Fratelli Aprea, cresce la gamma delle lance firmate da Brunello Acampora: dopo l’ammiraglia 52, ecco la Lancia 42

Dalle barche da pesca ai gozzi plananti, e poi dalle lance con la poppa squadrata (in genere barche per trasporto persone e materiali) alle barche da diporto, costruite (come i gozzi di moderna generazione) in vetroresina e legno, con finiture eleganti e qualità marine insospettabili. E’ su questa rotta ormai tracciata che continuano ad avanzare con coraggio, lungimiranza e capacità i Fratelli Aprea (sorrentini come i cugini di Aprea Mare). A loro si deve il lancio, nel 2023, della Lancia Aprea 52, capolavoro di stile, eleganza e prestazioni progettato con la collaborazione di quell’autentico genio del design marino che risponde al nome di Brunello Acampora (Victory Design). E a loro si deve, oggi, vigilia dei grandi saloni nautici di fine estate (Cannes e Genova) l’annuncio di un nuovo arrivo destinato ad ampliare le possibilità di scelta: prima a Cannes e poi a Genova verrà infatti presentata in anteprima mondiale la Lancia Aprea 42, altra rivoluzionaria new entry nel “nuovo mondo” delle lance da diporto.

Se non bastasse, a Genova verrà presentata anche una versione aggiornata della Lancia Aprea 52. Tutto ciò a dimostrazione di una vitalità insospettabile, ispirata da un motto da sempre condiviso con Brunello Acampora: “Non si inventa mai nulla. È a forza di evoluzioni che si fa la rivoluzione”.

Ma andiamo con ordine. E cominciamo col dire che la nuova Lancia Aprea 42 (12,80 metri) non vuol essere una versione ridotta della 52, ma un modello tutto nuovo, sviluppato con un’identità autonoma, ovvero su una carena wide, concepita per garantire stabilità, comfort di navigazione e sicurezza. Qualità messe al centro del progetto e ritenute importanti anche per una comoda navigazione in regime semidislocante, senza per questo escludere la velocità pura, in planata. La nuova Lancia 42 viene accreditata infatti di velocità dell’ordine di 36 nodi, con una motorizzazione affidata, sull’esemplare numero 1, ai Volvo Penta IPS 500. Ciò detto, sarà possibile motorizzare la barca anche con gruppi poppieri o, in particolare per l’esportazione negli USA, con due fuoribordo da 450 cavalli.

A giudicare dalle prime informazioni e dai rendering diffusi dal cantiere gli esterni presentano linee moderne e continue, mentre gli interni sono proposti nella configurazione Family, che prevede spazi vivibili e un’attenzione particolare all’ergonomia. Tra le soluzioni introdotte vi è il Comfort Corner, un’area bar-caffetteria interna pensata per offrire momenti di relax senza dover utilizzare il ponte principale.

La coperta è stata ridisegnata con una prua ottimizzata per favorire convivialità e spazi di relax. Rivestimenti, tappezzerie e tessuti sono stati selezionati tra materiali pregiati e comprendono anche proposte firmate Loro Piana.

Al Cannes Yachting Festival debutterà il primo esemplare in una special edition Aurora Gold, caratterizzata da scafo color oro abbinato a inserti in mogano lucidato a specchio con sedici mani di vernice artigianale. La poppa, in particolare, riprende lo stile caratterizzante già adottato sulla Lancia 52, autentico tratto distintivo dell’identità del cantiere.

A proposito della “sorella maggiore”, già finalista all’European Powerboat of the year 2024, come detto verrà esibita a Genova in una nuova livrea blu (denominata Blu Ieranto, in omaggio alla splendida baia che si trova a cavallo tra le costiere sorrentina e amalfitana) e con interni aggiornati, proposti in configurazioni flessibili da due o tre cabine, tutte con bagni indipendenti. Il design interno è stato ulteriormente impreziosito con finiture in legni pregiati e tessuti per la nautica selezionati. Com’è noto, l’ammiraglia dei Fratelli Aprea può essere motorizzata con opzioni a linea d’asse (due Man i6-850) oppure con i Volvo Penta IPS800, o anche con 4 fuoribordo Mercury Verado da 600 cavalli.