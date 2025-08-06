Fini 35, ora anche fuoribordo il gommone in carbonio di 10 metri: progettato da Ceccarelli, vola a 40 nodi

Dopo l’entrobordo, presentato a fine maggio al Salone di Venezia, arriva anche la versione fuoribordo del Fini 35, gommone full-carbon di 11 metri ad alte prestazioni costruito a Castelliri (Frosinone) da Tecnavan Interiors su progetto di Giovanni Ceccarelli: un gioiello di stile e tecnologia destinato a rispondere al meglio a una tendenza sempre più marcata di quella parte del mercato che mira ad esaltare prestazioni, versatilità, abitabilità.

Motorizzato con due fuoribordo da 300 o da 350 cavalli (a discrezione dell’armatore), il nuovo Fini 35 promette velocità di 40 nodi e andature di crociera destinate a privilegiare sicurezza e comfort. Ciò grazie a una carena a V variabile realizzata sfruttando le esperienze aeronautiche del costruttore, al complesso processo costruttivo che ha comportato un risparmio di peso del 20% (impiegando materiale composito in carbonio preimpregnato con resina epossidica) e a uno specifico trattamento dei laminati.

Molto accurati anche altri aspetti: la società Fluid Engineering, che ha collaborato al progetto, ha analizzato a fondo il comportamento del battello in condizioni di velocità da 16 a 40 nodi, validando la geometria dello scafo. Sempre da Fluid Engineering è stata inoltre effettuata un’analisi aerodinamica con lo scopo di valutare l’impatto dell’aria su tuga e parabrezza.

Se a tutto ciò aggiungiamo la cura messa nell’allestimento degli interni, con una cellula abitativa al massimo livello grazie a una configurazione full optional che comprende domotica, condizionamento, attrezzature di cucina di alto livello, si avrà chiaro il quadro di un prodotto versatile, di qualità superiore, destinato ad occupare con successo la parte più alta del mercato.

Tutto ciò premesso, esteticamente il Fini 35 in versione fuoribordo non si discosta molto dalla precedente versione entrofuoribordo. E, come quella, può disporre, a richiesta dell’armatore, di un ampio T-Top realizzato con una struttura molto leggera e robusta, che può comprendere anche un impianto fotovoltaico.

Se la versione entrofuoribordo esalta l’abitabilità all’aperto del pozzetto, della poppa e dell’ampia “spiaggetta” dotata di alette ribaltabili che aumentano notevolmente l’area disponibile, sulla versione fuoribordo aumenta lo spazio disponibile per lo stivaggio di materiali, attrezzature e toys. La portata è di 14 persone e sotto coperta c’è posto per due persone nella cabina armatoriale, ovviamente “servita” anche da un bagno separato con lavello, doccia e WC comandato elettricamente. Non manca un ampio mobile cucina con frigo, piastra a induzione e lavello.

Nella configurazione full optional il nuovo Fini 35 è predisposto per accogliere le tecnologie più importanti disponibili oggi sul mercato. Dispone, tra l’altro, di un sistema di controllo dei sistemi di bordo mediante l’installazione dell'impianto domotico CZone di Master Volt che consente di attivare tutti i sistemi utilizzando come interfaccia utente il plotter Garmin posto sulla plancia. Il comfort, inoltre, è assicurato dall’impianto di condizionamento e riscaldamento presente nella cabina armatoriale.

Il prezzo del nuovo Fini 35 non è stato comunicato dal cantiere produttore. Presumibilmente potrebbe aggirarsi tra i 400.000 e i 450.000 euro, cui andrà aggiunto il costo dei due motori fuoribordo.