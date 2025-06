Ecco l’Aquila 50, catamarano con volumi da superyacht: sarà tra le star di Cannes, ma è già disponibile in Sardegna

Spazio, comfort e qualità della vita a bordo come su uno yacht di 30 metri, ma in questo caso la lunghezza non arriva neanche a 16 metri: misura infatti 15 metri e 90 cm il nuovo Aquila 50, il catamarano firmato Aquila Power Catamarans (brand nato dalla sinergia tra i cinesi di Sino Eagle Group e MarineMax) e destinato a posizionarsi tra i modelli 44 e 54, con volumi e caratteristiche di comfort fuori del comune.

Dopo l’anteprima negli USA, il nuovo Aquila 50 verrà mostrato per la prima volta al pubblico europeo in occasione dello Yachting Festival di Cannes, in programma dal 9 al 14 settembre. Ma attenzione: già da ora una unità del nuovo catamarano è disponibile per visite a bordo e prove in mare a Cannigione, cuore pulsante della Costa Smeralda, dove FC-Yacht gestisce vendite, noleggi e charter, proponendo le sue innovative formule smart per diventare armatori.

Tra le opzioni possibili spiccano le esclusive soluzioni Rent-to-Buy, Try-to-Buy e Rendita Garantita che consentono di ridurre l’investimento iniziale, alleggerire la gestione della barca e godere della piena libertà di utilizzo. “Un concetto di nautica su misura, smart e accessibile, che punta a rivoluzionare il modo di vivere la nautica di lusso, rendendola più semplice, flessibile e al passo con i tempi” dice il Ceo Orione.

Ma andiamo a vedere come è fatta, nei dettagli, questa imbarcazione dal design innovativo, in grado di sfruttare al meglio l’intera larghezza per creare un ambiente interno spazioso, luminoso e accogliente, valorizzando ogni metro quadro a bordo e offrendo un’esperienza abitativa superiore.

Le forme sono quelle classiche di un catamarano, dunque con doppia carena e tanto spazio vivibile a bordo, sia all’esterno che all’interno, e con il valore aggiunto di un grande flybridge, sovrastato da un tettuccio rigido che include pannelli solari destinati a favorire la produzione di energia pulita e la riduzione di emissioni nocive. Sul fly, oltre alla postazione di comando si fanno apprezzare, per la vita open-air, l’ampia zona lounge, il wet-bar e la tenda parasole retrattile (opzionale).

Il design Explorer con alto bordo libero conferisce all’imbarcazione una presenza elegante e – viene assicurato dai progettisti – “garantisce protezione e sicurezza anche in navigazione impegnativa”. Realizzato con tecnologia avanzata in infusione vinilestere, l’Aquila 50 offre interni spaziosi e confortevoli, studiati per valorizzare ogni metro quadrato e garantire un’esperienza abitativa ampia, luminosa e accogliente.

Il cantiere assicura che “il bulbo di prua conferisce una stabilità superiore anche con vento laterale, mentre le eliche di prua permettono manovre precise e sicure, anche in spazi ristretti, senza necessità di joystick”.

La motorizzazione è affidata a due Volvo Penta D6 da 480 cv, in grado di assicurare una velocità massima di 22 nodi e di mantenere un’andatura di crociera tra 18 e 19 nodi, “tenendo sotto controllo i consumi di gasolio”.

Gli interni si distinguono per abitabilità e versatilità: la suite armatoriale full-beam su un unico livello, senza gradini, è valorizzata da grandi finestrature panoramiche e da un letto orientato verso il mare, una configurazione esclusiva nel segmento. Il layout modulare consente comunque di scegliere tra 3, 4 o 5 cabine, con possibilità di locali aggiuntivi come bagno o cabina marinaio.