Al Festival di Cannes presentato The Icon: non è un film, ma un’avveniristica imbarcazione elettrica firmata BMW e Tyde

CANNES - Non solo red carpet e divi dello spettacolo. In occasione del 76° Festival del cinema è di scena a Cannes anche altro, addirittura un’anteprima mondiale, non dedicata allo star system e allo showbiz ma alla nautica: una world première in piena regola, allestita nel porto della città affacciata sulla Cote d’Azur, per volontà del colosso tedesco dell’auto BMW, e dei nuovi soci di Tyde, azienda prestatasi a collaborare alla produzione di questa rivoluzionaria imbarcazioni hi-tech, capace di navigare a emissioni zero.

Si chiama The Icon la novità presentata in anteprima mondiale a Cannes, con l’obiettivo di attirare l’attenzione del mondo sui progressi compiuti nella ricerca di soluzioni innovative per una mobilità in acqua senza emissioni. Nello specifico, l’azienda bavarese specialista nella produzione di auto di classe premium, fornisce batterie ad alta tensione a un sistema di propulsione elettrica messo a punto in collaborazione con i soci di Tyde, che da parte loro hanno progettato una sorta di maxi moto d’acqua decisamente fuori del comune, lunga 13 metri e mezzo, capace di sollevarsi su foil e di navigare a zero emissioni fino alla velocità massima di 30 nodi.

Il progetto, frutto di uno sforzo collaborativo pionieristico, è il risultato di un’approfondita condivisione di conoscenze tra esperti provenienti da una miriade di rami della mobilità, con lo squadrone BMW al timone. I responsabili del design sono i creativi dell’Innovation Hub Design Works, una filiale del BMW Group con studi a Monaco, Los Angeles e Shanghai; lo sviluppo e la realizzazione del concept sono stati affidati, come detto, ai soci di Tyde, e il potente sistema di propulsione elettrica trae energia dalle batterie ad alta tensione fornite da BMW (come già avvenuto nella collaborazione con il cantiere austriaco Frauscher, che utilizza le batterie della BMW i3 per il suo motoscafo Mirage Air 740).

L’imbarcazione presentata a Cannes non ha nulla di convenzionale: affascina per il design unico e promette di offrire ai passeggeri un’esperienza di mobilità totalmente nuova. “Per la propulsione – è stato spiegato – viene utilizzato un sistema di azionamento elettrico a batteria mirato a stabilire nuovi standard nel suo settore in vari modi”. Fino ad ora, la mobilità elettrica marittima è stata limitata infatti a imbarcazioni più piccole e lente, con un’autonomia relativamente ridotta, e il segmento delle barche più veloci, e con maggiore autonomia, è tuttora dominato da modelli con motori a combustione. The Icon intende ridefinire questo rapporto tra le dimensioni, la velocità massima e l’autonomia di un mezzo a propulsione elettrica. Nello specifico una moto d’acqua decisamente non convenzionale, in grado di navigare senza produrre onde o vibrazioni.

“A renderlo possibile – è stato spiegato - è un’innovazione legata alle esperienze maturate con gli aliscafi, che riducono il fabbisogno energetico fino all’80% rispetto a uno scafo convenzionale. La tecnologia foiling, grazie alla quale l’imbarcazione viaggia su strutture alari sotto il livello dell’acqua, mentre lo scafo si mantiene sopra, fornisce anche un livello più elevato di comfort di viaggio e velocità più elevate”.

Vediamo, più in dettaglio, in che cosa consiste e come funziona il sistema di propulsione a emissioni zero: una coppia di motori elettrici da 100 kW converte i 240 kWh di energia forniti da sei batterie della BMW i3 in un’autonomia di oltre 50 miglia nautiche (circa 100 km). L’imbarcazione può tenere una velocità di crociera di 24 nodi, mentre la sua velocità massima, come detto, è di 30 nodi (55 km/h). Al momento non sono state fornite informazioni dettagliate sull’autonomia e sui tempi di ricarica. In compenso, nei primi test in mare è stato provato che The Icon avanza in silenzio, senza vibrazioni o urti e senza generare onde.

Ma attenzione: il progetto prevede che la navigazione a emissioni zero non risulti del tutto muta, e dunque monotona: a garantire un piacevole “panorama sonoro di bordo” è il sistema Dolby Atmos, studiato “per offrire una qualità audio superba”. Per questo BMW si è rivolta al due volte vincitore del premio Oscar Hans Zimmer. E nel corso del vernissage in Costa Azzurra è stato sottolineato che “le rivoluzionarie creazioni acustiche evocate dal compositore di Hollywood segnano una nuova era nel godimento del viaggio sostenibile sull’acqua”.

Tutto ciò identifica un avveniristico studio di design o prefigura qualcosa di pronto per la produzione? In casa BMW non hanno dubbi: con Tyde tutto è stato studiato per realizzare una imbarcazione pronta a entrare in produzione, con il suo bagaglio di innovazione che non si limita esclusivamente alla motorizzazione elettrica, ma guarda sia a clienti privati attenti al lusso, sia al settore commerciale.

Il corpo dell'imbarcazione è costituito da uno scafo molto piatto e da un elemento centrale di supporto per l’architettura trasparente. Il profilo di base, con la sua forma prismatica, consente una larghezza di 4,5 metri nella sezione posteriore, e questo crea un ingresso molto spazioso nel lussuoso salotto. Apprezzabile la scelta dei designers di sostituire le convenzionali sezioni laterali con ampie superfici vetrate: i passeggeri possono godere quindi di una vista straordinaria mentre scivolano sull’acqua. Un dettaglio interessante è rappresentato anche dalle moderne strisce luminose a LED a prua e a poppa e sui punti di connessione per la ricarica.

Per quanto riguarda gli interni, le porte ad angolo in vetro danno accesso a un’area lounge che, con i suoi mobili dal design artistico su un lussuoso tappeto, ricorda un caleidoscopio. Ogni pezzo è formato da sezioni di lamiera metallica la cui struttura superficiale granulare riflette la luce del sole sul pavimento come le onde del mare.

I sedili sono rotanti a 360°, con tutte le funzionalità essenziali, incluso un sistema di infotainment basato su tablet. Con una semplice rotazione, possono essere riposizionati per facilitare l’interazione sociale, compresa la possibilità di allestire un centro riunioni sul mare, magari all’interno di un porto.

La postazione di comando si trova centralmente sul ponte e richiama gli stilemi classici di BMW. Al posto della tradizionale gamma di strumenti nautici c'è una nuova interpretazione dell’interfaccia BMW che contiene tutte le funzioni importanti all’interno di una unità di controllo digitale. L’interazione tra uomo e macchina si presenta sotto forma di un display touchscreen da 32 pollici con risoluzione 6k e l’aspetto del sistema di controllo/funzionamento BMW iDrive. In collaborazione con il sistema operativo BMW 8, questo sblocca una nuova dimensione nella visualizzazione delle informazioni e nell’interazione digitale. Le funzioni chiave come le informazioni sulla portata e i bollettini meteorologici possono essere richiamate utilizzando i comandi vocali.