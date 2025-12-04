Extra Yachts: varata la seconda unità dell’X90 Fast, catamarano a motore di 28 metri che esalta spazio e prestazioni

Il mercato dei catamarani è in forte crescita, trainato dalla diffusione del turismo nautico e dagli indubbi vantaggi assicurati in materia di vivibilità, spazio, stabilità e persino velocità. Già, perché dopo il boom delle imbarcazioni a vela, ora sono in forte crescita anche le motorizzazioni a motore, sempre più efficienti e sostenibili, e apprezzate da un pubblico che pretende maggiore vivibilità, ampio spazio a bordo, stabilità, velocità e efficienza. Attendibili analisti prevedono che il mercato globale dei catamarani possa superare i 5 miliardi di dollari a fine 2025 e crescere ancora negli anni a venire.

E’ in questo contesto che all’interno del Gruppo Palumbo, la holding che include i marchi Columbus Yachts, ISA Yachts e Mondomarine, sta crescendo la divisione Extra Yachts, la più giovane della “famiglia”, che si dedica alle imbarcazioni con doppia carena distinguendosi per disporre di tre linee distinte (Fast, Triplex e Global) con misure comprese tra 56 e 145 piedi (oltre ad un catamarano di 30 metri denominato Villa).

Le imbarcazioni sono costruite utilizzando materiali compositi, rinforzati con fibra di carbonio o in alluminio. Ma soprattutto il progetto si fonda su una visione innovativa dello yachting, coniugando design, volumi generosi e una forte connessione con l’ambiente circostante. E queste sono le caratteristiche essenziali della seconda unità varata dell’Extra Yacht X90 Fast, imbarcazione di 28 metri che interpreta in chiave contemporanea l’essenza della linea FAST.

“E’ un catamarano progettato per trasformare ogni uscita in mare in un’esperienza intensa e autentica” informa una nota del cantiere, aggiungendo che “il progetto firmato da Agon Studio ha generato un’imbarcazione che si distingue per un’identità estetica riconoscibile e per ampie possibilità di personalizzazione, nel pieno stile Extra”.

La sovrastruttura, slanciata in avanti, è stata verniciata in una tonalità scura e crea un effetto monolitico che valorizza la lunga vetrata laterale. Ciò detto il cantiere propone il layout con due varianti dedicate alla posizione della galley, a centro barca o a poppa, e con la possibilità di avere una seconda plancia sul ponte sole.

La poppa è il fulcro della filosofia FAST: tre livelli digradanti verso il mare collegano armoniosamente “spiaggetta”, lounge e dining, offrendo un continuum visivo e funzionale. Sotto il grande prendisole trova posto un garage longitudinale capace di ospitare un jet-tender da 4 metri, con ormeggi di poppa completamente celati. Il ponte sole, ampio e versatile, offre zone relax modulari: divani a poppa, doppio prendisole o timoneria esterna a prua, oltre a tavolo dining e bar centrale ombreggiati da un grande hard top.

Gli interni riflettono la visione di Extra: ambienti accoglienti, contemporanei e luminosi, pensati per esaltare il benessere a bordo e vivere il mare con naturalezza. Sottocoperta sono previste quattro cabine doppie con bagno privato, tra cui una suite armatoriale a centro barca che sfrutta al massimo il baglio di 7,4 metri. La zona equipaggio, posizionata tra la sala macchine e la cabina armatoriale, conta due cabine doppie con bagno privato e può accomodare fino a 4 persone.

La motorizzazione è affidata a tre Volvo Penta IPS 1350 da 1000 cv, per una velocità massima di 26 nodi e un’andatura di crociera di 21 nodi. Navigando in relax a 12 nodi l’X90 Fast offre un’autonomia di circa 1.000 miglia nautiche, con consumi ottimizzati secondo la filosofia del cantiere, da sempre attento anche all’efficienza e alla sostenibilità.