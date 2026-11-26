Ferrari Hypersail, il progetto del monoscafo volante di 100 piedi progettato per la navigazione oceanica, ha annunciato la partnership con lo Yacht Club Italiano e l’ingresso del navigatore oceanico Simon Fisher nel proprio Sailing Team. L’accordo è stato presentato a Genova alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e delle autorità locali.

L’intesa con lo Yacht Club Italiano e il passaggio a Livorno. La collaborazione unisce il patrimonio ingegneristico e la cultura della performance di Maranello alla storia dello Yacht Club Italiano, fondato nel 1879 e tra i circoli velici più antichi del Mediterraneo. L’intesa prevede l’ingresso di Ferrari Hypersail nel Club, la presenza a bordo del guidone e l’accesso alle strutture in supporto alle attività, affiancando Maranello e la base operativa principale di Livorno nella transizione dalla costruzione nel cantiere di Pisa ai test in mare.

«Con Ferrari Hypersail abbiamo dato forma a una nuova visione: creare una "Ferrari che vola" capace di affrontare una delle sfide più ambiziose, quella degli oceani. È un progetto che esprime pienamente il nostro modo di intendere l'innovazione e quell'ingegno italiano che Ferrari rappresenta – ha dichiarato John Elkann, presidente esecutivo di Ferrari –. Siamo orgogliosi di condividere questo percorso anche con lo Yacht Club Italiano. La sua tradizione ed esperienza velica rappresentano un importante patrimonio di competenze per Ferrari Hypersail». Soddisfazione espressa anche dal vertice del circolo genovese per il contributo organizzativo e logistico legato alla gestione di grandi eventi velici internazionali:

«Per lo Yacht Club Italiano è motivo di grande orgoglio affiancare Ferrari Hypersail in questa nuova sfida – ha commentato Carlo Cameli, presidente dello Yacht Club Italiano –. La presenza del nostro guidone a bordo rappresenta un momento significativo nella storia del Club, che dal 1879 partecipa da protagonista all'evoluzione della vela e alle sue grandi sfide sportive. Siamo lieti di contribuire a un progetto che guarda al futuro della vela attraverso l'innovazione e lo sviluppo tecnologico».

Simon Fisher entra nel Sailing Team. In vista di regate e record offshore, il team accoglie Simon Fisher, navigatore britannico già due volte vincitore della Ocean Race (2014-2015 e 2022-2023) e insignito del premio individuale Magnus Olsson, che si aggiunge agli ingressi già annunciati di Giulia Conti e Shannon Falcone. Ruolo nel progetto: navigatore e componente del team Performance & Data Acquisition, con focus su acquisizione, analisi e interpretazione dei dati di bordo. Competenze chiave: meteorologia, ottimizzazione delle rotte e traduzione delle previsioni in scelte strategiche e tattiche. Transizione in mare: supporto nella validazione dei modelli previsionali, integrazione dei sistemi di bordo e ottimizzazione delle prestazioni al passaggio dalla simulazione alle prove in mare aperto.

«Siamo felici di accogliere Simon Fisher nel team di Ferrari Hypersail – ha affermato Enrico Voltolini, project leader di Ferrari Hypersail –. La sua esperienza sarà particolarmente importante nella transizione dalla fase di simulazione alle campagne di test in mare, supportando la validazione dei modelli previsionali, l'integrazione dei sistemi di bordo e l'ottimizzazione delle prestazioni nelle diverse condizioni meteomarine».