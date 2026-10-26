Fort Lauderdale Boat Show, made in Italy protagonista. Benetti si rafforza in Usa con l’Oasis 36M

Dopo i saloni europei di Cannes, Genova e Barcellona, la stagione fieristica della nautica si trasferisce in America, ovvero a Fort Lauderdale, in Florida, costa sudorientale dell’Atlantico, dove è in programma, dal 28 ottobre al primo novembre, l’edizione 2026 del FLIBS (Fort Lauderdale International Boat Show), kolossal che si sviluppa su sette diverse aree fronte mare, tra cui Bahia Mar Yachting Center, Las Olas Marina, Hall of Fame Marina, Pier Sixty-Six e il Broward County Convention Center. Gli organizzatori prevedono oltre 50 debutti, tra anteprime mondiali e prime presentazioni sul mercato americano: un numero che conferma il ruolo strategico del salone della Florida per i principali cantieri internazionali, soprattutto per quelli europei che guardano agli Stati Uniti come a uno dei mercati più importanti.

Numerosi i cantieri e marchi italiani di primo piano, supportati anche dal padiglione nazionale organizzato da ICE Agenzia in collaborazione con Confindustria Nautica. Non mancheranno Ferretti Group, con i suoi brand Pershing, Riva e Custom Line; Absolute (presente con le anteprime nordamericane dei modelli Navetta 58 e Navetta 66 e la nuova identità di brand); Mangusta, Solaris e, soprattutto, il colosso Azimut-Benetti, che oltre ad esporre buona parte della propria flotta, in testa il 40 metri Alpha Wafes e il 34 metri Samara, presenterà al mercato americano il nuovo progetto dell’Oasis 36M, un capolavoro che a un anno dal lancio ha già registrato nove unità vendute. Un risultato che conferma l’interesse del mercato per la filosofia Oasis e per la sua continua capacità di evolversi.

Nell’immediata vigilia del boat show della Florida il cantiere guidato da Giovanna Vitelli (presidente) e Marco Valle (amministratore delegato) ha tenuto a ricordare che gli Stati Uniti continuano a rappresentare la prima area geografica per Benetti, generando un terzo dell’order book complessivo. Un dato che evidenzia la solidità del brand e l’efficacia della strategia commerciale intrapresa nell’area. “In questo contesto – viene sottolineato in una nota diffusa dall’azienda - il Fort Lauderdale International Boat Show si conferma un’occasione per rafforzare la presenza di Benetti nel Paese, incontrare armatori, broker e partner e presentare per la prima volta al mercato americano il nuovo progetto Oasis 36M”.

“I risultati di Benetti negli Stati Uniti – prosegue la nota - sono sostenuti da una presenza strutturata e radicata nel territorio, e gli uffici al Pier Sixty-Six di Fort Lauderdale inaugurati nel 2025 costituiscono il punto di riferimento e il centro operativo delle vendite, grazie a un team dedicato che assicura un presidio diretto del mercato e una gestione capillare delle relazioni con armatori, broker e partner strategici”.

Oggi un terzo dell’order book di Azimut-Benetti proviene dagli Stati Uniti, e per questo, alla vigilia del salone della Florida, l’azienda leader della cantieristica italiana tiene a far sapere che “si continuerà a rafforzare la presenza in questo mercato per essere sempre più vicini ai nostri armatori e rispondere al meglio alle loro esigenze”.

Tornando alle imbarcazioni, vale la pena ricordare che al FLIBS Benetti porta in primo piano la famiglia Oasis, che esprime al meglio il suo concetto di vita a bordo: un’esperienza in cui design, comfort e convivialità valorizzano la qualità del tempo trascorso sul mare. Questa centralità si traduce, come detto, nella presentazione al mercato americano del progetto Oasis 36M e nella presenza in acqua di due yacht della famiglia: il 40 metri M/Y Alpha Waves e il 34 metri M/Y Samara.

L’Oasis 36M è la più recente evoluzione di questa famiglia di yacht. Il progetto nasce dall’obiettivo di integrare soluzioni tecniche e funzionali sempre più avanzate con le migliori esperienze raccolte dagli armatori e dagli equipaggi delle unità già in navigazione. Ne deriva una nuova architettura navale, una diversa interpretazione degli spazi a bordo e l’introduzione di tecnologie che elevano ulteriormente i livelli di comfort, silenziosità ed efficienza idrodinamica ed energetica. A Fort Lauderdale sarà inoltre presentato nuovamente l’Oasis 42M, il progetto che a un anno dal lancio ha già registrato nove unità vendute. Un risultato che conferma l’interesse del mercato per la filosofia Oasis e per la sua continua capacità di evolversi.