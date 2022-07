Explora Journeys, altri due gioielli green in arrivo. Navigare nel lusso senza inquinare per il brand luxury di Msc Crociere

TRIESTE - Il lusso senza inquinare. Explora Journeys, brand di viaggi di lusso della divisione crociere del Gruppo Msc, a partire da 2023 metterà in mare navi con il meglio della tecnologia disponibile dal punto di vista ambientale. Alle quattro navi già ordinate ne sono state aggiunte altre due e tutte le sei navi della flotta Explora Journeys saranno equipaggiate con le più recenti tecnologie ambientali e marine. “Saranno inoltre dotate - spiegano i tecnici Msc - dei più recenti sistemi di riduzione catalitica selettiva per consentire un abbattimento delle emissioni di ossido di azoto del 90%. Saranno dotate anche di connettività plug-in per l’alimentazione da terra per ridurre le emissioni nei porti ed equipaggiate di apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina. Tutte le navi disporranno, infine, di una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni”.

Le prime due, Explora I e II, sono già in avanzata fase di costruzione negli stabilimenti Fincantieri e saranno consegnate nel 2023 e nel 2024; le altre quattro, invece, arriveranno sempre da Fincantieri nel 2025, 2026, 2027 e 2028. E sono proprio queste ultimo due segneranno la svolta più evidente: si applicheranno su questa nave i risultati dello studio di fattibilità che attualmente considera le fuel cell con tecnologia Pem (Proton-exchange membrane) la migliore soluzione possibile. Insomma entra in gioco l’idrogeno a conferma del fatto che lo studio avviato da Msc Crociere insieme a Snam e Fincantieri sta dando frutti tali da consentire a Explora V e VI di essere navi caratterizzate da una nuova generazione di motori a gas naturale liquefatto (gnl), fornendo in tal modo una risposta al tema delle emissioni climalteranti, e saranno dotate inoltre di tecnologie e soluzioni ambientali da primato per il settore, tra cui un sistema di raccolta dell’idrogeno liquido che consentirà di utilizzare questo promettente carburante a basse emissioni di carbonio. Il carburante a idrogeno alimenterà una cella a combustibile da sei megawatt per produrre energia priva di emissioni per il funzionamento dalle aree alberghiere e consentire alle navi di funzionare a “emissioni zero” in porto, con i motori spenti. Queste navi, grazie alle dimensioni contenute, raggiungeranno paradisi incontaminati e potranno fermarsi senza immettere nulla nell’atmosfera pur lasciando attivi tutti i servizi di bordo.

Ma la rincorsa alle emissioni zero entro il 2050 non si ferma qui. Explora Journeys ha anche ufficializzato che le navi precedentemente annunciate, Explora III e IV, saranno ora alimentate a gas naturale liquefatto. Le due unità verranno ingrandite di 19 metri per consentire l’installazione di un sistema di nuova generazione basato su gnl e idrogeno. “Questa soluzione - ha detto Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione Crociere del Gruppo Msc - ha offerto l’opportunità di migliorare l’ospitalità a bordo, grazie a un numero più elevato di spaziose e lussuose Ocean Residences e a spazi pubblici più ampi, dando così la sensazione di sentirsi a casa sul mare. Explora Journeys sta costruendo le navi del domani - ha aggiunto - utilizzando le più recenti tecnologie di oggi, rimanendo pronta ad adattarsi alle soluzioni energetiche alternative non appena esse saranno disponibili. La firma delle commesse segna un ulteriore significativo passo in avanti verso il nostro obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 in tutte le operazioni di crociera per entrambi i nostri marchi e fornisce un’ulteriore prova del nostro impegno a investire nelle più avanzate tecnologie ambientali disponibili per lo sviluppo di soluzioni sostenibili per il futuro. La transizione verso operazioni a emissioni zero per l’industria marittima è la sfida più grande che dovremo affrontare, e sarà raggiunta solo se tutti faranno la loro parte, con investimenti significativi sia da parte delle aziende che dei governi”.

Le due navi aggiuntive hanno portato l’investimento 3,5 miliardi di euro. Nella cifra sono compresi gli aggiornamenti di Exolora III e IV con motori a gnl, per ulteriori 120 milioni ciascuna.

“Iniziative audaci come quella di modificare il progetto di costruzione delle navi - ha detto Michael Ungerer, ad di Explora Journeys - e operare significativi investimenti aggiuntivi riguardo agli ordini già in essere e confermare gli ordini per altre due navi dotate di nuova tecnologia, nonostante la situazione economica, è qualcosa che solo un’azienda familiare è in grado di fare. Ma è anche della dimostrazione del nostro impegno inequivocabile a gestire navi in grado di attirare le prossime generazioni di viaggiatori nel comparto del lusso. La sostenibilità rappresenta il nuovo artigianato e siamo onorati di assumere una posizione pionieristica nell’industria crocieristica e nel settore dei viaggi in generale”.

Adeguare i progetti per inserire tecnologia all’avanguardia è un impegno forte anche di Fincantieri. Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri: “Questo è in assoluto il primo grande accordo per nuove costruzioni dopo l’emergenza pandemica e testimonia non solo l’ulteriore crescita della nostra partnership di lungo corso con Msc, a cui va il nostro ringraziamento, ma anche la fiducia di entrambi i gruppi nel futuro dell’industria crocieristica. Queste navi ci consentiranno di implementare tecnologie all’avanguardia volte a migliorare significativamente le performances ambientali, ponendo le basi per ulteriori sviluppi. Siamo convinti che la sostenibilità sia un fattore chiave per assicurare la nostra crescita nel medio e lungo termine. Continueremo ad agire con determinazione per essere precursori in un settore che da sempre ci vede detenere posizioni di leadership”.