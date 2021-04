Fiart Mare prepara il lancio del nuovo Seawalker 35. Rete di vendita rafforzata in Europa e Medio Oriente

NAPOLI - In casa Fiart Mare, storico cantiere con sede a Baia, pochi chilometri da Napoli, è in atto una vera e propria rivoluzione che coinvolge il management, la gamma, la rete di vendita. Il processo ha avuto inizio nel 2020, anno del 60mo anniversario della fondazione, coinciso con la presentazione di due nuovi modelli: il Fiart 43 Seawalker, primo di una nuova serie di cruiser walkaround, e il Fiart 52 Open, versione aperta del Fiart 52 Hard-Top. Parallelamente è stato lanciato il brand Cetera con un nuovo yacht di 60 piedi progettato dal designer Francesco Guida con l’obiettivo di assicurare spazi vivibili sconosciuti ad imbarcazioni di pari dimensioni (poco meno di 20 metri).

E’ seguendo questo fil rouge che il cantiere fondato nel 1960 dal compianto Ruggiero di Luggo si appresta ora a lanciare un’altra novità importante: il Seawalker 35, “fratello minore” del 43, del quale ricalcherà forme e personalità, proseguendo sulla rotta intrapresa a suo tempo dal 33, primo esponente della famiglia Seawalker.

La nuova barca sarà varata a luglio e verrà poi presentata a settembre al Salone di Cannes (ammesso che la situazione sanitaria consenta lo svolgimento del salone francese). Stranamente il cantiere ne tiene ancora nascoste le forme, evitando di mostrare persino un rendering, tuttavia è fuor di dubbio che l’ultimo nato dell’azienda partenopea è figlio della collaudata filosofia Seawalker, e sarà dunque un’imbarcazione walkaround con carena planante, lunga 9,99 metri (11,52 fuori tutto), motorizzabile sia con propulsori entrobordo sia fuoribordo ed in grado di assicurare prestazioni sportive, con velocità dell’ordine di 35/40 nodi, oltre che godibili spazi vivibili all’aperto e sottocoperta.

Il progetto è stato sviluppato interamente all’interno del cantiere, come sottolinea il direttore tecnico della Fiart Massimo Simeone. “Abbiamo sentito l’esigenza di rinnovare la nostra gamma di 30 piedi – ha spiegato il manager - applicando il know how acquisito dall’esperienza sui precedenti modelli e creando nel contempo qualcosa di completamente nuovo. Grazie all’estrema maneggevolezza e al dinamismo delle sue linee, il Seawalker 35 è pensato per essere una barca veloce e divertente, sicuramente in grado di confermare lo stile, lo standard qualitativo e l’attenzione alla vivibilità che hanno finora caratterizzato gli altri walkaround da noi prodotti”.

Dalle poche indiscrezioni lasciate trapelare, è dato per certo che la nuova barca esalterà una volta di più la libertà di movimento tipica di queste configurazioni, evitando di frapporre ostacoli attorno agli elementi centrali del pozzetto, dove è prevista la postazione di comando a doppia seduta. A sostegno del comfort non mancherà un hard-top, mentre il prendisole di poppa, alle spalle della cucina (dotata di lavandino, frigorifero e mobile con grill o piano cottura) dovrebbe confermarsi ideale per il relax e la convivialità. In proposito il cantiere anticipa che “l’accesso alla spiaggetta per un tuffo in mare sarà veloce e agevole, come pure raggiungere chi sta prendendo il sole a prua, dove si trova l’area dinette attrezzata con comode poltroncine”.

Sottocoperta la superficie dedicata al riposo notturno è stata studiata per garantire privacy e comfort, con soluzioni di design che – assicurano i progettisti - consentono di godere di spazi normalmente impensabili per un’imbarcazione di queste dimensioni. Più in dettaglio il nuovo Seawalker 35 prevede una cabina open space con letto matrimoniale a prua, dotata di comodi mobili e un ampio bagno con doccia separata. Altri due letti singoli sono previsti al di sotto del piano di coperta, in corrispondenza della zona di guida. La portata massima sarà di 10 persone, anche se non più di 4 potranno pernottare a bordo.

L’allestimento di questo nuovo modello rientra nel piano di rilancio di Fiart Mare, avviato – come detto – nel 2020, con l’insediamento di un nuovo management, rappresentato da Simone Lorenzano, direttore generale; Marco Vertecchi, business&executive coach, e Giulio Bertani, direttore commerciale. Rinnovamento della gamma a parte, l’azienda ha avviato anche, da novembre 2020, un piano di espansione in tutta Europa, grazie ad accordi con nuovi dealer che affiancano la consolidata rete commerciale dislocata tra l’Italia e la Francia del Sud.

“La politica di espansione che abbiamo adottato è volta a coprire tutto il territorio europeo, in modo da rafforzare la nostra immagine e le opportunità di vendita, garantendo al contempo un servizio più efficace e puntuale al cliente finale” ha spiegato a suo tempo Giulio Bertani. “Nel 2020 – ha aggiunto il manager - i risultati di vendita sono stati superiori rispetto al 2019, grazie all’impegno dell’azienda e dei dealer che stanno facendo crescere il marchio Fiart all’estero. Ci stanno contattando diversi operatori che vogliono cooperare con noi e questo è un segnale per noi molto positivo.”

Più in dettaglio, tra fine 2020 e primi mesi del 2021 sono state ben 12 le società estere operanti nel settore nautico che hanno firmato un accordo di dealership con Fiart, oltre a due nuovi centri in Italia, My Yacht di Sassari e Lisca Bianca di Palermo, che garantiranno il servizio di vendita e post-vendita nelle isole maggiori. La prima ad entrare nel gruppo Fiart è stata Dynamic Boat in Grecia e Cipro, che ha contribuito a lanciare con successo sul mercato greco il modello Seawalker 43, ottenendo immediati risultati. E ancora: nuove dealership per la commercializzazione hanno assicurato il potenziamento della presenza Fiart nei paesi che si affacciano sul Mar Adriatico (Albania, Slovenia-Croazia e Montenegro) mentre a nuovi dealer è stata affidata anche la copertura della penisola iberica e delle isole Baleari.

Dopo il consolidamento dell’area mediterranea, Fiart si è rivolta anche verso altri mercati come l’Ucraina, la Polonia, la Turchia e il Medio Oriente, che ha potenzialità tutte ancora da esplorare grazie allo strategico ingresso della SF Yacht di Dubai, che consentirà all’azienda italiana di far conoscere i propri brand nel mercato del Middle-East. Tra gli obiettivi perseguiti anche il consolidamento delle attività di Fiart Rent, la divisione dedicata alla locazione delle barche prodotte a Baia, modelli compresi fra 35 e 60 piedi che non tutti possono acquistare ma molti possono noleggiare.