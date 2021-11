Fincantieri, intesa con Navantia per collaborazione difesa UE. Rafforzare cooperazione in cacciatorpediniere e altre navi

TRIESTE - L’italiana Fincantieri e la spagnola Navantia, che costruisce navi militari, hanno raggiunto un accordo per un Memorandum of Understanding (MoU) per rafforzare la loro relazione e valutare una collaborazione allargata in campo navale e marittimo. In particolare si valuteranno le opportunità legate alla Marina italiana e a quella spagnola, tra cui i progetti congiunti e la partecipazione allo sviluppo dei prossimi cacciatorpediniere e di altre piattaforme navali che faranno parte della futura Forza di Difesa Europea.

La firma del MoU avverrà domani allo stand Navantia alla fiera FEINDEF - Fiera Internazionale sulla Difesa e Sicurezza di Madrid - tra il Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri Giuseppe Giordo e il Presidente di Navantia Ricardo Domnguez. Navantia e Fincantieri stanno già collaborando sul programma European Patrol Corvette (EPC), ad oggi la più importante iniziativa navale nell’ambito del progetto europeo Permanent Structured Cooperation (PESCO), insieme con la francese Naval Group.