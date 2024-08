Fiart allo Yachting Festival di Cannes con il nuovo P52 e la gamma aggiornata della linea Seawalker

Come tradizione consolidata, Fiart sarà presente allo Yachting Festival di Cannes, in programma dal 10 al 15 settembre. E non sarà una presenza di routine: il cantiere di Baia ha annunciato infatti che esporrà in anteprima mondiale il nuovissimo P52, “fratello minore” del P58, primo esemplare della nuova linea di cabinati di lusso firmata da Stefano Pastrovich e destinata a una clientela che cerca prodotti tailor-made, curati nei minimi dettagli. Reduce da una esclusiva passerella a Montecarlo, il già noto P58 sarà esposto a Cannes assieme a 4 unità della ben nota gamma Seawalker.

Il nuovo P52, com’è facile immaginare, condivide con il fratello maggiore le scelte estetiche e stilistiche e tutti i plus caratteristici della Linea, in una misura più contenuta: 16 metri circa, in cui possono trovare comodamente spazio 16 persone.

All’esterno, il parabrezza a tutto baglio, con una grande porta conduce dalla zona prodiera all’area centrale in completa sicurezza, rendendo tutti gli spazi interconnessi ma al contempo separabili, con un’area living e dinner ampia e confortevole, per vivere appieno il tempo libero.

Tre enormi prendisole nella zona poppiera e una grande vasca prendisole a prua, la cucina esterna attrezzata ed un tavolo da pranzo da 8 posti dovrebbero rendere la vivibilità degli spazi esterni assolutamente eccezionale per una barca di 52 piedi.

Tra le caratteristiche del nuovo modello spiccano anche il garage per il tender e la spiaggia di poppa transformer, ideale sia come passerella che come piattaforma per i bagni in mare. Altri dettagli sulle dotazioni, la motorizzazione e le prestazioni saranno svelati a Cannes.

Solo poche settimane fa, intanto, il P58 ha incantato la Costa Azzurra grazie alle sue linee innovative e imponenti e alle scelte personalizzate di un armatore monegasco, entrato in possesso di una versione custom che dispone di due grandi cabine armatoriali, ognuna dotata di bagno con zona beauty ed una grande doccia. Secondo il cantiere “è una barca curata in ogni dettaglio, raffinata ed elegante, da vivere sopra e sotto coperta con spazi e soluzioni abitative mutuate dall’interior design, che fanno sentire chi la sceglie come a casa, in una grande e accogliente villa sul mare”.

All’esterno del P58 si possono individuare quattro aree fruibili senza soluzione di continuità: a poppa, l’area dedicata al sole e al relax ospita due grandi prendisole e continua, un gradino più a prua, con un’ampia dinette con cucina esterna, un grande tavolo da pranzo da 8 posti e altri due prendisole.

Sottocoperta la sensazione di ampiezza è amplificata dal salone alto oltre 3 metri, estremamente luminoso grazie alla presenza di un sistema di lucernari; l’arredamento è curato e personalizzabile dall’armatore, con essenze preziose e tessuti eleganti. Nessun dubbio sul trovarsi al centro di un ambiente unico e irripetibile.

Al prossimo Yachting Festival di Cannes sarà possibile ammirare anche un ulteriore step di personalizzazione grazie all’intervento di Missoni, mirato a impreziosire gli spazi esterni del Fiart P58 con i suoi tessuti declinati su cuscini zigzag multicolori. La collaborazione con il celebre stilista è stata decisa dai vertici del cantiere in quanto le aziende sono “due family company che condividono alcuni valori fondanti, legati all’artigianalità e cura del prodotto Made in Italy”.

Accanto ai due yacht della linea P non mancherà, come detto, l’arcinota gamma Seawalker, punto di riferimento di Fiart per il design originale e ricercato, per l’ottima tenuta di mare, per il layout esterno e l’estremo comfort assicurato sottocoperta. A Cannes si potranno ammirare il Seawalker 35 in versione super accessoriata, con plancetta up&down e falchette abbattibili laterali; il Seawalker 39 e l’ammiraglia Seawalker 43, anche in versione Panorama, perfetta per crociere più lunghe, con soluzioni studiate ad hoc nella zona di comando che permettono una navigazione asciutta e riparata. Tutte le barche esposte al salone francese saranno disponibili anche per prove di navigazione.