Eleganza mediterranea e robustezza scandinava: pronto per tutte le stagioni il nuovo explorer XPD 46 di Technohull

Stile scandinavo, eleganza mediterranea, costruzione in Grecia: da questo mix è nato l’XPD 46, nuovo explorer di Technohull, cantiere finora conosciuto prevalentemente per la costruzione di gommoni di qualità, ma deciso a cimentarsi anche nel campo delle imbarcazioni di lusso ad alte prestazioni. Come? Con un prodotto destinato a stabilire nuovi standard nel mercato degli explorer in quanto capace di fondere la robustezza dello stile scandinavo con l’eleganza mediterranea, la godibilità degli spazi all’aperto, la buona abitabilità e le buone prestazioni (con motorizzazioni entrobordo o fuoribordo fino a 1.800 cavalli).

Il nuovo XPD 46 è un’imbarcazione in vtr di 14,85 metri, con baglio record di 4,40 metri, dotato di carena a V profonda dotata di step ventilati, in grado – secondo le anticipazioni fornite dal cantiere – di “assicurare prestazioni e comfort superiori”. Con l’enfasi tipica dei lanci commerciali di nuovi modelli, in casa Technohull parlano disinvoltamente di “un capolavoro per tutte le stagioni, per tutte le condizioni meteo, senza compromessi e senza limiti, con capacità offshore sorprendenti e una sovrastruttura convertibile che abbatte i confini tra interno ed esterno”.

“Con la serie Expedition – dice Gerasimos Petratos, Ceo di Technohull - segniamo un passo significativo nel nostro percorso, lanciando una nuova famiglia che rivoluziona la nostra gamma e posiziona saldamente il marchio nel mercato degli explorer. Questa barca – aggiunge Petratos - è stata progettata per chi cerca avventure senza limiti e desidera godersi una crociera tutto l’anno. L’XPD è infatti in grado di coniugare magistralmente capacità estreme con i vantaggi del comfort e della rinomata tenuta di mare tipici di Technohull”. Secondo il numero uno del cantiere greco “la flessibilità interna ed esterna della sovrastruttura e le numerose aree di coperta ben attrezzate rendono questa barca perfetta per il divertimento e l’avventura, esaltando comfort e finiture di lusso”.

Al primo impatto, lo stile è quello tipico delle imbarcazioni scandinave, capace di affrontare anche il maltempo e le navigazioni invernali. La postazione di guida a prua prevede tre poltrone, mentre a poppa ci sono un divano e un tavolo, tipici delle barche mediterranee. Tra le opzioni di configurazione spicca comunque la flessibilità, mirata a soddisfare diverse esigenze, e magari ottenere più posti a sedere in cabina o in dinette. Il tetto è apribile e le porte scorrono verso poppa, creando uno spazio interno-esterno perfetto per le pigre giornate estive. In caso di vento e maltempo ci si può invece rintanare comodamente all’interno.

All’esterno, le aree comuni si presentano incredibilmente ampie. Un grande prendisole a isola a poppa e un’unità di seduta conferiscono un tocco di glamour mediterraneo e lasciano immaginare una vita conviviale, completata da un divano nell’estremità poppiera della sovrastruttura. La doppia apertura del prendisole, inoltre, offre ampio spazio di stivaggio per riporre di tutto, anche un tender. Grazie all’impressionante baglio di 4,40 metri, ampi passavanti laterali conducono a un altro prendisole a prua, che nasconde anche un ampio gavone e un vano di stivaggio.

All’interno, la zona notte è divisa a prua e a poppa del salone di coperta (un vero lusso per la privacy) con la suite armatoriale a prua accessibile tramite una porta sulla consolle. La cabina, definita dal cantiere “confortevole e lussuosa”, presenta un generoso letto matrimoniale e ampio spazio per oggetti personali. Accanto c’è il bagno privato, con doccia e comfort essenziali.

La camera doppia per gli ospiti si trova a poppa del salone, con un letto matrimoniale di grandi dimensioni. A richiesta è disponibile, come optional, un’ulteriore cabina per lo skipper sotto il prendisole di poppa: una soluzione prevedibilmente ottimale per il charter.

Le finiture e gli allestimenti degli interni, così come del salone e del ponte, vengono definiti dal cantiere “di altissima qualità, capaci di conferire lusso e raffinatezza non solo attraverso il design e la scelta dei materiali, ma anche in ogni dettaglio, fino alle cuciture dei rivestimenti”.

Per la motorizzazione sono previste diverse opzioni, entrobordo e fuoribordo, fino a una potenza combinata di 1.800 cv, con capacità di toccare velocità di punta di 60 nodi. L’esemplare numero 1 è dotato di due fuoribordo da 500 cv e viene accreditato di una velocità di crociera di circa 35 nodi. Non comunicato il prezzo per il mercato italiano.