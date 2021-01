Ecco il T210VM, nuovo fisherman compatto di Tuccoli. Il cantiere: «Condizioni speciali ai primi clienti del 2021»

COLLESALVETTI - La piccola nautica, autentica forza trainante del diporto e della pesca amatoriale (ma anche professionale) ha da tempo, diciamo almeno 70 anni, un punto di riferimento imprescindibile a Collesalvetti, provincia di Livorno, sede storica di Tuccoli, cantiere di grandi tradizioni che da qualche anno ha avviato un’operazione rilancio incentrata sul “ben fatto”, ovvero sulla qualità della progettazione e della costruzione di prodotti made in Italy capaci di soddisfare molteplici esigenze: più di tutte quelle degli amanti della pesca, sia amatoriali sia professionisti. E infatti la specialità della ditta sono proprio i fisherman, battelli in vetroresina progettati e realizzati con estrema cura, dedicando il massimo dell’attenzione alla funzionalità e alla cura dei dettagli, senza trascurare il comfort e l’abitabilità, valori non facilmente perseguibili su barche di piccole dimensioni.

Nel caso del nuovo T210VM, fisherman di 6,80 metri con baglio massimo di 2,55, pescaggio di appena 0,40 metri e peso di 1800 Kg, in casa Tuccoli è stato realizzato un piccolo capolavoro, tanto da convincere il cantiere a parlare, senza tanti giri di parole, di “qualità da ammiraglia ad un prezzo da entry level”. Certo, ogni lancio commerciale prevede una buona dose di enfasi, e tuttavia vale la pena osservare che il nuovo Tuccoli sfrutta uno scafo realizzato in laminato pieno, con spessori variabili che vanno da 8 mm sul fianco a 15 mm sulla chiglia e che il tutto è stato rinforzato con un ragno strutturale parzialmente controstampato. La costruzione del natante è in vinilestere e poliestere stratificata a mano, mentre la coperta è stata progettata “a sandwich”; l’anima è in PVC da 15 mm e con una densità di 60 kg per metro cubo. Gli spessori sono variabili e compresi tra 20 e 25 mm, e la funzionalità del tutto è fuori discussione.

«Tali valori soddisfano i requisiti strutturali imposti dal calcolo ISO standard, parte fondamentale della presentazione del fascicolo tecnico per le certificazioni emesse dagli enti certificatori», spiega il progettista Oris Martino D’Ubaldo. E aggiunge: «È importante sapere che su questa dimensione, tra sei e otto metri di lunghezza, i requisiti strutturali imposti dal calcolo ISO sono largamente sovradimensionati. Per cui, rispettando tali requisiti il rapporto di sicurezza è maggiore che rispettando altri criteri di calcolo, comunque validi ai fini della certificazione, ma che abbassano il rapporto di sicurezza: un rapporto che individua il margine di sicurezza rispetto ai valori minimi previsti dal calcolo diretto».

Il layout prevede la consolle centrale uguale a quella del modello più grande da 7,50 metri introdotto nel 2019. Per il resto, anche in dimensioni più compatte è stata comunque realizzata una superficie calpestabile di 13,5 metri quadri, uno spazio adeguato sia per le necessità dei pescatori sia per una giornata di relax in rada.

Le motorizzazioni previste sono fuoribordo e vanno da 140 fino a 250 hp. Nella versione più estrema, il T210VM può raggiungere una velocità di punta di 43 nodi, mentre l’andatura di crociera si attesta tra i 25 e i 27 nodi. In conformità alle sue dimensioni e alla velocità di punta, l’angolo di deadrise è stato fissato a 20 gradi. Il serbatoio dell’acqua ha una capienza massima di 40 litri, 250 quello del carburante.

Per quanto riguarda le comodità dedicate alla pesca, in casa Tuccoli non è stato lasciato niente al caso: la panca centrale ha al suo interno uno spazio per la cassetta dell’attrezzatura sportiva e in totale la nuova imbarcazione dispone di 9 gavoni disposti in varie zone della coperta. A poppa è prevista una vasca del vivo la cui chiusura rappresenta un comodo piano di lavoro. La doccetta è nella parte posteriore della barca e, come per il modello più grande, è possibile aggiungerne una opzionale a mezzanave. Su richiesta è possibile avere anche i trincarini imbottiti come accessorio opzionale.

L’anima del T210VM è proprio quella dell’imbarcazione da pesca in dimensioni contenute. Il cantiere toscano, del resto, ha sviluppato nel corso degli ultimi anni una collaborazione con Marco Volpi, pluricampione italiano e mondiale di pesca in diverse specialità da natante. E il lavoro tra lo sportivo di Livorno e il cantiere di Collesalvetti ha portato a progetti che avessero i pescatori al centro dell’attenzione.

La presentazione del nuovo piccolo fisherman è stata abbinata al lancio di una iniziativa commerciale indiscutibilmente interessante. I primi cinque acquirenti della nuova barca potranno usufruire infatti di uno sconto speciale sul prezzo di listino fissato dal cantiere: in tal modo sarà possibile acquistare la barca a 28.652 euro (più IVA) anziché a 37.000 euro. Un costo decisamente abbordabile, al quale va tuttavia aggiunto – sarà bene ricordarlo – quello della motorizzazione fuoribordo.