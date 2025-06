Frauscher protagonista a Venezia con Nautica Feltrinelli: in primo piano l’elettrico e il restauro della storica Lido 686

Anche l’edizione 2025 del Salone nautico di Venezia ha visto tra i protagonisti il cantiere austriaco Frauscher, rappresentato in Italia da Nautica Feltrinelli, concessionario attivissimo, sempre in prima linea nella promozione di questo brand che fa dell’impegno su ricerca e innovazione uno dei capisaldi della propria attività.

Dopo la partecipazione alla Biennale Architettura insieme alla Norman Foster Foundation e al partner Porsche, dove ha presentato l’850 Fantom Air, il cantiere di Ohlsdorf (uno dei più moderni al mondo) è tornato dunque nuovamente in Laguna, dove sono stati presentati anche il Frauscher 740 Mirage Air con nuova motorizzazione firmata Evoy, il 1017 GT 2nd Generation e l’ammiraglia 1414 Demon con T-Top in carbonio. In primo piano, al Collector’s Corner, anche una storica barca, la 686 Lido, completamente restaurata presso il Cantiere Feltrinelli di Gargnano sul Garda. Ma andiamo con ordine.

Il Frauscher 850 Fantom Air, motoscafo di 8,67 metri dotato della tecnologia di propulsione all’avanguardia della Porsche Macan elettrica, ha conquistato ancora una volta la scena, con le sue linee tese, i suoi dettagli esclusivi (come il volante Porsche del tutto simile a quello della Macan) e la sua capacità di assicurare prestazioni sportive grazie alla collaborazione con il marchio automobilistico di Stoccarda, che fornisce la motorizzazione elettrica da 170-400 kW con batterie da 100 kWh, assicurando prestazioni entusiasmanti a emissioni zero.

Accanto al Fantom Air, Frauscher ha esibito a Venezia anche altre attrazioni, testimonianze di dei progressi compiuti portando avanti diverse collaborazioni tecniche nell’ambito della propulsione elettrica, settore in cui il cantiere si conferma tra i pionieri a livello internazionale. Il Salone della Serenissima s’è rivelato dunque occasione propizia anche per il debutto italiano della Frauscher 740 Mirage Air powered by Evoy: una barca di 7,47 metri nata dalla collaborazione con Evoy, azienda norvegese specializzata in motorizzazioni elettriche, grazie alla quale è stato possibile abbinare al motore entrobordo elettrico Breeze da 120 hp la trasmissione con piede poppiero Mercruiser, soluzione tecnica che consente a questo day-cruiser di offrire coppia immediata, accelerazione fluida e navigazione silenziosa, segnando un nuovo traguardo per la nautica premium a emissioni zero: un comparto in evoluzione che Frauscher e Feltrinelli curano con particolare impegno, puntando soprattutto sulla navigazione lacustre.

Accanto alle proposte a propulsione elettrica, la lineup esibita da Frauscher a Venezia ha compreso anche due storici modelli con motorizzazione termica: il Frauscher 1017 GT 2nd Gen (evoluzione dell’inconfondibile Gentlemen’s Racer e uno dei best seller del marchio) e l’ammiraglia 1414 Demon, messa in mostra con un elegante T-Top in carbonio.

Il Salone di Venezia ha visto inoltre, anche quest’anno, il ritorno del Collector’s Corner, l’iniziativa di Feltrinelli per celebrare i capolavori Frauscher usciti di produzione ma destinati a lasciare un segno nella memoria degli appassionati del marchio. L’obiettivo di quest’operazione è restituire nuovo fascino a barche fuoriserie, oggi ancora più belle ma, soprattutto, più efficienti, confortevoli e performanti, grazie anche a una serie di materiali e innovazioni tecnologiche non disponibili ai tempi della prima realizzazione.

All’interno dell’Arsenale è stato dunque messo in mostra un modello di Frauscher 686 Lido, imbarcazione dalle linee pulite ispirate all’eleganza degli anni ’30, design sportivo, ottime prestazioni e attenzione ai dettagli. Questo modello è stato completamente restaurato da Feltrinelli e oggi dispone di un motore, una trasmissione, un’elettronica e un impianto stereo nuovi, che nel 2006 non sarebbe stato possibile installare. Queste migliorie, assieme ad altri dettagli, hanno contribuito a regalare a questa imbarcazione un fascino senza tempo che la rende un unicum del settore.