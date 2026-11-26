Rinviato da aprile a novembre, è in svolgimento da mercoledì 25 a domenica 29 il Dubai International Boat Show, salone dedicato prevalentemente a grandi yacht (ma non solo) che continua a consolidare la posizione di Dubai come una delle principali destinazioni del Medio Oriente per la nautica di lusso. Il Made in Italy è presente con i principali marchi del settore e alcuni dei suoi yacht rappresentano il meglio dell’intero comparto. Il Middle Est, del resto, rappresenta un mercato chiave per i nostri cantieri, che sull’export hanno da tempo investito, conquistando la leadership mondiale.

In prima linea spicca la presenza di Azimut-Benetti, colosso del made in Italy in grado di consolidare la propria presenza nel Middle East con entrambi i marchi. Sul versante più ricco e prestigioso (quello di yacht e superyacht di grandi dimensioni) sarà bene ricordare che con 15 imbarcazioni in costruzione, di lunghezza compresa tra 34 e 72 metri, e 11 unità consegnate nel biennio 2025–2026, Benetti consolida la propria presenza in Middle East, forte di oltre vent’anni di relazioni con gli armatori della regione. Ha tenuto a sottolinearlo, alla vigilia del boat show, Nabil El Jammal, manager del cantiere italiano per il Middle East, area strategica nella quale si sono sviluppate collaborazioni e relazioni consolidate.

“La nostra partecipazione – ha detto il manager - ci permette di mantenere un dialogo costante con gli armatori e di accompagnarli nello sviluppo di progetti altamente personalizzati. I risultati commerciali confermano la fiducia che i clienti della regione ripongono nel nostro cantiere e nella capacità di realizzare yacht che rispecchiano pienamente il loro stile di vita e le loro aspettative. Il Dubai International Boat Show rappresenta un’importante occasione per rafforzare queste relazioni e sviluppare nuove opportunità”.

A rendere ancor più prestigiosa la presenza del brand italiano all’edizione 2026 del salone di Dubai contribuisce, tra l’altro, anche il Bombay, yacht del 2016 (sottoposto a refit nel 2023) della serie FB802 in vetroresina e alluminio, che nel comparto dedicato all’usato spicca, con i suoi 50 metri, come il secondo più grande del boat show.

Anche il brand Azimut può vantare primati e significativi successi commerciali nel Middle East. E proprio nell’immediata vigilia del salone di Dubai è stata annunciata l’estensione della rete regionale di Azimut Yachts Gulf - powered by Elite Yachts con l’apertura di cinque nuove sedi strategiche nell’area, alle quali si aggiunge un ufficio alle Maldive. Tutto ciò – è stato spiegato – “per offrire un supporto diretto e continuo agli armatori in termini di vendita e assistenza post-vendita, con strutture selezionate in aree chiave e di riferimento per lo yachting”.

Quanto all’esposizione, Azimut ha messo in mostra al Dubai Boat Show quattro dei modelli particolarmente apprezzati della sua flotta: i ben noti Fly 53, Fly 62 e Fly 82, e il recente Seadeck 6, yacht di nuova generazione con motorizzazione ibrida, simbolo della rotta intrapresa dal brand verso un’esperienza di navigazione sempre più responsabile e in connessione con il mare.

Anche per Ferretti Group il Medio Oriente riveste un ruolo centrale nelle strategie commerciali, e infatti è presente al Dubai Boat Show con quattro imbarcazioni dei brand Pershing (8X), Riva (38 Rivamare) e Wally (Wallytender 48X). Il Ceo Stassi Anastassov, del resto, è intervenuto al Gulf Superyacht Summit spiegando che al centro della sua visione “c’è l’ambizione di portare il Gruppo a una posizione di leadership nella nautica di lusso in Medio Oriente e Africa e di affermare la nautica italiana come riferimento per design, artigianalità, qualità ed eccellenza tecnologica, anche nei segmenti dei grandi superyacht”.

“Il Medio Oriente – ha detto Anastassov - avrà un ruolo centrale nella crescita e negli investimenti futuri di Ferretti Group. È una regione di cui conosco l’energia imprenditoriale, la capacità di innovare e lo straordinario potenziale, avendovi trascorso parte della mia carriera professionale. Qui incontriamo una clientela esigente, che ama i nostri marchi e riconosce il valore dello stile, del design e del saper fare italiano. Vogliamo rafforzare la nostra presenza, essere ancora più vicini agli armatori e coinvolgere nuove generazioni di clienti. La nostra ambizione è diventare leader nella nautica di lusso in Medio Oriente e Africa, contribuendo ad affermare l’eccellenza italiana nella regione”.

In questo contesto si colloca anche il rinnovamento del management in corso all’interno della holding italo-cinese. Proprio in coincidenza con il boat show di Dubai è stata annunciata infatti la nomina del nuovo capo del marketing, più precisamente del Chief Marketing e New Business Development Officer. E’ Olivier Faujour, manager francese con oltre 35 anni di esperienza internazionale in ruoli di leadership, al quale è stato affidato l’incarico di portare nel Gruppo Ferretti competenze trasversali nello sviluppo dei brand, nella crescita commerciale e nella gestione d’impresa. Faujour proviene da Alpange, ovvero da un’azienda dell’ultra-lusso che unisce artigianalità, design e tecnologia, dove ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato consolidando la propria competenza nel posizionamento dei brand premium e nella creazione di esperienze esclusive per clientele particolarmente esigenti.

Esattamente ciò che gli viene richiesto da Anastassov, che proprio alla vigilia del debutto di Ferretti Group a Dubai ha tenuto a ricordare di aver sempre creduto in due principi fondamentali: “E’ il consumatore a comandare e sono le grandi persone a fare grandi le aziende. Olivier Fajour condivide pienamente questa visione e porta con sé la leadership, l’energia e la prospettiva trasversale necessarie per aiutare i nostri talenti e il nostro gruppo a raggiungere nuovi traguardi”.

Tra i big italiani non manca Sanlorenzo, che nella sezione dedicata all’usato esibisce il terzo yacht più grande: un 40 Alloy di 40 metri esposto da Behnemar, società internazionale di consulenza specializzata nel settore dei superyacht e megayacht. Il cantiere guidato da Massimo Perotti è presente al Dubai Boat Show sia nell’area Superyacht Avenue sia tramite il dealer Yachts1, e mette in mostra, nella prestigiosa vetrina mediorientale, i modelli SX112, SL86A e SX88, tutti ben noti per la qualità e il successo commerciale sul mercato internazionale.

Il più grande, ovvero l’SX112 è, come noto, un superyacht crossover di circa 34,16 metri che unisce il flying bridge classico all’impostazione explorer. È dotato di 4 motori Volvo IPS3 1350S (1.000 HP ciascuno) per una velocità massima di circa 23 nodi e una velocità di crociera intorno ai 20 nodi. Ma al di là delle prestazioni si fa apprezzare anche per lo stile e l’eleganza degli interni firmati da Lissoni & Partners.

Il più piccolo Sanlorenzo SX88 (27 metri) ricalca lo stile yacht crossover e unisce il concept di un explorer/flybridge a una vivibilità stile loft sul ponte principale e a una grande area beach club a poppa. Costruito in vetroresina (per lo scafo) e in carbonio (per la sovrastruttura) è motorizzato con 3 Volvo Penta IPS3 1050 (D13B da 800 hp ciascuno) in grado di assicurare una velocità massima di 23 nodi. La carena, progettata da Lou Codega, consente di gestire navigazioni sia ad andature dislocanti sia veloci. Diverso il Sanlorenzo SL86A, yacht planante di 26,6 metri simbolo della pionieristica linea asimmetrica, che massimizza i volumi interni sul ponte principale e la connessione visiva con il mare e, con la spinta di due MAN 12V da 2.000 hp raggiunge velocità dell’ordine di 29 nodi, assicurando anche grandi aree vivibile all’aperto e all’interno (con 4 cabine per 8 posti letto).

A Dubai spicca anche la presenza di Boero, che con il brand Yacht Coatings specializzato in sistemi di verniciatura professionali per yacht e superyacht (distribuito da MPE LLC) dimostra una volta di più la capacità di rispondere alla domanda di finiture personalizzate per yacht attraverso tecnologie avanzate di riproduzione del colore, assicurando anche un supporto tecnico locale dedicato.