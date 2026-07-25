Explora III di MSC realizzata da Fincantieri apre la strada ai carburanti sintetici e alle celle a combustibile

GENOVA La metà delle navi della nuova flotta del lusso del Gruppo Msc sono in mare. La consegna è il battesimo di Explora III, nello stabilimento Fincantieri, fissa la metà dell’ordine dell’armatore Gianluigi Aponte per un investimento complessivo di 3,5 miliardi di euro. Con l’entrata in servizio di Explora III, tre unità su sei sono infatti già operative, mentre le restanti tre sono tutte in costruzione e prenderanno il mare nel giro di soli due anni – Explora IV ed Explora V nel 2027, Explora VI nel 2028 – completando così il programma di costruzione della flotta, che, come dicevamo, è stato interamente affidato a Fincantieri.

“La consegna di Explora III - ha detto Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo Msc - segna un'altra importante tappa nella realizzazione della nostra visione per Explora Journeys. In soli tre anni, abbiamo definito una prospettiva nuova e distintiva nei viaggi oceanici. Ho sempre pensato che il real estate più prezioso al mondo si trovi in mare. Nessun hotel sulla terraferma è in grado di offrire gli stessi panorami in continua evoluzione, la stessa emozione dell’arrivo o il privilegio di risvegliarsi ogni mattina in un luogo diverso.

A tutto questo si aggiungono gli ampi spazi, la privacy e il comfort che caratterizzano Explora Journeys, insieme al nostro approccio all-inclusive e a un servizio altamente personalizzato, creando un valore eccezionale sia in termini di tempo che di investimento. Con ogni nuova nave, - ha sottolineato Vago - ampliamo la nostra capacità di offrire agli ospiti nuove prospettive sul mondo attraverso esperienze sempre più immersive nelle destinazioni che visitiamo. Explora III riflette il nostro impegno verso l’innovazione, l’eccellenza artigianale e una crescita responsabile, contribuendo al contempo ai più ampi benefici economici che il turismo crocieristico porta alle destinazioni e alle comunità costiere”.

Pierroberto Folgiero, ad e direttore generale Fincantieri ha dichiarato: “Explora III testimonia la capacità di Fincantieri di guidare la trasformazione della cantieristica attraverso innovazione, sostenibilità e l'evoluzione verso nuove tecnologie e carburanti alternativi. L'ingresso nella flotta della prima nave alimentata a gas naturale liquefatto e segna una tappa significativa di questo percorso, espressione nello sviluppo di soluzioni sempre più sostenibili e tecnologicamente avanzate. La costruzione di queste navi dimostra il valore di un ecosistema industriale che unisce grandi imprese, PMI e territori. Il cantiere di Sestri Ponente, insieme alla filiera ligure, rappresenta un patrimonio di conoscenze e professionalità che rende possibile la realizzazione di navi sempre più avanzate, capaci di portare nel mondo l’eccellenza del Made in Italy”.

Le sei navi Explora sono tutte in Italia complessivo di 3,5 miliardi di euro, che genera un impatto sull’economia italiana di oltre 15 miliardi, garantendo importanti ricadute sull’indotto e migliaia di posti di lavoro anzitutto a Genova e in Liguria, dove le navi vengono in larga parte realizzate. La costruzione di ogni singola unità richiede infatti oltre sette milioni di ore lavorate e un'occupazione media di 2.500 persone per due-tre anni.

“All’avanguardia dal punto di vista del design e della costruzione navale, esse rappresentano - sottolinea la società armatrice - il meglio del Made in Italy e ne sono splendide Ambasciatrici sui mari del mondo. Particolarmente evoluta è la tecnologia ambientale presente a bordo. Tutte le unità sono dotate infatti del sistema di collegamento alla rete elettrica in banchina, che permette di ridurre quasi a zero le emissioni durante la sosta nei porti grazie allo spegnimento dei motori.

Per quanto riguarda la flessibilità nell’utilizzo dei carburanti, Explora III è la prima a utilizzare – al pari delle successive navi della classe – l’alimentazione a gas naturale liquefatto (Gnl): un combustibile in grado di ridurre, rispetto ai fuel marittimi tradizionali, le emissioni di ossidi di zolfo del 99%, di ossidi di azoto dell’85%, di particelle del 98% e di gas serra fino al 20%. Le unità sono inoltre predisposte per funzionare con combustibili rinnovabili e di ultima generazione come bio-Gnl, Gnl sintetico e biofuels. Explora V ed Explora VI prevedono, in aggiunta, l’adozione di celle a combustibile, una tecnologia innovativa che permette di produrre energia in modo ancora più efficiente e di raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette ben prima della scadenza del 2050 fissata per l’intero settore crocieristico.

Progettata e costruita sotto la sorveglianza in classe Rina, Explora III ha ottenuto diverse notazioni addizionali volontarie grazie al design pensato per la sostenibilità ambientale e il comfort dei passeggeri. La nave ha ricevuto la notazione “Green Plus” per le elevate prestazioni ambientali e quella “Comfort Noise and Vibration” per i bassi livelli di rumore e di vibrazioni che garantiscono il massimo comfort a bordo. Explora III vanta inoltre la notazione “Dolphin”, che riconosce la riduzione al minimo del rumore prodotto dalla nave nel rispetto delle aree marine ecologicamente sensibili, e la certificazione secondo il Polar Code C che le consentirà di navigare nelle regioni polari.

La Liguria riveste un ruolo centrale nel sistema industriale di Fincantieri e rappresenta uno dei principali poli della cantieristica italiana. Sul territorio regionale operano circa 800 fornitori della supply chain del Gruppo e oltre 3.600 addetti diretti, con importanti ricadute occupazionali sull’intera filiera. In questo contesto, il cantiere di Sestri Ponente, dedicato alla costruzione di navi da crociera, rappresenta un’eccellenza della cantieristica nazionale: dal 2003 ha realizzato 18 unità e può contare su un portafoglio ordini fino al 2037. La costruzione delle navi Explora Journeys rappresenta l’espressione dell’eccellenza del Made in Italy e della capacità della filiera ligure di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate per il futuro della crocieristica.