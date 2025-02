Fincantieri, maxi commessa da 9 mld per Norwegian Cruise. Costruirà 4 nuove navi nei cantieri di Monfalcone

Fincantieri si è aggiudicata la commessa più grande della sua storia, la realizzazione di quattro maxi navi da crociera per conto della Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), per un valore di 9 miliardi di euro secondo stime di mercato. Si tratta delle navi più grandi mai costruite per la Norwegian e che, come anticipato ad aprile 2024, rappresenteranno il top della flotta della compagnia. Oggi la Lettera di Intenti firmata con Norwegian e annunciata l'8 aprile scorso, si è trasformata in un ordine per la costruzione di 4 nuove navi. Per una stazza lorda di circa 226mila tonn, le unità saranno costruite nei cantieri di Monfalcone.

L'ordine assicurerà lavoro e quindi occupazione per dieci anni perché l'accordo prevede la consegna della prima unità nel 2030 e, successivamente, nel 2032, 2034 e 2036. Ciascuna nave avrà oltre 5.100 posti letto e potrà ospitare a bordo oltre 8.300 persone, compreso il personale. Fincantieri in una nota sottolinea che le maxi navi da crociera saranno progettate secondo i «più elevati standard di comfort e tecnologia», e integreranno «soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale, riducendo l'impatto ecologico e migliorando l'efficienza energetica». Come si apprende, il Gruppo sarà concentrato su innovazione, qualità, profittabilità creando competitività di lungo termine. Fincantieri ha già realizzato due navi per NCL: «Norwegian Prima» e «Norwegian Viva», nei prossimi mesi sarà consegnata «Norwegian Aqua», prima unità della classe Prima Plus. Altre tre unità sono in diverse fasi di progettazione e costruzione.