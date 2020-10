Carabinieri, al salone della Nautica di Genova consegnata la prima delle 16 motovedette realizzate da Ferretti con i colori dell'Arma

GENOVA - Pochi lo sanno, ma oltre a produrre imbarcazioni da diporto che si fregiano di marchi noti in tutto il mondo, Ferretti Group si dedica, dal 2016, anche alla produzione di imbarcazioni militari, destinate alla sicurezza e al pattugliamento delle coste, attraverso la FSD (Ferretti Security Division): una branca sconosciuta al grande pubblico, e tuttavia molto apprezzata, in Italia e all’estero, in tempi in cui la sicurezza delle coste e dei mari è divenuta una esigenza primaria degli Stati e degli operatori marittimi.

E’ in questa ottica che va inquadrata la fornitura all’Arma dei carabinieri di ben 16 motovedette del tipo FSD N800. La prima è stata presentata al Salone nautico di Genova dove, nella giornata inaugurale, si è svolta la cerimonia di consegna, alla presenza del generale Claudio Vincelli, Comandante Interregionale Carabinieri Pastrengo. Per Ferretti erano presenti Giuliano Felten, direttore della Security Division, e l’avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato del Gruppo.

Le nuove unità FSD N800 hanno una lunghezza 16.75 metri e larghezza di 4,43, con un pescaggio di 1,57, e sono state costruite in materiale composito, fibra di vetro e carbonio. La motorizzazione è costituita da un sistema di propulsione ibrido diesel/elettrico di nuova concezione, denominato Transfluid, sul quale gli ingegneri di Ferretti hanno lavorato per assicurare anche la navigazione a zero emissioni. In tal modo sarà possibile operare anche in aree marine protette, senza incidere sull’ecosistema marino. “Un valore aggiunto fondamentale” si legge in una nota del cantiere, che sottolinea, al contempo, anche “uno straordinario livello di performance in termini di velocità e manovrabilità”.

“Per FSD è una splendida giornata” – ha tenuto a dire l’avvocato Galassi –. Ancora una volta viene riconosciuta l’eccellenza dei prodotti progettati e costruiti completamente in Italia, e per questo voglio ringraziare sentitamente l’Arma dei Carabinieri. E’ stato scelto un mezzo che integra la migliore tecnologia del mercato, nel pieno rispetto dell’ambiente. La nuova unità FSD N800 – ha aggiunto il Ceo di Ferretti - è una formidabile sintesi di competenze e capacità progettuale, sapienza costruttiva e avanguardia tecnologica, in grado di garantire una straordinaria efficienza, di qualunque profilo, per missioni di sicurezza e pattugliamento”.