Ferretti Yachts a Düsseldorf con il nuovissimo 720, yacht che esalta i valori del classico flybridge

La prima unità è stata già venduta a un cliente americano e destinata all’export negli Stati Uniti (articolo su questo sito), ma in Ferretti Yachts non si poteva trascurare un’occasione importante qual è il Boot di Düsseldorf, il salone nautico indoor più importante del mondo, in programma dal 17 al 25 gennaio, per presentare sul palcoscenico europeo il nuovo Ferretti 720, “seconda serie” dell’imbarcazione con flybridge ora costruita nel nuovo stabilimento di Ravenna.

Lungo 22,5 metri, con baglio massimo di 5,6, lo yacht nato nel 2019 non è stato rivoluzionato: mantiene sostanzialmente le caratteristiche distintive della precedente generazione, introducendo però nuove soluzioni progettuali, nuova motorizzazione (più potente) e ottimizzazioni tecniche. Un’evoluzione che conferma il percorso di crescita del brand, sviluppata in collaborazione con l’architetto Filippo Salvetti per il design degli esterni e di IdeaeItalia per gli interni. Una nota diffusa dal cantiere si limita ad anticipare che “il nuovo Ferretti Yachts 720 si distingue per le raffinate scelte stilistiche che rendono gli ambienti eleganti e contemporanei ed esaltano il piacere di vivere il mare proprio come a casa”.

A differenza del modello uscente, che era motorizzato con due MAN V8 1200 in grado di spingere la barca alla velocità massima di 28 nodi, con andatura di crociera a 24, il Ferretti 720 di nuova generazione è equipaggiato con una coppia di motori MAN V12 in grado di erogare 1400 cv e di assicurare una velocità massima di 32 nodi (28 di crociera).

Ma al di là delle prestazioni, l’attenzione dei progettisti si è concentrata sull’ottimizzazione di valori quali lo spazio, il comfort, il lusso, tipici degli yacht con il fly. “Si è lavorato per fare in modo che a bordo di questa barca si possa vivere il mare con stile” dicono in casa Ferretti, sottolineando la bontà del lavoro fatto per guadagnare una molteplicità di aree, di altezze e di luminosità fuori dal comune. Basti dire, in proposito, che la barca esibisce un profilo ridefinito con vetrate ancora più ampie che inondano di luce gli interni. All’esterno, poi, l’hard-top sul flybridge è stato riprogettato per aumentare l’ombra, mentre la falchetta ridisegnata accentua il collegamento tra interno ed esterno.

Quanto all’abitabilità, il lower deck accoglie nella nuova configurazione quattro confortevoli cabine: una armatoriale e una VIP (entrambe con bagno en-suite) e due doppie. Sulla prima unità la cabina armatoriale dispone, sul lato sinistro, di una scrivania con seduta, mentre sul lato opposto è collocato un comodo divano adiacente alla cabina armadio. Quest’ultima è collocata dietro alla parete del letto, separata dagli altri ambienti da una porta scorrevole, ed è adiacente al bagno privato. Nel complesso, gli spazi di stivaggio sono stati notevolmente ampliati. La cabina equipaggio doppia, accessibile direttamente dal pozzetto, con bagno privato, colonna laundry e accesso diretto alla sala macchine, combina funzionalità e praticità per ottimizzare la gestione operativa a bordo.

La world première in programma a Düsseldorf sarà affiancata da una flotta che esprime in grande stile la vitalità progettuale e la capacità di innovare di Ferretti Group. In bella mostra, sotto i riflettori del salone tedesco ci saranno dunque l’Itama 54, il Dolceriva, il Pershing 6X e il Wallytender 48.

L’annuncio della partecipazione al Boot di Düsseldorf coincide con un’altra importante iniziativa del gruppo guidato dall’avvocato Alberto Galassi, ovvero l’accordo appena formalizzato da Ferretti Group con AAA Marine per esportare negli Emirati Arabi e in Oman le imbarcazioni dei marchi Ferretti Yachts, Riva, Pershing e Itama.

AAA Marine nasce dalla fusione tra Al Otaiba Investment e RIC Holding e si posiziona come partner di riferimento per lo sviluppo del settore nautico di alta gamma. “L’accordo – viene spiegato in una nota diffusa dalla holding italo-cinese – rappresenta un passo strategico fondamentale nel piano di espansione internazionale di Ferretti Group, che consolida così la sua presenza in una delle aree a più alto potenziale per il lusso, promuovendo ulteriormente il primato dei suoi brand”.

”Sono estremamente felice di questo accordo, che ha un valore strategico di primaria importanza, sia per la capacità consolidata di AAA Marine nella gestione dei nostri marchi più prestigiosi, sia per le enormi potenzialità che l’area offre alla crescita e alla diffusione della nautica di lusso” ha dichiarato Galassi, aggiungendo che “non si tratta semplicemente di un accordo di dealership, ma di una nuova fase di sviluppo che integra eccellenza di prodotto ad un’organizzazione mondiale Marketing & Sales di altissimo livello. Gli Emirati Arabi – ha detto ancora il Ceo di Ferretti Group – per noi sono casa, un luogo ideale per investire, grazie a infrastrutture all’avanguardia, a un turismo di qualità e a un ambiente straordinario che permette di vivere il lusso ai massimi livelli”.