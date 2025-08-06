FIM: in arrivo Contessa Sport Fly 560, prima barca con sistema di galleggiamento d’emergenza

Per ora è soltanto un progetto, ma è stato definito in tutti i dettagli e in occasione dello Yachting Festival di Cannes (9-14 settembre) verrà presentato in anteprima, utilizzando i rendering di quella che sarà una delle principali attrazioni dell’edizione 2026 del salone nautico francese. Il riferimento è alla futura nuova imbarcazione di FIM (Fabbrica Italiana Motoscafi), il cantiere di Cividate al Piano (Bergamo) che dal 2019 si è fatto conoscere come una delle realtà emergenti dell’industria nautica italiana, impreziosita dalla collaborazione con BMW, e con una rete di vendita che copre Europa, bacino del Mediterraneo e America.

La nuova barca annunciata per il 2026 si chiama Contessa 560. Sarà uno yacht sport fly di circa 17 metri che andrà a collocarsi nella parte alta della gamma, proponendosi come alternativa più moderna e lussuosa rispetto ai già noti FIM 440 e 500 Regina. “Per noi – fa sapere il cantiere – sarà il modo migliore per entrare nel segmento degli yacht sport fly di fascia superiore”. L’obiettivo dichiarato è andare avanti nella crescita del brand, guardando al futuro con coerenza e mantenendo intatti i tratti distintivi, ovvero design ricercato, innovazione e una forte impronta artigianale.

Prim’ancora di sollevare i veli sul progetto, dalla sede di Cividale i vertici del cantiere fanno sapere che con il 560 Contessa “verrà ampliato l’orizzonte progettuale rimanendo fedeli alla propria cifra stilistica”. E – viene anticipato – “ciò avverrà con uno sport fly compatto, dinamico ed elegante, in cui proporzioni equilibrate e linee tese si fondono in modo armonico”.

In base alle anticipazioni lasciate trapelare, il flybridge del Contessa 560 si inserirà con naturalezza nel profilo dell’imbarcazione, esaltandone l’essenzialità formale e offrendo al contempo nuovi spazi funzionali. In linea con la filosofia della gamma, inoltre, la nuova barca adotterà un approccio progettuale centrato sulla Driving Experience del cantiere, un’esperienza di guida immersiva che mette al centro l’armatore, nata dalla collaborazione con Designworks, l’innovation studio di BMW Group, già introdotta a bordo del 640 Contessa.

Frutto di un’attenta ricerca su ergonomia, tecnologie intuitive e materiali ispirati al mondo automobilistico, questa filosofia progettuale valorizza dunque il piacere della navigazione e definisce uno dei tratti distintivi della gamma FIM. Ma il punto forte del progetto che verrà svelato a Cannes (e subito dopo presentato anche al Salone di Genova) è un altro: il 560 Contessa sarà la prima imbarcazione al mondo dotata di un inedito sistema brevettato di galleggiamento d’emergenza, progettato per garantire la massima sicurezza, sia a salvaguardia della barca, sia delle persone a bordo. Tutto ciò – viene assicurato - anche in caso di falle, impatti, o spiaggiamento.

Altro punto forte del progetto che sarà illustrato a Cannes sta nella sinergia con due partner d’eccellenza: Design aLOT, per le linee esterne, e lo Studio Nerocardinale per gli interni. Il dialogo continuo tra il cantiere e i due studi ha dato vita al progetto di un’imbarcazione che interpreterà in chiave contemporanea i valori del brand, coniugando estetica, comfort e tecnologia.

Accanto all’anteprima del nuovo modello, FIM esporrà a Cannes e a Genova modelli della gamma open walkaround: il 500 e il 440 Regina, entrambi già noti come espressione di un design funzionale, sofisticato e attento alla qualità costruttiva. Il FIM 500 unisce comfort di bordo, tecnologie smart e layout trasformabili, mentre il 440 brilla per la generosità degli spazi, grazie a terrazze abbattibili, ambienti modulari e materiali sostenibili. Materiali forniti, in molti casi, da partner che esaltano anche l’artigianalità e l’attenzione al dettaglio, così come preteso dai soci del cantiere, Corrado Piccinelli, Manuela Barcella e il socio investitore Vannis Marchi, imprenditore di successo e co-fondatore del noto brand di moda Liu Jo.