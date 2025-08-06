Fuoribordo: boom Mercury con i V10 Verado 425 e 350 cv. Non decolla il patentino per 16enni e motori fino a 115 cv

Dopo un 2024 non del tutto soddisfacente, varcata la soglia di metà anno 2025 le prospettive per il mercato dei motori fuoribordo si delineano generalmente positive, con una crescita, sia pur moderata, prevista sia per il mercato tradizionale che per quello elettrico. L’attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica giocherà un ruolo chiave nel determinare il successo delle aziende del settore, ma è in fase di crescita anche il mercato tradizionale dei motori a benzina, con nuove tecnologie e modelli disponibili, soprattutto nella parte alta del mercato, quella destinata alla motorizzazione di barche di dimensioni maggiori.

Contrariamente alle previsioni, stenta però a decollare quella parte del mercato che aspirava al maggiore incremento, ovvero quella concentrata sulle motorizzazioni oltre i 40 cv (le uniche che abilitano alla guida senza patente) e fino a 115 cv. Queste ultime sono, com’è noto, teoricamente utilizzabili anche a 16 anni con il cosiddetto patentino, ovvero con la patente D1 che abilita alla navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa con natanti fino a 10 metri. Purtroppo però la burocrazia ha rallentato l’entrata in vigore della normativa per gli esami, e dunque occorre ancora tempo.

Si dimostra invece vivace il comparto delle potenze superiori. Ed è in questo ambito che si segnalano, in questa fase della stagione nautica, le novità introdotte da Mercury, il colosso americano leader del mercato mondiale, che da poco ha presentato due novità importanti: il nuovo V10 Verado da 425 cavalli e l’aggiornamento del V10 da 350 cavalli.

Si tratta di due motori che arricchiscono ulteriormente l’offerta nella fascia alta del mercato fuoribordo, affiancandosi al già noto motore da 400 cavalli. Inutile dire che in tal modo Mercury non solo rafforza la leadership nella parte alta del mercato, ma conferma la capacità di assicurare, al di là e al di qua dell’oceano, prodotti di assoluta avanguardia, in grado di offrire potenza ed efficienza ai massimi livelli. Lo ha sottolineato il presidente di Mercury Marine, John Buelow, ricordando che con i nuovi motori “viene alzata l’asticella nella categoria dell’alta potenza e riaffermata la posizione della famiglia Verado come punto di riferimento per quanto riguarda le prestazioni dei fuoribordo nel segmento premium”.

Prima del lancio commerciale, il nuovo Verado V10 da 425 hp è stato messo alla prova in test comparativi su una console centrale da 26 piedi, con 5.000 libbre di carico. E il risultato – secondo le informazioni fornite dal costruttore – è stato più che soddisfacente, con un’accelerazione da 0 a 30 miglia più veloce di ben 3 secondi rispetto a un motore concorrente da 450 hp. Al di là della velocità, il nuovo motore risulta anche più leggero di 115 kg e può vantare un alternatore da 150 ampere, il più potente nella sua categoria. Sempre secondo i dati illustrati dalla Casa, il nuovo fuoribordo americano risulta anche più silenzioso. E tanto basta a far dire, in casa Mercury, che “questa nuova versione da 425 cavalli coniuga performance brutali con il tipico comfort raffinato della gamma Verado”.

E’ stato rinnovato in profondità anche il Verado V10 da 350 hp, al quale è stato dedicato un importante aggiornamento tecnico pensato per esaltare velocità, coppia ai medi regimi e capacità di gestione energetica a bordo. Secondo la Casa, nei test in mare sono stati registrati anche in questo caso risultati eccellenti, con prestazioni superiori rispetto a un motore concorrente di pari potenza: +2,7 miglia in velocità massima (con carico leggero), accelerazione da 0 a 30 miglia più rapida di 4 secondi e da 0 alla velocità massima più veloce di ben 17,8 secondi (in configurazione pesante).

Notevole anche l’incremento nella coppia ai medi regimi, che consente un’accelerazione da 0 a 50 miglia migliorata del 15% rispetto al modello precedente. Sul fronte del comfort, inoltre, in casa Mercury assicurano che il nuovo motore da 350 hp è fino al 40% più silenzioso in crociera rispetto ai concorrenti, mentre l’alternatore produce quattro volte più potenza utile in navigazione, a tutto vantaggio dell’autonomia energetica per i servizi di bordo.

Come da tradizione per la linea Verado, non manca la componentistica elettronica d’avanguardia: il sistema Digital Throttle & Shift è di serie su entrambi i modelli, mentre il Joystick Piloting, disponibile come optional, garantisce manovre di precisione anche in condizioni impegnative, come l’ormeggio in spazi ridotti o in presenza di vento trasversale.

Tra i pregi segnalati dal produttore c’è anche un dettaglio importante per coloro che volessero sostituire vecchi motori V6 con i nuovi V10: entrambi i nuovi fuoribordo sono costruiti infatti sulla compatta piattaforma V10 di Mercury, caratterizzata da un passo centro-centro di 26 pollici. Una scelta progettuale che facilita la rimotorizzazione di imbarcazioni già equipaggiate con i 6 cilindri in linea (i noti Verado L6) o con motori fuoribordo di altri marchi, oltre a semplificare le installazioni multiple su scafi di nuova generazione.

I nuovi modelli sono già disponibili presso i concessionari autorizzati, dove è possibile acquistare anche il recente Mercury 140R (la R sta per Racing), V6 di ultima generazione adatto a chi cerca efficienza e prestazioni anche su battelli di dimensioni meno impegnative. In crescita (moderata ma costante) è anche l’interesse per i piccoli motori elettrici della linea Avatar, con il 7.5 che offre prestazioni simili a quelle di un fuoribordo a combustione interna da 3.5 hp e si rivela ideale per piccole imbarcazioni, per tender o come motore ausiliario su barche a vela.

I motori Mercury presumibilmente reciteranno un ruolo importante ai prossimi saloni nautici di Cannes e Genova (9-14 e 18-23 settembre), anche se sembra difficile eguagliare il record registrato in occasione dell’ultimo Salone di Venezia, dove oltre l’80% delle imbarcazioni con motore fuoribordo in esposizione era equipaggiato con propulsori Mercury.