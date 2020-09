Ecco il CS650 Plus, novità 2021 di Joker Boat: qualità, comfort e prestazioni al top in meno di 7 metri

COLOGNO MONZESE - Nel vasto panorama del made in Italy dedicato ai gommoni occupa da sempre un ruolo primario Joker Boat, azienda brianzola con oltre 40 anni di esperienza, specializzatasi nella produzione di due linee di battelli, Clubman e Coaster, accomunate da un family feeling stilistico che li rende facilmente riconoscibili e capaci di coniugare al meglio i valori della qualità e dell’artigianato. E’ in questa ottica che nasce il CS650 Plus, battello della linea Coaster di 6,50 metri (la misura più diffusa del mercato) che sarà presentato al 60° Salone di Genova (1-6 ottobre) e proposto con un prezzo di 40.260 euro (IVA compresa e motore escluso). Motorizzabile fino a 300 hp, viene definito dal cantiere come “un battello piccolo ma comodo e spazioso, frutto di un cocktail di semplicità e comfort, realizzato in modo da ottenere spazi e comodità senza rinunciare alle prestazioni”.

“Grazie all’esperienza maturata con il Coaster 650 da cui deriva – tiene a far sapere ancora il cantiere - abbiamo ulteriormente affinato le forme della carena, lavorando sulle linee d’acqua per ottenere le performances ottimali che avevano già assicurato il successo del precedente modello”. Il lavoro – vale la pena ricordarlo - è stato affidato a Franco Donno, noto per aver anticipato i tempi e definito i parametri di rifermento nella progettazione e costruzione dei gommoni, e in particolare della parte immersa. Ma il robusto restyling ha coinvolto anche Federico Gerna, occupatosi in particolare dell’integrazione degli spazi e dei collegamenti strutturali tra scafo e coperta per un migliore sfruttamento delle superfici e una gestione ottimizzata dell’assemblaggio.

Già dalle prime immagini diffuse in anteprima si percepisce l’ampliamento degli spazi in coperta. I tubolari sono stati allargati aumentando di ben 15 cm l’estrema prua. C’è un prendisole addizionale e cresce tutta la volumetria dell’area di prua. La consolle, collocata a destra, è stata rivisitata per migliorare sia l’estetica sia l’ergonomia. I numerosi gavoni sono stati inoltre ottimizzati per consentire più spazi di stivaggio a bordo, ricavando anche una sede per l’eventuale montaggio (a richiesta) di una ghiacciaia o di un frigorifero. Dietro la consolle, inoltre, un divano separato con tre posti a sedere aumenta la capacità delle persone ospitabili comodamente a bordo (in tutto 10).

Il prendisole di poppa è stato ampliato e allargato grazie a due selle che si posizionano sul tubolare e permettono di sfruttare al massimo la larghezza della coperta. L’estrema poppa, inoltre, è ora più funzionale sia dal punto di vista pratico che estetico, e grazie all’applicazione di due plancette si arriva ad ottenere un’ampia area di calpestio attrezzata.

Grazie a misure contenute (6,90 metri ft, 6,50 la lunghezza certificata, 2,50 la larghezza) il nuovo Joker Boat CS650 Plus è carrellabile anche con tubolari gonfi. A tal proposito vale la pena ricordare che il peso a secco dichiarato è di 780 kg. La motorizzazione massima è di 300 cavalli (con gambale extra lungo e timoneria idraulica), ma il cantiere assicura che ne bastano 150 per ottenere prestazioni adeguate. Quanto al serbatoio del carburante, ha una capacità dichiarata di 170 litri.

Il prezzo è stato fissato, come detto, a 40.260 euro (IVA inclusa e motore escluso). Tuttavia sarà bene ricordare che la lista degli optional a pagamento (alcuni irrinunciabili) comprende dotazioni come plancette di poppa e scaletta (915,00 euro), il serbatoio dell’acqua da 70 litri (610,00 euro), doccetta (610,00 euro), parte della cuscineria prendisole (854,00 euro), il frigorifero (1.464,00 euro quello fisso sistemato nel pozzetto, 976,00 l’alternativa portatile da 35 litri); i teli copri battello e copri consolle (1.464,00 e 610,00 euro), per non dire dell’eventuale montaggio di un roll-bar (2.196,00 euro) e del verricello elettrico (4.880,00 euro).