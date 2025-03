Ferretti, ecco come sarà il nuovo Yachts 800: stile, lusso, spazio, comfort e prestazioni sul fly di nuova generazione

Avanti adagio, procede il rinnovamento della gamma Ferretti Yachts. Dopo l’annuncio al Boot di Düsseldorf del gennaio scorso, ecco rendering definitivi e descrizione dettagliata della nuova generazione del Ferretti 800, yacht planante di 24,47 metri, con baglio massimo di 5,91, grande fly, grandi spazi vivibili all’aperto e al chiuso, tre cabine, destinato a segnare una svolta nella produzione di questo cantiere che dopo gli anni della collaborazione con lo Studio Zuccon completa ora il rinnovamento della gamma iniziato nel 2018 affidando la progettazione al Comitato Strategico di Prodotto presieduto da Piero Ferrari e al Dipartimento Engineering interno all’azienda.

La prima unità verrà varata entro l’anno, ma il nuovo yacht è stato già definito in tutti i dettagli e in cantiere si dicono “pronti a rivoluzionare l’esperienza in mare con un’imbarcazione che porta a compimento il processo di evoluzione stilistica curato dall’architetto Filippo Salvetti per il design degli esterni e dal team di Ideaitalia per gli interni”.

L’obiettivo dichiarato è “offrire all’armatore un comfort senza pari, portando la vita di bordo a un livello superiore per una barca di queste dimensioni, grazie a spazi ottimizzati e a una attenta distribuzione delle aree”.

Tra le caratteristiche più innovative spiccano le ampie vetrate che garantiscono una vista ininterrotta tra interni ed esterni, con la possibilità di inserire una porta scorrevole in salone sul lato di dritta. Si profila perfetta la separazione degli ambienti, in grado di assicurare una privacy totale.

Per quanto riguarda il design degli esterni, il nuovo Ferretti 800 combina un’estetica moderna con l’identità tipica del brand. Il nuovo design ha un carattere deciso, in grado di esaltare design sportivo e ricercatezza dei dettagli. Spicca in particolare il nuovo flybridge, che punta a elevare il concetto stesso di crociera attraverso soluzioni che combinano eleganza e funzionalità, con particolare attenzione alla privacy. E uno degli elementi caratteristici di questo modello è proprio il progressivo degradare delle linee del fly verso poppa, che segna l’abbandono del tradizionale parallelismo con lo scafo. Il risultato è un perfetto equilibrio tra eleganza senza tempo, dinamismo e volumetria imponente.

Lo spazio disponibile sul fly supera la media della categoria (40 metri quadri). Ciò è reso possibile da un profilo slanciato e arcuato della sovrastruttura. Sul lato di dritta si trova una zona pranzo all’aperto con tavolo, con ampio spazio di stivaggio sotto il divano in vetroresina, mentre sul lato di sinistra è presente un mobile bar con sgabelli opzionali. Gli arredi freestanding come sedie o pouf sono firmati da Talenti. La postazione di comando, posizionata verso prua, è in grado di offrire sedute confortevoli e una visibilità ottimale.

“Grazie all’introduzione di un nuovo gusto estetico, particolarmente evidente nel trattamento superficiale laterale – osserva Filippo Salvetti – il design del nuovo Ferretti 800 acquista un tratto stilistico deciso e funzionale, che ridefinisce con eleganza la distribuzione degli spazi tra main deck, plancia di comando e flybridge.”

Per gli interni, il lavoro di Ideaitalia si è concentrato sulle scelte distributive e architettoniche, con l’obiettivo di esaltare l’eleganza, garantendone al contempo funzionalità e intelligenza progettuale. Particolare attenzione è stata dedicata al main deck, dove un’analisi approfondita dei flussi di movimento ha portato a una configurazione innovativa: l’apertura della cucina non solo verso il disimpegno principale, ma anche verso la zona plancia, con l’introduzione di una nuova concezione nella separazione dei percorsi tra equipaggio e ospiti. Tra gli altri elementi di spicco, inusuali per una barca di queste dimensioni, spiccano un day head sul ponte principale e, nella cabina armatoriale, un dressing indipendente, un’area vanity e un bagno particolarmente ampio e confortevole.

Una nota di Ideaitalia sottolinea che “con il Ferretti 800 si è voluto dare vita a un’idea di imbarcazione proiettata verso il futuro, senza rinunciare alla raffinatezza che da sempre distingue il brand. Si tratta – viene specificato - di un progetto che ridefinisce l’esperienza di bordo attraverso soluzioni che uniscono estetica e funzionalità.”

In una rapida panoramica dei vari ponti, partendo dal main deck troviamo a poppa ben 7 metri quadrati dedicati alla beach area, che include un divano a ribalta nello specchio di poppa. Il pozzetto di 15 metri quadrati presenta una spettacolare balaustra in vetro, pensata per estendere la visuale verso l’esterno e il beach club, mentre l’accesso agli alloggi dell’equipaggio, con 3 cabine separate, è posizionato sul passavanti di sinistra.

Proseguendo negli ambienti interni, il salone è illuminato da ampie finestrature, una delle caratteristiche salienti della barca, che offrono una vista ininterrotta sul mare e sull’ambiente circostante, anche quando si è seduti sul divano. Gli ampi volumi interni sono valorizzati ulteriormente da un’eccezionale disposizione degli arredi, che massimizza l'abitabilità, e dall’altezza dei soffitti, che tocca i 2 metri.

Due sono i mood disponibili per il décor: Classic – che richiama gli elementi caldi della terra - e Contemporary - ispirato ai colori del mare, con essenze luminose e tessuti dalle sfumature fresche. Entrambi, in perfetto stile Made in Italy, sono pensati per offrire un ambiente elegante, accogliente ed armonico.

Oltre l’area living, la zona dining ospita un elegante tavolo da pranzo con posti per 8 persone. Allo stesso tempo la cucina, completamente attrezzata e separata, è direttamente connessa a questo spazio grazie a una porzione di paratia scorrevole.

Passaggi separati, caratteristica peculiare della barca, consentono poi all’equipaggio di accedere dall’esterno alla cucina e dalla cucina alla timoneria senza interferire con i percorsi degli ospiti. L’ accesso alla plancia di comando è possibile anche dal disimpegno, completamente chiudibile per garantire la massima riservatezza.

Nell’area living esterna di prua (14 metri quadri), un prendisole e un divano a C rivolto fronte marcia caratterizzano lo spazio e sono progettati per il comfort.

Nel ponte inferiore, la zona notte comprende una suite armatoriale di 18 metri quadri, una cabina VIP a prua e due cabine ospiti, per un totale di 8 posti letto. Sono presenti quattro bagni privati en suite.

Il nuovo Ferretti 800 può essere equipaggiato con una coppia di motori MAN V12 da 1550 hp in grado di assicurare, nella versione standard, velocità di crociera di 24 nodi e massima di 27. In alternativa è possibile adottare una motorizzazione MAN più potente (1800 Hp) in grado di assicurare velocità massima di 31 nodi e andatura di crociera di 27 (prestazioni stimate).

L’imminente arrivo del nuovo Ferretti 800 coincide con un momento di particolare soddisfazione dei vertici del cantiere, che di recente ha comunicato dati economici più che soddisfacenti, con il portafoglio ordini che ha raggiunto il miglior risultato di sempre - 1,7 miliardi di euro - in crescita del 25,5% rispetto al 30 settembre 2024 e dell’11,6% rispetto al dicembre 2023.

Lo ha ricordato il Ceo di Ferretti Group, avvocato Alberto Galassi, rilasciando una dichiarazione carica di soddisfazione, con la quale viene sottolineato che “il gruppo ha chiuso il 2024 con grande ottimismo e la soddisfazione di aver raggiunto traguardi straordinari. La nostra crescita costante – ha sottolineato il numero 1 della holding italo-cinese - ci ha permesso di collezionare anno dopo anno risultati senza precedenti, sia in termini di portafoglio ordini sia di margini, a conferma della solidità della nostra strategia e della forza dei nostri marchi nel mercato”.

“In termini di profittabilità – ha tenuto a sottolineare ancora Galassi - abbiamo superato la guidance 2024 con un margine del 16,2%, un risultato che attesta la nostra efficienza operativa e la capacità di garantire elevati livelli di redditività. Un’ulteriore dimostrazione della nostra abilità nel generare valore, massimizzando l’efficienza delle risorse e perfezionando continuamente la gestione finanziaria. Questi successi rafforzano la nostra determinazione e ci proiettano con ancora più slancio verso il futuro. Per questo continueremo a investire per espandere la nostra presenza sui mercati globali, puntando sull’innovazione tecnologica e sul potenziamento della nostra gamma di prodotti, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la leadership di Ferretti Group”.