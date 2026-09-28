Fast 50 da 30 nodi o T60 da 16? A Monaco Baglietto conquista la scena con i suoi superyacht

Tra i grandi protagonisti della nautica di lusso schierati all’edizione 2026 del Monaco Yacht Show non poteva mancare Baglietto, lo storico cantiere fondato a Varazze due secoli fa (1854), sviluppatosi nel 900, distintosi per i primi record di velocità, la produzione militare (i celebri MAS) e, in epoca moderna, la costruzione di lussuosi motoryacht e megayacht in acciaio e alluminio: imbarcazioni plananti e dislocanti dai 35 ai 65 metri.

Due di questi gioielli sono stati presentati nella suggestiva cornice di Port Hercule in anteprima mondiale: sono il T60 Kinda II e il primo esemplare della linea Fast 50. Due yacht che raccontano, in maniera diversa, la stessa idea di cantiere: da un lato il ritorno alle alte prestazioni che hanno fatto la storia del marchio, dall’altro una nuova visione della vita a bordo, fatta di grandi volumi, luce naturale e continuità tra interni ed esterni. Entrambe le imbarcazioni portano la firma di Francesco Paszkowski Design sia per gli esterni che per gli interni, questi ultimi realizzati in collaborazione con Margherita Casprini. L’architettura navale è di Pier Luigi Ausonio.

Reduce dal varo d’inizio estate, il Fast 50 ha conquistato la scena con le sue forme accattivanti e la sua eleganza, ma ciò che ne fa un fenomeno è la capacità di unire le prestazioni al fascino, all’eleganza e al comfort. Pur navigando in assetto dislocante, questo primo esemplare della linea Fast 50 è infatti capace di navigare alla velocità di 30 nodi! Ciò grazie alla spinta di 4 motori MTU 2000 M96L e, soprattutto, alla costruzione in lega leggera.

“Con il Fast 50 abbiamo voluto reinterpretare il DNA della tradizione di Baglietto, quello delle grandi imbarcazioni veloci in alluminio che hanno segnato la storia del cantiere nel passato, traducendolo in una piattaforma contemporanea capace di unire performance, comfort e straordinaria vivibilità” ha ricordato Fabio Ermetto, responsabile commerciale del cantiere, sottolineando che “questo progetto rappresenta perfettamente la visione di Baglietto, concentrata su yacht sportivi, fortemente identitari, ma al tempo stesso evoluti sotto il profilo architettonico e progettuale, e dalla grande personalizzazione”.

Di segno diverso il Baglietto T60, ammiraglia della flotta, destinato a raccogliere l’eredità delle linee senza tempo firmate Francesco Paszkowski Design, reinterpretandole in una chiave contemporanea e d’avanguardia. A Monaco s’è fatto ammirare non solo per lo stile, ma anche per gli ambienti informali, aperti al mare durante il giorno e capaci di trasformarsi la sera in spazi di rappresentanza, mantenendo sempre un dialogo diretto con l’acqua. Su questo yacht in acciaio e alluminio di 60,6 metri, con baglio massimo di 11 metri, tutto sembra progettato per favorire il comfort. A cominciare dalla carena dislocante e dalle prestazioni: non più di 16 nodi di velocità massima (12 di crociera) grazie alla spinta di due CAT da 1.350 kW (1.810 cv).

Beach area, salone principale e zona pranzo sono concepiti come un unico sistema continuo. Un ambiente su due livelli che integra accoglienza, convivialità e apertura verso il mare, definendo un nuovo modello di vivibilità a bordo, per una superficie complessiva di quasi 100 metri quadri. La cabina armatore, collocata a prua dell’upper deck, gode di una posizione privilegiata che assicura privacy assoluta e una vista panoramica senza interruzioni. A impreziosirla un vero e proprio Owners’ deck privato, con tanto di ufficio, cabina armadio, bagno e una vetrata su tre lati che si apre su una piscina privata a prua. Quattro le cabine ospiti sul main deck, suddivise in due cabine VIP e due cabine doppie standard, mentre una quinta cabina è collocata sul ponte inferiore, vicino all’area benessere e alla cucina principale. Da 7 a 8 le cabine per l’equipaggio. Inutile dire degli spazi conviviali, ampi, accoglienti e luminosi, come tradizione di questo cantiere che fa dell’equilibrio tra heritage e contemporaneità uno dei suoi punti di forza.

Lo ha ricordato a Monaco, una volta di più, il Ceo Diego Michele Deprati, sottolineando che “innovare significa per Baglietto saper guardare avanti senza dimenticare da dove si proviene. È nell’equilibrio tra heritage e contemporaneità, tra emozione e tecnologia, tra eleganza e performance, che continuiamo a costruire il valore di un marchio che da oltre un secolo appartiene alla storia della nautica italiana e che oggi guarda al futuro con la stessa ambizione di sempre”.

Due yacht profondamente diversi, dunque, ma uniti da una medesima ambizione: elevare l’esperienza dello yachting attraverso un design distintivo, soluzioni progettuali innovative e un’attenzione assoluta alla qualità.