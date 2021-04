Fincantieri, Vard realizzerà 3 service operation Vessel. Serviranno parco eolico di Dogger Bank, consegna nel 2023

TRIESTE - Vard, controllata di Fincantieri e fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e la costruzione di 3 Service Operation Vessel (Sov) per la società scozzese North Star Renewables. Lo annuncia Fincantieri. Le unità, sviluppate da Vard in collaborazione con il cliente, saranno costruite nel cantiere di Vung Tau in Vietnam e consegnate nel 2023. Serviranno il parco eolico di Dogger Bank, a circa 130 chilometri a largo della costa orientale dell’Inghilterra, nel Mare del Nord, che una volta completato - riferisce Fincantieri - sarà il più esteso al mondo. Su questo sito convergono le attività di alcuni tra i maggiori operatori del settore, tra cui SSE Renewables, Equinor ed Eni. La più grande delle navi, basata sul design 4 19 di Vard, è stata progettata per la manutenzione programmata del parco eolico, con una lunghezza di 85 metri e la capacità di ospitare 78 persone in cabine singole; le altre due saranno basate sul design 4 12, sviluppato per la manutenzione correttiva, con una lunghezza di 78 metri e una capacità di 60 persone.