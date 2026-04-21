Ferrari svela la livrea gialla di Hypersail alla Milano Design Week, la barca oceanica da 100 piedi

Una livrea che si ispira alle auto da pista, con il Nuovo Giallo Fly a vestire lo scafo, e l'obiettivo dichiarato di trasferire alla nautica lo spirito progettuale delle vetture. La Ferrari sbarca alla Milano Design Week presentando nel suo flagship store in centro il progetto Hypersail, con tanto di modello in scala. Un'incursione in un mondo diverso che segna la volontà di «creare qualcosa di incredibile e unico», oltre che «battere i record delle regate oceaniche», come evidenzia il Team Leader Marco Ribigini.

«Spingeremo all'estremo la tecnologia, l'unico limite sarà la natura», le parole di Enrico Voltolini che ha preso da poche settimane il posto di Giovanni Soldini come Project Leader. «Progettare questa barca è come progettare le nostre vetture», la constatazione del Chief Design Officier Flavio Manzoni. Il primo monoscafo oceanico volante da 100 piedi stabilizzerà il suo volo su tre punti d'appoggio e sarà completamente autosufficiente da un punto di vista energetico con 100 metri quadri di pannelli solari che garantiranno 20 Kw di potenza.

La silhouette affusolata è un richiamo alla Ferrari Monza SP1/SP2, mentre il coachroof sulla coperta ricorda l'architettura della Hypercar 499P, vincitrice a Le Mans. Già completata la costruzione dello scafo, la messa in acqua è attesa dopo l'estate.