Ferrari Hypersail prende casa a Livorno. Azimut Yacht partner tecnico del monoscafo volante di 100 piedi

Ferrari Hypersail sceglie Livorno come base e casa del progetto del monoscafo volante di 100 piedi nato per sfidare gli oceani. Il nuovo hub operativo sarà ospitato negli spazi Azimut Yachts, ospiterà uffici dedicati al team di lavoro, agli ingegneri e allo shore team, palestre e aree per la preparazione atletica, oltre a laboratori specializzati per le componenti idrauliche, elettriche, meccaniche e per la stampa 3D.

«Siamo orgogliosi di annunciare la nascita del nostro hub operativo a Livorno, un luogo pensato per il lavoro quotidiano del Team e per accogliere tutti i soggetti che ruotano intorno al progetto, condividendo con loro ogni fase di questa sfida - spiega Enrico Voltolini, Project Leader di Ferrari Hypersail in una conferenza stampa nell'ambito del Salone nautico di Genova - Poter contare su uno spazio così strategico sul Mar Tirreno, utile sia per la preparazione tecnica e atletica sia per i test in mare, e al contempo vicino a Maranello, ci offre le condizioni ideali per accrescere ancora di più il processo di innovazione».

La realizzazione della base si inserisce nel più ampio accordo di collaborazione tra Ferrari Hypersail e Azimut Yachts che, in qualità di Technical Partner, svilupperà una barca d'appoggio Azimut Fly 72 custom che accompagnerà Ferrari Hypersail nelle attività di test e operative in mare. L'imbarcazione verrà utilizzata per supportare lo scafo di Ferrari Hypersail durante i primi test di volo e, successivamente, per l'assistenza e il monitoraggio durante le prove a vela, svolgendo al contempo la funzione di hospitality boat.