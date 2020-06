Fincantieri e Chantiers de l’Atlantique, tagliata la prima lamiera della prima unità di supporto logistico LSS

CASTELLAMMARE DI STABIA - Passa per la Campania l’avvio dell’alleanza tra Italia e Francia per le navi di superficie. È nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, infatti, che ha avuto inizio, con il taglio della prima lamiera, la costruzione delle quattro sezioni di prua per altrettante unità di supporto logistico Lss (Logistic Support Ship) ordinate a Fincantieri da Chantiers de l’Atlantique nell’ambito del programma Flotlog (Flotte logistique). Questa prima collaborazione in assoluto tra Chantiers de l’Atlantique e Fincantieri è parte della più ampia alleanza tra Italia e Francia in materia di navi di superficie. Ma in un’ottica di un grande e unico cantiere europeo italofrancese potrebbe essere una vera e propria prova generale, anche se per ora limitata a navi militari.

I quattro blocchi di prua saranno consegnati tra il 2021 e il 2027 e saranno assemblati a Saint Nazaire in Francia dove si costruiscono quattro navi di supporto logistico (Lss) per la Marina francese. La collaborazione Italo francese rientra nel consorzio temporaneo formato da Chantiers de l’Atlantique e Naval Group nell’ambito del programma franco-italiano Lss guidato da Occar (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti) per conto di Dga, la direzione generale per gli armamenti francese, e della sua controparte italiana Navarm.

Il progetto Lss, infatti, è parte del programma pluriennale per il rinnovamento della flotta della Marina Militare Italiana. Un programma che di caratterizza per un altissimo livello di innovazione che rende la nave estremamente flessibile nei diversi profili di utilizzo con un elevato grado di efficienza.

La Lss coniuga, infatti, la capacità di trasporto al trasferimento ad altre unità navali di carichi liquidi (gasolio, combustibile avio, acqua dolce) e solidi (parti di rispetto, viveri e munizioni). Insomma navi flessibili adatte a svolgere missioni diverse a seconda dalle esigenze che di volta in volta si manifestano.