraneo (Ancona, Napoli, Malta, Savona e Marsiglia) che operano con cinque marchi di fama mondiale: ISA Yachts, Columbus Yachts, Mondomarine, Extra e Palumbo SY dedicato al refit. Attualmente la gamma Columbus offre cinque diverse linee: Sport, Oceanic, Oceanic Coupè, Classic e Tomahawk