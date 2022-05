Fiart alla conquista del mondo: venduto in Australia il primo Cetera 60. Boom di richieste per i Seawalker

NAPOLI - Che la nautica italiana attraversi un momento magico lo sappiamo da tempo. Ma in alcuni casi il successo ha superato ogni più rosea aspettativa. Eclatante l’esempio di Fiart, storico cantiere napoletano da qualche tempo impegnatosi in un piano di rinnovamento delle strutture, del management e della gamma che sta dando frutti forse insperati. E non solo sul mercato domestico, ma anche, se non soprattutto, all’estero, con la scoperta di un insospettabile interesse manifestato anche dall’altra parte del mondo.

Dopo lo sbarco in Vietnam, in un territorio tutto da scoprire per la nautica made in Italy, un accordo di partnership siglato di recente con il gruppo Premier Yachting di Melbourne ha permesso a Fiart di sbarcare anche sul mercato australiano, dove è stata venduta una unità del Cetera 60, l’originale yacht multispace firmato dall’architetto Francesco Guida e varato nel dicembre del 2020: una imbarcazione di 20 metri, caratterizzata da molte soluzioni innovative, che offre ben 146 metri quadri di spazio, 30 in più rispetto a concorrenti della stessa dimensione.

Il primo Cetera 60 consegnato in Australia è configurato con tre cabine alte, ampie e luminose, posizionate sul ponte principale con grandi vetrate, in modo da poter ammirare il panorama tenendosi lontani dalla zona macchine. “L’ideale per ascoltare solo il rumore del mare” tengono a sottolineare in cantiere, enfatizzando le qualità di questa barca che in Italia, in verità, finora non ha incontrato il successo sperato. Ora però la scoperta del mercato australiano può favorire il recupero del terreno perduto, e infatti in casa Fiart hanno deciso di partecipare anche a due importanti fiere nautiche dall’altra parte del mondo: il Sanctuary Boat Show di Cove, in programma dal 19 al 22 maggio, e il Sidney Boat Show, in calendario dal 28 luglio al primo agosto. Quest’ultima è nota come la più grande fiera nautica dell’emisfero Sud, e per questo Fiart e il partner australiano Premier Yachting hanno deciso di esporre laggiù anche i modelli Seawalker.

In Europa è già partita, intanto, la “campagna di primavera” con una serie di appuntamenti mirati a consolidare il trend registrato nell’ultimo semestre, sia in termini di vendite che di presenza sui mercati più competitivi. Finito l’incubo Covid e ripresa un po’ dovunque l’attività fieristica, Fiart ha già presenziato in Spagna al Palma Superyacht Show di aprile, dove ha esposto i Seawalker 43 e 35. Negli stessi giorni, la gamma dei walkaround si è fatta apprezzare anche nel mercato croato, dove è stato consegnato ed esposto al Boat Show di Spalato il Seawalker 39 nell’allestimento con 3 motori fuoribordo da 300 cv. In Italia e Francia, dove storicamente l’azienda ha una presenza consolidata, i modelli Seawalker sono stati presentati per la prima volta alla Fiera Nautica di Sardegna a Olbia e al Salone di Mandelieu, dove hanno ricevuto ottima accoglienza.

“La gamma Seawalker ha superato le nostre più rosee aspettative in termini di vendite e presenza in mercati nuovi per noi - osserva Simone Lorenzano, direttore generale di Fiart -. Queste barche veloci, divertenti ed estremamente confortevoli – aggiunge - sono in grado di accontentare gli amanti degli scafi walkaround con prestazioni e spazi sorprendenti. Al momento sono in corso le consegne delle unità già vendute per il 2022 ed abbiamo già acquisito anche diversi ordini per la stagione 2023”.

La promozione dei modelli walkaround e degli attesi nuovi progetti continuerà nei prossimi mesi con la partecipazione diretta di Fiart alle più importanti fiere del settore: dal 6 all’11 settembre il cantiere sarà presente allo Yachting Festival di Cannes e, subito dopo, al Salone Nautico di Genova (22-27 settembre). Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma con ogni probabilità nei due appuntamenti succitati verranno sollevati i veli anche sulla nuova, e attesissima Fiart P54, imbarcazione di 16 metri progettata da Stefano Pastrovich e destinata a segnare una svolta nello stile e nei contenuti del marchio Fiart.