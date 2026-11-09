EVO 31, varato a La Specia lo yacht in acciaio e alluminio di Antonini Navi. Al via un piano per rafforzare l’export in Usa

La consegna è prevista entro la primavera del 2027, ma il nuovo yacht di Antonini Navi, l’EVO 31, è ormai pronto e l’imbarcazione è stata varata nel golfo della Spezia, dove si è svolta una cerimonia in forma privata. L’evento rientra nel piano a suo tempo annunciato dal cantiere spezzino mirato a dimostrare la possibilità di rinunciare alla vetroresina e costruire in metallo (acciaio e alluminio) uno yacht custom di misura grande ma non grandissima (31,2 metri). Tutto ciò assicurando spazi e soluzioni di vivibilità normalmente riservati a stazze superiori.

Il risultato è un’imbarcazione sviluppata su una carena dislocante, con 4 ponti, in grado di offrire il massimo in materia di spazio, comfort e qualità della vita a bordo. Per definire forme e contenuti, il design esterno e l’architettura navale sono stati affidati a Hydro Tec, mentre gli interni sono stati sviluppati da Hot Lab. La collaborazione tra i due studi ha dato vita a un’imbarcazione dalla forte identità, in cui estetica, funzionalità e attenzione ai dettagli convivono in perfetto equilibrio.

Sul piano strutturale, lo scafo in acciaio e la sovrastruttura in alluminio sono stati realizzati secondo standard di costruzione commerciale, in conformità ai requisiti MCA e Cayman Islands. L’impiantistica, sviluppata con criteri propri di yacht di dimensioni superiori, comprende un sistema di aria condizionata tropicalizzata e convertitori automatici di tensione, per consentire il collegamento alle diverse reti elettriche disponibili nei porti internazionali.

La motorizzazione è affidata a due Caterpillar C18 per una potenza combinata di 1.066 kW. La velocità massima dichiarata dal cantiere è di 13 nodi; 12 nodi l’andatura di crociera, ma navigando a 10 nodi l’autonomia raggiunge le 4.000 miglia.

“Ogni area – viene spiegato in casa Antonini - è stata progettata per favorire una vita di bordo confortevole e informale, mantenendo al tempo stesso una linea esterna moderna e riconoscibile”. Il layout di Evo 31 riflette dunque l’approccio custom che ha guidato il progetto. E a differenza della configurazione tradizionale adottata dalla maggior parte degli yacht di questa categoria, il main deck non ospita né la suite armatoriale a prua né un salone formale. L’intero ponte è stato concepito come un grande spazio dedicato alla convivialità, organizzato attorno a un’ampia lounge centrale in continuità con il cockpit di poppa e le aree esterne.

A prua trova posto una zona multifunzionale con terrazza privata integrata nello scafo, utilizzabile come area dining, ufficio o spazio dedicato a incontri e momenti di lavoro. Il risultato è un ponte aperto e flessibile, caratterizzato da una forte connessione tra interni ed esterni.

L’upper deck ospita la plancia di comando e gli spazi dedicati all’armatore. La Master Cabin e un’ampia terrazza privata di poppa con lounge bar e Jacuzzi sono pensati come un unico spazio continuo e riservato dal quale godere della navigazione e del mare in totale privacy: una soluzione normalmente associata a yacht di dimensioni superiori, che consente di separare nettamente gli ambienti dedicati all’armatore dalle aree per gli ospiti.

Sul sun deck, esteso per 78 metri quadri, area dining, barbecue e prendisole danno vita a uno spazio dedicato al relax e alla socialità tra i più ampi della categoria. Il lower deck ospita quattro cabine per gli ospiti, gli alloggi dell’equipaggio e le aree di servizio. Grande attenzione è stata riservata anche agli aspetti operativi, con tre cabine per l’equipaggio, una spaziosa sala macchine progettata per facilitare accesso e manutenzione, e un garage laterale in grado di accogliere un tender fino a cinque metri di lunghezza.

Particolarmente interessante la scelta di collocare la crew mess sul main deck, in collegamento diretto con la cucina: una soluzione che migliora l’efficienza del servizio riducendo gli spostamenti interni dell’equipaggio. Anche sala macchine e lazzaretto di poppa sono stati progettati con volumi generosi e layout ottimizzati per semplificare le operazioni di bordo.

Il varo dell’EVO 31 arriva nel cuore di una fase di grande attivismo di Antonini Navi, impegnato non solo sul fronte delle novità di prodotto, ma anche sulla crescita delle attività commerciali all’estero. Ed è in questa ottica che è stata annunciata la ratifica di un accordo mirato a rafforzare la presenza negli Stati Uniti e in Messico. Il piano prevede che i partner di Denison Yachting rappresentino i progetti full custom di Antonini Navi e una selezione di modelli attualmente in fase di sviluppo, offrendo ad armatori, broker e professionisti del settore in tutto il Nord America un accesso diretto al cantiere attraverso un team locale dedicato.

“La reputazione di Denison Yachting – ha tenuto a dire Simone Antonini, fondatore e CEO del cantiere - la sua profonda conoscenza del mercato e le relazioni consolidate all’interno della comunità nautica americana la rendono il partner ideale per supportare le nostre ambizioni di lungo termine. Condividiamo lo stesso impegno verso professionalità, trasparenza e qualità del servizio e siamo certi che questa collaborazione creerà nuove opportunità per entrambe le aziende”.

Il piano di crescita dell’export prevede che attraverso la partnership con Denison Yachting il cantiere ligure concentri l’attenzione su quattro progetti che rappresentano al meglio il proprio approccio alla costruzione nautica: tra questi l’EVO 31 appena citato, e poi il Seamore 34, primo superyacht full custom consegnato dal cantiere, con esterni firmati Hydro Tec e interni sviluppati da Hot Lab; il Lounge 40, attualmente in costruzione e pensato per offrire a un futuro armatore la possibilità di subentrare in un progetto già avviato, beneficiando di tempi di consegna più rapidi pur mantenendo ampie possibilità di personalizzazione, e l’XPD95, explorer yacht di 30 metri già venduto e prossimo all’impostazione della chiglia, con architettura navale e ingegneria firmate NAMES sotto la direzione di Francesco Rogantin, interni di Hot Lab ed esterni disegnati da Sculli & Covini.