Ferrari, chiusa prima fase Hypersail: finito l'impegno di Giovanni Soldini. Il proseguimento del progetto affidato a Enrico Voltolini

Ferrari Hypersail completa la fase di progettazione e costruzione della barca e con la chiusura di questa prima fase, termina l’impegno di Giovanni Soldini. «Ferrari Hypersail è un progetto che richiede competenze diverse nelle sue varie fasi di sviluppo», ha dichiarato John Elkann, presidente di Ferrari. «A Giovanni va il mio più sincero ringraziamento per la competenza e la dedizione con cui ha guidato la prima fase del progetto», ha aggiunto Elkann. «Per me è stato un grande privilegio partecipare a questa avventura. Desidero ringraziare di cuore John Elkann per la fiducia e per avermi coinvolto in questo progetto entusiasmante, Benedetto Vigna, Ferrari e il team Hypersail per aver affrontato insieme le tante sfide tecniche, e tutte le persone che hanno lavorato in cantiere per la dedizione e la passione: questa barca è il risultato di uno sforzo collettivo di grande valore, di cui siamo tutti orgogliosi», ha detto Soldini. Il proseguimento del progetto sarà seguito da Enrico Voltolini, che ha lavorato a fianco di Giovanni Soldini e assume il ruolo di Project Leader.

Come specificato in una nota della Casa di Maranello, Enrico Voltolini è ingegnere nautico e velista con esperienza in contesti ad alte prestazioni come America’s Cup e SailGP. Il suo profilo unisce competenze ingegneristiche ed esperienza in mare, in linea con le esigenze di validazione della barca. In questa fase, il progetto continua inoltre a contare sul contributo di figure di riferimento come Glenn Ashby e Guillaume Verdier, coinvolti fin dall’inizio nello sviluppo della barca. «Sono felice che Enrico Voltolini assuma la responsabilità di questa nuova fase di sviluppo di Ferrari Hypersail con il pieno sostegno di Ferrari e forte dell’esperienza e dei consigli di Giovanni», ha detto ancora John Elkann. Ferrari Hypersail prosegue il proprio percorso come piattaforma di ricerca, sviluppo e innovazione applicata alla vela offshore, con l’ambizione di esplorare nuove frontiere di performance e tecnologia in uno degli ambienti più estremi e sfidanti.