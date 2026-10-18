Ferrari Hypersail: completato scafo del monoscafo volante da 100 piedi e svelata la tecnologia che lo farà volare

Il progetto Ferrari Hypersail - il monoscafo volante da 100 piedi - entra nella fase conclusiva della costruzione con lo scafo ora completato di verniciatura e livrea. Inoltre, con la presenza in cantiere delle appendici - gli elementi immersi in acqua che generano e modulano la portanza e governano la dinamica del “volo” - il progetto si appresta a entrare nella nuova fase operativa. Lo comunica Ferrari in una nota, specificando che è stata svelata la tecnologia che permetterà a Ferrari Hypersail di “volare” sul mare: un’architettura in cui l’ingegneria di foil, chiglia e timone - le appendici dell’imbarcazione - si integra con l’innovativo sistema di gestione automatizzata del volo, il Flight Control. Due elementi che lavorano in sinergia per controllare e ottimizzare l’assetto della barca, garantendo stabilità e prestazioni durante la navigazione in modalità volante.

Il Flight Control è il sistema di controllo elettronico che agisce da vera e propria centrale operativa di Ferrari Hypersail. Nasce dal trasferimento al progetto del know-how Ferrari sviluppato nell’ambito dei sistemi elettronici e di controllo dinamico delle vetture sportive. Il sistema gestisce automaticamente l’assetto della barca durante il volo: analizza continuamente vento, onde, velocità e inclinazione per regolare l'assetto in tempo reale, garantendo stabilità e prestazione durante la navigazione in assetto volante. Questa architettura si articola in una sequenza a tre stadi: una rete di sensori distribuiti sull'imbarcazione che misura costantemente lo stato del mare e i movimenti dello scafo; un computer di bordo che analizza i dati e calcola le correzioni necessarie; alcuni attuatori - i bracci e i pistoni meccanici che muovono i componenti - che regolano l'inclinazione di foil e appendici, bilanciando ogni variazione di assetto dell’imbarcazione.

L’equipaggio resta comunque al centro della conduzione di Ferrari Hypersail. La tecnologia software è concepita per occuparsi delle attività che possono essere ottimizzate attraverso i sistemi di controllo, consentendo ai velisti di dedicare maggiore attenzione all'interpretazione delle condizioni in mare, alle scelte strategiche e alla ricerca della massima performance.

Per combinare massima leggerezza e resistenza estrema, lo scafo è realizzato con molteplici strati di fibra di carbonio. Questa combinazione rende lo scafo molto rigido, evitando deformazioni sotto il carico provocato dalla forza del mare e permettendo alle appendici di rispondere con precisione ai comandi.

La scelta di realizzare il progetto interamente in una struttura Ferrari nasce dalla volontà di applicare alla vela oceanica la cultura tecnologica di Maranello. Un approccio che ha portato il lavoro di sviluppo su Hypersail a oltre 20 brevetti, di cui il Winch by Wire, le turbine eoliche a range esteso, il sistema MV/HV per l’integrazione delle fonti rinnovabili, annunciati a luglio 2026 con il concept di autosufficienza energetica, rappresentano una concreta e tangibile applicazione. A queste si aggiungono le soluzioni di un albero maestro orientabile provvisto di alule, piccole superfici simili ad alette, e una randa double skin per migliorare il controllo e la gestione delle vele.