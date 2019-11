Frauscher Demon Air: la potenza sale a 440 hp ma resta un comodo offshore con 4 posti letto

OHLSDORF - Quasi 14 metri di lunghezza (13,91), linea sportiva fino all’aggressività, prestazioni esaltanti, ma anche spazio sufficiente per 12 persone, con 4 comodi posti letto. E’ l’dentikit del Demon Air 1414 di Frauscher, che nella prima serie è stato venduto in oltre 30 esemplari in due anni e nella seconda – presentata in anteprima al Salone di Cannes - è ora disponibile per gli ordini in vista della stagione 2020, con un prezzo di listino che parte da 882.914 euro (IVA inclusa).

Costruito a Ohlsdorf, in Austria, nel cantiere diretto da Stefan Frauscher, il nuovo Demon Air è distribuito in Italia da Nautica Feltrinelli, storica azienda con sede a Gargnano sul Garda, che quest’anno ha tagliato il traguardo dei 100 anni con l’obiettivo di continuare la storia di successo da tempo intrapresa con il partner austriaco. Un partner attivo e poliedrico, che produce imbarcazioni a benzina, diesel, elettriche e ibride, nonché barche a vela, tutte caratterizzate da uno stile inconfondibile, con design d’ispirazione retrò, su carene estremamente performanti e cura maniacale dei dettagli.

Come il modello che l’ha preceduto, anche il nuovo Frauscher 1414 Demon Air è stato progettato con la collaborazione dello Studio Kiska, che nel design ha ripreso tutti gli stilemi tipici del marchio e ha puntato su uno stile minimalista: la prua dritta e verticale, le murate con l’intaglio a forma di Z e il parabrezza privo di cornice. Grazie alla posizione centrale ed arretrata della timoneria, questa variante Air offre più spazio e comfort rispetto ai precedenti modelli Frauscher e fa qualche concessione al retrò, come nel caso della strumentazione analogica.

A prua è presente un comodo salotto che all’occorrenza si trasforma in zona prendisole, mentre alle spalle della console sono presenti un mobile bar, un ulteriore comodo salotto, un ampio prendisole e una spaziosa piattaforma da bagno. Nella cabina è collocata una sala toilette alta 1,95 metri, completa di doccia e servizi e, come detto, trovano spazio quattro comodi posti letto in due zone separate. Tutto ciò fa del 1414 Demon Air una barca di innegabile eleganza ma anche incredibilmente versatile, ideale sia per escursioni di breve durata, sia per brevi crociere.

Sono principalmente due le caratteristiche che distinguono il nuovo 1414 Demon Air non solo dagli altri modelli Frauscher, ma anche dalla concorrenza. La più apprezzata è il T-top, realizzato in fibra di carbonio e con un peso di soli 150 chili. “Il parasole si trasforma in un oggetto di design” tiene a far notare il cantiere, per sottolineare la sintonia tra forma e funzione. Ulteriore elemento distintivo è costituito dalle prese d’aria laterali, anch’esse realizzate in carbonio, materiale che il cantiere impiega strategicamente sfruttandone leggerezza e resistenza. Oltre a riparare dal sole e caratterizzare il lay-out estetico dell’unità, il T-top alloggia, tra l’altro, gli altoparlanti per una migliore acustica hi-fi a bordo, nonché il sistema di illuminazione a LED.

Altra pregevole realizzazione è il tavolo di 4 metri in teak estraibile nell’area relax di prua grazie a un comando elettrico: apprezzabile la possibilità di abbassarlo a livello dei cuscini dei sedili per creare una zona prendisole riparata, ma anche di farlo sparire del tutto nel pavimento del pozzetto, in modo esaltare il senso di libertà proprio in omaggio al nome Air. Come ormai tradizione, anche per il nuovo 1414 Demon Air è prevista la possibilità di personalizzare l’imbarcazione a piacimento, a cominciare dal colore dello scafo e dei rivestimenti o dalla scelta dei motori.

A tal proposito vale la pena ricordare che in un primo momento il cantiere aveva optato per una motorizzazione standard costituita da 2x400 Volvo Penta, mentre dopo i test seguiti all’anteprima a Cannes è stato deciso di elevare la potenza motorizzando il Damon Air con 2 propulsori da 440 cavalli, per un totale di 880. In alternativa è possibile scegliere anche una motorizzazione ancora più performante: 2x520 hp, sempre con piedi poppieri.

Chi ha avuto il privilegio di provare il nuovo Damon Air (ancora con i 2 motori da 400 hp) ha rilevato una tenuta di mare eccellente (anche con onde formate), capacità di virate strette e brusche senza rischi, velocità dell’ordine di 38 nodi e comode andature di crociera a 25 nodi. Un comunicato diffuso dal cantiere informa però che con la nuova motorizzazione più potente (440 hp) la velocità massima tocca i 42 nodi, mentre l’andatura di crociera si attesta attorno ai 32.

Secondo Stefan Frauscher “con il modello 1414 Demon Air è stata creata una imbarcazione offshore che combina la guida vivace di un motoscafo sportivo con il lusso di uno yacht. Che si tratti di un’uscita dopo il lavoro con gli amici, di una gita in famiglia per fare una nuotata, di un lungo fine settimana per mare o di un tragitto veloce tra due isole, 1414 Demon Air è perfetto per ogni situazione. E quanto agli allestimenti, a livello di customizzazione non c’è quasi nessun desiderio che non possiamo trasformare in realtà”.