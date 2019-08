EVO Yacht vara la nuova ammiraglia: l'R6 prenota un ruolo da star al Salone di Cannes

NAPOLI - Una imbarcazione walkaround lunga quasi 18 metri (17,71) caratterizzata da linee originali, flessibilità estrema, con murate estensibili capaci di creare spazi simili a quelle di un catamarano, interni ampi e confortevoli (a due o tre cabine, più l’alloggio marinaio), prestazioni adeguate. Sono queste le caratteristiche essenziali della novità di EVO Yacht annunciata per il Salone di Cannes 2019 (10-15 settembre).

Si chiama EVO R6, è stata progettata dal designer napoletano Valerio Rivellini per il cantiere di Alfredo e Rosario Mercuri, imprenditori noti nel mondo delle attrezzature ferroviarie, ma sostenuti da una grande passione per la nautica, e dunque capaci di realizzare un sogno che dal 2014 in poi si è trasformato rapidamente in una solida realtà aziendale specializzata in imbarcazioni mai banali, anzi con forti contenuti d’innovazione.

Il nuovo R6 andrà a collocarsi al vertice della gamma EVO con il ruolo di ammiraglia, conservando però gli stilemi dei modelli più piccoli che l’hanno preceduta, fondati su un design funzionale, caratterizzato da linee esterne di grande pulizia, con prua dritta, fiancate alte, grande spaziosità, finiture ricercate. Soprattutto, sono stati confermati l’elevato livello tecnologico e la capacità di adattarsi alle più diverse esigenze: non per niente il giovane cantiere partenopeo si è fatto apprezzare sin dagli esordi per la “trasformabilità”, platealmente esaltata dalle murate mobili, capaci di creare autentiche terrazze sul mare, e dalla flessibilità della poppa, in grado di assolvere più ruoli.

“In questo caso specifico – informa il cantiere – le murate laterali estensibili quasi raddoppiano i volumi del pozzetto, facendo del nuovo EVO R6 la più grande barca con murate estensibili presente sul mercato” (il baglio massimo varia da 5,31 a 7,31 metri). Se non bastasse, a poppa trova posto il Transformer, una piattaforma modulare integrata nella spiaggetta, che può essere usata come passerella per l’imbarco e lo sbarco dalla banchina, o come scala a mare, come trampolino per i tuffi o, ancora, come sostegno per agevolare il varo e l’alaggio di tender e moto d’acqua.

La beach lounge dispone di un enorme prendisole centrale con conformazione a isola che permette – caratteristica unica nella categoria – di camminarvi intorno senza dislivelli, migliorando comfort e sicurezza. Le ampie dimensioni del prendisole permettono di alloggiare, sotto di esso, un tender, mentre due gavoni consentono il ricovero delle zattere di salvataggio, i toys o i seabob.

È proprio in quest’area che il vero e proprio marchio di fabbrica di Evo Yachts si manifesta: allo sfioramento di un comando digitale, le sponde laterali “XTension” si aprono infatti in pochi secondi, aumentando del 40% lo spazio a disposizione e trasformando la beach lounge in un’immensa ed esclusiva spiaggia privata sul mare. “Questa innovazione – spiega il responsabile del progetto, Valerio Rivellini - caratterizza tutti i modelli Evo Yachts ma sull’R6 è ancora più importante perché, applicata su un’imbarcazione di quasi 18 metri, un unicum sul mercato, permette di avere una larghezza massima a sponde aperte che ricorda quasi quella di un catamarano”.

La parte centrale della barca offre un grande divano a L, un’ampia chaise longue e un televisore a scomparsa. Grazie alla possibilità di traslare le spalliere, inoltre, tutti gli ospiti, a poppa e a prua, hanno la possibilità d’essere coinvolti nella conversazione. La cucina in coperta è a vista e prevede un tavolo in grado di ospitare 8 persone, mentre la rotazione di una spalliera permette di formare un grande divano intorno al tavolo che può aprirsi, aumentando ancora, se necessario, le sue dimensioni. La parte prodiera offre un enorme prendisole centrale e due divani contrapposti, mentre la postazione di guida è a doppia seduta, con dettagli in acciaio inox lucidato a specchio.

Se la coperta del nuovo R6 invita a trascorrere quanto più tempo possibile all’esterno, la vera sorpresa si ha esplorando gli interni, cui si accede tramite una scala retroilluminata realizzata in acciaio con piani in plexiglass sospesi. Caratterizzati da materiali nobili come teak, cristallo, cuoio e tessuti pregiati, gli ambienti sono personalizzabili e contemplano una dinette, una cucina, una cabina vip a prua e un’armatoriale a poppa. In alternativa è possibile optare per una configurazione a tre cabine e due bagni. Come ogni vero yacht, l’EVO R6 è dotato di cabina marinaio con accesso separato e completamente indipendente.

La motorizzazione è affidata a Volvo Penta IPS con potenze, a scelta dell’armatore, di 625 hp (IPS 800) o 725 hp (IPS 950) e prestazioni che possono raggiungere (con le potenze superiori) i 36 nodi di velocità massima (28 di crociera). I serbatoi del carburante hanno una capienza di 2100 litri (510 litri per l’acqua) e il cantiere assicura 280 miglia di autonomia. Non ancora comunicato il prezzo, che sarà svelato a Cannes.